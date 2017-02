14 крутейших коротких сериалов, которые вы могли случайно пропустить

Ежегодно в мире выпускают множество сериалов, где завязку сюжета от развязки отделяет всего несколько серий. Среди них есть и те, не посмотрев которые, мы не потеряем ничего, и те, что способны привнести в нашу жизнь что-то новое и интересное. AdMe.ru собрал для вас несколько коротких сериалов, которые оставляют после себя длительное послевкусие. Какое — решать вам.

Наш зоопарк Our Zoo

В ролях: Ли Инглби, Лиз Уайт Этот 6-серийный фильм рассказывает об истории создания одной из самых известных достопримечательностей Великобритании Честерского зоопарка, где сегодня обитает более 7000 различных животных. А началось все в 30-х годах прошлого столетия — однажды Джордж Моттерсхед пожалел старого верблюда и поселил его во дворе лондонского дома... IMDb: 8,4

Во плоти In the Flesh

В ролях: Люк Ньюберри, Харриет Кейнс Спустя 4 года после того, как эпидемия превратила многих жителей Британии в зомби, правительство начинает эксперимент по возвращению их к нормальной жизни. В центре сериала — история подростка Кирена Уокера, который возвращается в родную деревню, чтобы начать жизнь заново. Однако далеко не все, кому удалось избежать заражения, готовы принять такое соседство. IMDb: 8,1

Свидетель обвинения The Witness for the Prosecution

В ролях: Ким Кэттролл, Билли Хоул, Тоби Джонс Немолодая аристократка Эмили Френч убита в собственном доме. В преступлении подозревают ее юного друга, чье положение усугубляется тем, что незадолго до смерти Эмили переписала на него все свое состояние. Единственная, кто мог бы помочь молодому человеку, — его жена, однако она внезапно дает показания, которые практически не оставляют ему шансов выйти на свободу. IMDb: 7,2

Потерянная честь The Lost Honour of Christopher Jefferies

В ролях: Джейсон Уоткинс, Шон Паркес Бывшего школьного учителя Кристофера Джеффриса обвиняют в убийстве молодого человека по имени Джо, снимавшего комнату в его доме. Несмотря на то, что мистер Джеффрис был отпущен полицией, его эксцентричная внешность и необычное поведение заставляют общество сомневаться в его невиновности. Серьезная социальная драма, подтверждающая расхожую фразу о том, что нельзя судить о конфете по ее обертке. IMDb: 8.0

Тайны миллиардера The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

В ролях: Роберт Дерст, Эндрю Джареки Фильм рассказывает о миллиардере Роберте Дерсте, которого подозревают в совершении трех нераскрытых убийств. Несмотря на то, что этот сериал — документальный, он не уступает в зрелищности и закрученности сюжета многим художественным. Главная интрига фильма — первое за 30 лет интервью Дерста и финал, который стал неожиданным даже для создателей «Тайн миллиардера». IMDb: 8,8

Мимо цели Hit & Miss

В ролях: Хлоя Севиньи, Джонас Армстронг Транссексуал Мия, чья профессия состоит в том, чтобы убивать людей за деньги, получает письмо от умирающей от рака бывшей подружки. В нем она пишет, что 11 лет назад родила от Мии сына, и теперь просит ее взять над ним опеку, не подозревая о том, какие изменения произошли в жизни ее бывшего возлюбленного. Приехав в глухую деревню, где проживает ее новоиспеченная семья, Мия узнает, что ей придется усыновить не только своего сына Бена, но и троих его братьев и сестер. IMDb: 7,9

Корни Roots

В ролях: Малачи Кирби, Форест Уитакер, Джонатан Рис Майерс Действие этого 8-часового сериала начинается в 1750 году, а заканчивается в 1865 — в год, когда в США было отменено рабство. В фильме, снятом по книге американского писателя Алекса Хейли, рассказывается об истории семьи, чьи корни идут от чернокожего юноши Кунты Кинте, рожденного в Африке и проданного в рабство. Трагичная история семьи писателя на фоне одного из самых драматичных периодов истории Америки. IMDb: 7,9

Моя мать и другие незнакомцы My Mother and Other Strangers

В ролях: Хэтти Морахэн, Аарон Стэтон Действие этой драмы происходит в Северной Ирландии в 1943 году в вымышленном городке на берегу озера Лох-Ней. В центре событий — супруги Койн и трое их детей, тихая и размеренная жизнь которых меняется после того, как на расположенном неподалеку военном аэродроме высаживается 4000 американских солдат. Любовный треугольник и тайные страсти на фоне классических английских пейзажей — «вкусная» драма для тех, кто любит простые и в то же время запутанные истории. IDMb: 7,0

Секрет The Secret

В ролях: Женевьев О’Райли, Джеймс Несбитт Сюжет этого 4-серийного фильма основан на реальных событиях. Женатый дантист Колин Хауэл влюбляется в замужнюю преподавательницу воскресной школы Хейзел Буханан, однако помимо внезапно вспыхнувшей страсти у любовников появляется куда более страшная тайна, скрывать которую не так просто. Фильм о том, как под маской добропорядочности могут скрываться злобные демоны, остановить которых практически невозможно. IMDb: 7,2

Ривер River

В ролях: Стеллан Скарсгорд, Никола Уолкер Детективный сериал, в котором, однако, вы не увидите ни перестрелок, ни захватывающих погонь, рассказывает о детективе Джоне Ривере, расследующем убийство своей напарницы Джеки Стивенсон. Все было бы довольно обычно, если бы не одно «но» — на протяжении всей своей жизни Ривер слышит голоса умерших людей, к хору которых присоединяется и Джеки. Пронзительная драма об одиночестве, истинной любви, принятии себя и окружающего мира. IMDb: 8,2

Доктор Фостер Doctor Foster

В ролях: Сюренн Джонс, Берти Карвел Жизнь доктора Фостер тиха и размеренна — муж, сын и любимая работа. Но все меняется в тот день, когда она обнаруживает на шарфе своего мужа чужой волос и начинает подозревать его в измене. Доктор проводит расследование и находит неоспоримые доказательства неверности супруга. Все было бы довольно тривиально, вот только действия миссис Фостер ведут к тому, что развязка истории может быть довольно кровавой. IMDb: 7,9

Риллингтон-плейс Rillington Place

В ролях: Тим Рот, Саманта Мортон Несмотря на то, что «Риллингтон-плейс» рассказывает об истории одного из самых кровавых маньяков в истории Британии Джона Кристи, в фильме нет сцен убийств. Основные действия сериала происходят вокруг семейной пары Тимоти и Бэрил Эванс. Убив и изнасиловав Бэрил, Джон Кристи дает показания в суде, приводящие к тому, что Тимоти казнят за это преступление. Сам же маньяк в исполнении Тима Рота продолжает совершать преступления вплоть до того момента, пока его тайна случайно не становится явной. IMDb: 7,6

Тринадцать Thirteen

В ролях: Джоди Комер, Ричард Ранкин 13-летнюю Айви Молксэм похитили в 2003 году, и вот, наконец, 13 лет спустя ей удалось вырваться на свободу. Все эти годы ее мир был ограничен небольшой комнатой, и теперь ей придется за считанные дни превратиться из подростка во взрослую женщину. Однако травма, нанесенная ее психике годами заточения, мешает Айви стать частью социума и собственной семьи. Готовы ли они принять, а, главное, понять друг друга? IMDb: 7,4

Живые и мертвые The Living and the Dead

В ролях: Колин Морган, Шарлотта Спенсер Английское графство Сомерсет, 1894 год. Молодая супружеская пара Нейтон и Шарлотта Эпплби наследует ферму и дом — старый и мрачный, как лондонский туман. Нейтон одержим идеей поиска доказательств жизни после смерти, и в доме начинают происходить сверхъестественные явления, которые угрожают не только взаимоотношениям супругов, но и их безопасности. Сериал, который нужно смотреть очень внимательно, ведь некоторые необычные детали одновременно и запутывают, и проливают свет на его события. IMDb: 7,5