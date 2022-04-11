14 крутых актеров и актрис, которые на экране перевоплощаются так же лихо, как гусеница в бабочку

Талантливый актер может перевоплотиться в кого угодно. Например, Сергей Бурунов в свое время предстал на экранах в образе робота, Водяного и бизнесмена, а Максим Аверин спокойно может сыграть как следователя или врача, так и сфинкса.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки картин с участием современных актеров и остались довольны их разноплановыми ролями.

1. Роза Хайруллина

В «Орде» Розе Хайруллиной досталась роль самоотверженной ханши, а в «Источнике» она перевоплотилась в бабушку главной героини. В сериале «Зулейха открывает глаза» актриса предстала в образе почти столетней ведьмы-свекрови, а в одном из своих последних фильмов «Секреты семейной жизни» стала жестокой старушкой.

2. Любовь Аксенова

В 2017 году Любовь Аксенова сыграла роль милостивой девушки Ганны в сериале «Хождение по мукам». Спустя 4 года в «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» она перевоплотилась в стервочку Василису, в картине «Майор Гром: Чумной доктор» — в серьезную журналистку, а в сериале «Почка» — в инспектора пожарной службы.

3. Равшана Куркова

Одна из ранних работ Равшаны — сериал «Одна ночь любви» (2008), где она блистательно сыграла смелую цыганку Лейлу. Далее последовала роль дочери богатого бизнесмена в сериале «За первого встречного», а через пару лет она воплотила на экране образ женщины-дворника в «А у нас во дворе...». В 2022 году выйдет сериал «Чайка», в котором Равшана сыграла волейболистку.

4. Светлана Ходченкова

В фильме «Четыре таксиста и собака — 2» Светлана примерила образ неприступного инспектора налоговой, а в «Мосгазе» стала артисткой кордебалета. В ленте «Росомаха: Бессмертный», где экранным партнером Ходченковой стал Хью Джекман, актриса сыграла злодейку. А в картине «Хождение по мукам» она перевоплотилась в закомплексованную девушку Лизу.

5. Анна Чиповская

Анне Чиповской под силу сыграть кардинально разные роли. В сериале «Оттепель» она предстала в образе наивной начинающей актрисы, в «Вычислителе» — в роли сердобольного офис-менеджера. В последующих работах Анна сыграла отважного тренера по боксу («Комета Галлея») и застрявшую между двумя мирами путешественницу во времени («Пассажиры. Последняя любовь на Земле»).

6. Юлия Снигирь

На счету Юлии Снигирь также множество разноплановых ролей. Так, в 2017 году ее можно было увидеть в образе жестокой помещицы в сериале «Кровавая барыня», а спустя 3 года — в роли безутешной матери в ленте «Новый папа». В 2021 году Юлия сыграла королеву в «Соборе».

7. Евгений Миронов

Евгений Миронов — настоящий мастер перевоплощений. В 2006 году он неожиданно для многих сыграл злодея — жестокого «хозяина тайги» в «Охоте на пиранью». В 2010-м примерил образ писателя в «Достоевском», а через год — оперного певца в «Охотниках за бриллиантами». Во «Вратаре из Галактики» Евгений вообще стал длинноволосым белокурым пришельцем.

8. Сергей Бурунов

В ленте 2017 года «Лачуга должника» зрители увидели Сергея в образе робота Сырника. В 2020-м актер исполнил роль Водяного в фильме «Последний богатырь: Корень зла», а спустя год стал незадачливым мужем в «Паре из будущего». Одна из его самых ярких работ — бизнесмен в сериале «Ивановы-Ивановы».

9. Максим Аверин

За несколько лет до своей звездной роли следователя в сериале «Глухарь» Максим Аверин сыграл сфинкса в фильме «Азирис Нуна». Далее последовали лента «Любовь и сакс», где он предстал саксофонистом, и сериал «Склифосовский», где зрители любовались Максимом в роли доктора.

10. Павел Деревянко

В 2003 году совсем юный Павел Деревянко снялся в сериале «Участок» в роли фельдшера. Через 5 лет его можно было увидеть в сериале «Братья Карамазовы», где он предстал в образе слуги и повара. В 2019 году актер перевоплотился в тренера в сериале «Дылды», а в 2021-м его увидели в необычном образе Конька-Горбунка в одноименном фильме.

11. Артем Ткаченко

В фильме 2017 года «Детки напрокат» Артем стал веселым раздолбаем Костей, зарабатывающим на жизнь ведением видеоблога. В 2021-м актер предстал перед зрителями в сериале «Вампиры средней полосы» в образе серьезного врача.

12. Анна Михалкова

В картине «Любовь с акцентом» Анна Михалкова примерила образ скромной сотрудницы телевидения. В «Докторе Рихтере» она перевоплотилась в довольно властную даму, работающую врачом-эндокринологом. В «Обычной женщине» Михалкова стала ведущей двойную жизнь владелицей цветочного магазина. А в ленте «Оторвись и выбрось», который вышел в прошлом году, Анна предстала деспотичной бабушкой.

13. Татьяна Догилева

В 2005 году Татьяне досталась небольшая, но заметная роль секретарши адвоката в «Жмурках». Позже она перевоплотилась в вахтершу тетю Клаву в «Манекенщице», под чьим чутким руководством главная героиня драила полы до блеска. В картине «118 секунд, до... и после» актриса сыграла жесткого тренера.

14. Юлия Пересильд

В 2018 году на большие экраны вышло фэнтези «Черновик», в котором Юлия Пересильд идеально попала в образ роковой красотки. В «Золотой Орде» ее уже можно было наблюдать в роли княгини, а в сериале «Угрюм-река» она стала молодой вдовой.