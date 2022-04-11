14 крутых актеров и актрис, которые на экране перевоплощаются так же лихо, как гусеница в бабочку
Талантливый актер может перевоплотиться в кого угодно. Например, Сергей Бурунов в свое время предстал на экранах в образе робота, Водяного и бизнесмена, а Максим Аверин спокойно может сыграть как следователя или врача, так и сфинкса.
Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки картин с участием современных актеров и остались довольны их разноплановыми ролями.
1. Роза Хайруллина
В «Орде» Розе Хайруллиной досталась роль самоотверженной ханши, а в «Источнике» она перевоплотилась в бабушку главной героини. В сериале «Зулейха открывает глаза» актриса предстала в образе почти столетней ведьмы-свекрови, а в одном из своих последних фильмов «Секреты семейной жизни» стала жестокой старушкой.
2. Любовь Аксенова
В 2017 году Любовь Аксенова сыграла роль милостивой девушки Ганны в сериале «Хождение по мукам». Спустя 4 года в «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» она перевоплотилась в стервочку Василису, в картине «Майор Гром: Чумной доктор» — в серьезную журналистку, а в сериале «Почка» — в инспектора пожарной службы.
3. Равшана Куркова
Одна из ранних работ Равшаны — сериал «Одна ночь любви» (2008), где она блистательно сыграла смелую цыганку Лейлу. Далее последовала роль дочери богатого бизнесмена в сериале «За первого встречного», а через пару лет она воплотила на экране образ женщины-дворника в «А у нас во дворе...».
В 2022 году выйдет сериал «Чайка», в котором Равшана сыграла волейболистку.
4. Светлана Ходченкова
В фильме «Четыре таксиста и собака — 2» Светлана примерила образ неприступного инспектора налоговой, а в «Мосгазе» стала артисткой кордебалета. В ленте «Росомаха: Бессмертный», где экранным партнером Ходченковой стал Хью Джекман, актриса сыграла злодейку. А в картине «Хождение по мукам» она перевоплотилась в закомплексованную девушку Лизу.
5. Анна Чиповская
Анне Чиповской под силу сыграть кардинально разные роли. В сериале «Оттепель» она предстала в образе наивной начинающей актрисы, в «Вычислителе» — в роли сердобольного офис-менеджера.
В последующих работах Анна сыграла отважного тренера по боксу («Комета Галлея») и застрявшую между двумя мирами путешественницу во времени («Пассажиры. Последняя любовь на Земле»).
6. Юлия Снигирь
На счету Юлии Снигирь также множество разноплановых ролей. Так, в 2017 году ее можно было увидеть в образе жестокой помещицы в сериале «Кровавая барыня», а спустя 3 года — в роли безутешной матери в ленте «Новый папа». В 2021 году Юлия сыграла королеву в «Соборе».
7. Евгений Миронов
Евгений Миронов — настоящий мастер перевоплощений. В 2006 году он неожиданно для многих сыграл злодея — жестокого «хозяина тайги» в «Охоте на пиранью». В 2010-м примерил образ писателя в «Достоевском», а через год — оперного певца в «Охотниках за бриллиантами». Во «Вратаре из Галактики» Евгений вообще стал длинноволосым белокурым пришельцем.
8. Сергей Бурунов
В ленте 2017 года «Лачуга должника» зрители увидели Сергея в образе робота Сырника. В 2020-м актер исполнил роль Водяного в фильме «Последний богатырь: Корень зла», а спустя год стал незадачливым мужем в «Паре из будущего». Одна из его самых ярких работ — бизнесмен в сериале «Ивановы-Ивановы».
9. Максим Аверин
За несколько лет до своей звездной роли следователя в сериале «Глухарь» Максим Аверин сыграл сфинкса в фильме «Азирис Нуна». Далее последовали лента «Любовь и сакс», где он предстал саксофонистом, и сериал «Склифосовский», где зрители любовались Максимом в роли доктора.
10. Павел Деревянко
В 2003 году совсем юный Павел Деревянко снялся в сериале «Участок» в роли фельдшера. Через 5 лет его можно было увидеть в сериале «Братья Карамазовы», где он предстал в образе слуги и повара.
В 2019 году актер перевоплотился в тренера в сериале «Дылды», а в 2021-м его увидели в необычном образе Конька-Горбунка в одноименном фильме.
11. Артем Ткаченко
В фильме 2017 года «Детки напрокат» Артем стал веселым раздолбаем Костей, зарабатывающим на жизнь ведением видеоблога. В 2021-м актер предстал перед зрителями в сериале «Вампиры средней полосы» в образе серьезного врача.
12. Анна Михалкова
В картине «Любовь с акцентом» Анна Михалкова примерила образ скромной сотрудницы телевидения. В «Докторе Рихтере» она перевоплотилась в довольно властную даму, работающую врачом-эндокринологом.
В «Обычной женщине» Михалкова стала ведущей двойную жизнь владелицей цветочного магазина. А в ленте «Оторвись и выбрось», который вышел в прошлом году, Анна предстала деспотичной бабушкой.
13. Татьяна Догилева
В 2005 году Татьяне досталась небольшая, но заметная роль секретарши адвоката в «Жмурках». Позже она перевоплотилась в вахтершу тетю Клаву в «Манекенщице», под чьим чутким руководством главная героиня драила полы до блеска. В картине «118 секунд, до... и после» актриса сыграла жесткого тренера.
14. Юлия Пересильд
В 2018 году на большие экраны вышло фэнтези «Черновик», в котором Юлия Пересильд идеально попала в образ роковой красотки. В «Золотой Орде» ее уже можно было наблюдать в роли княгини, а в сериале «Угрюм-река» она стала молодой вдовой.
Какие фильмы с участием этих актеров вы смотрели? Какой ваш любимый?