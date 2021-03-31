14 крошечных деталей костюмов, которые дают нам важную подсказку к смыслу фильма или сериала

Костюмы в кино и сериалах могут рассказать о героях едва ли не больше, чем их поступки. Но одежда открывает свои секреты не сразу. Следя за развитием сюжета, мы часто не замечаем, что носят персонажи. Именно поэтому бывает так здорово посмотреть любимый фильм еще разок и обратить больше внимания на детали, которые поначалу ускользнули от взгляда.

Мы в AdMe.ru пересмотрели 14 культовых фильмов и сериалов и отыскали в них красноречивые элементы костюмов, которые проглядели при первом просмотре.

Ход королевы

По словам художницы по костюмам Габриэль Биндер, характер шахматистки подчеркивают ткани с геометрическим рисунком. К примеру, такую роль исполняют винтажное пальто в клетку, которое героиня носит в конце истории, разработанное дизайнерами специально для сериала. Или платье, которое Бет надевает на турнир в Париже, вдохновленное элегантными моделями Пьера Кардена.

С помощью костюмов художникам удалось закольцевать композицию сериала. В начале истории, когда происходит становление героини, нам показывают самую дорогую для нее вещь — платье с вышивкой, которую сделала ее родная мама. Для финального турнира, который подводит итог истории, девушка выбирает похожий наряд того же цвета.

Начало

Художнику по костюмам Джеффри Кёрланду пришлось перечитать сценарий 3 или 4 раза, чтобы понять, где происходят события — в реальности или на каком-то уровне сна. Это должно было найти отражение в одежде героев: художник хотел сохранить неповторимый стиль каждого персонажа, но при этом он должен был трансформироваться при переходе от сновидения к реальности и наоборот. Например, герой Леонардо Ди Каприо начинает выглядеть тем более формально и официально, чем глубже он погружается в сон. В реальности он ограничивается расстегнутой рубашкой. На 1-м уровне сна к ней добавляются пиджак и галстук, но в целом образ остается довольно расслабленным. Во сне 2-го уровня герой предстает уже в костюме-двойке с иголочки. Это довольно символично, учитывая судьбу его персонажа.

Особую трудность для костюмеров представляло то, что всех главных героев нужно было облачить в костюмы, при этом создав отличительные детали для каждого. «Выбор невелик, — отмечал художник по костюмам. — Цвета, форма лацканов — вот и все, что мы могли менять». Тем не менее задачу удалось решить. Например, в отличие от героя Ди Каприо, персонаж Джозефа Гордона-Левитта носит костюм-тройку. А характер героя Тома Харди решили подчеркнуть красными носками, которые он небрежно демонстрирует в кадре.

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1

В костюме Долорес Амбридж есть красноречивая деталь, которая многое говорит о ее характере и наклонностях. Шарфик на шее, который вроде бы выполнен в виде кошки, уж очень напоминает змею: узкая голова, длинный хвост. Таким образом костюмер делает нам намек на то, что Амбридж втайне поклоняется Волан-де-Морту.

Дикие сердцем

Для съемок в фильме 1990 года Николас Кейдж специально купил в благотворительном магазине куртку из змеиной кожи и попросил режиссера Дэвида Линча включить ее в облик персонажа наряду с черной одеждой и грубыми ботинками. В интервью Мэрилину Мэнсону актер рассказал, что таким образом он отдал дань уважения Марлону Брандо, который носил такую же одежду в фильме «Из породы беглецов» 1960 года. В «Диких сердцем» это обыграли довольно забавно. Когда кто-то упрекает Сэйлора (персонаж Николаса Кейджа), мол, что за дурацкая клоунская куртка, герой отвечает: «Это куртка из змеиной кожи, для меня она символ индивидуальности и веры в личную свободу».

Анна Каренина

Для художницы по костюмам Жаклин Дюрран фильм стал одной из немногих возможностей поэкспериментировать с роскошными шляпами, вуалями и украшениями. Поэтому она решила оторваться по полной. Героиня Киры Найтли предстает в бусах и серьгах от Chanel, и даже перья к ее шляпке крепятся с помощью бриллианта. Все эти детали являются символом роскоши, которая окружает героиню. А благодаря головному убору с вуалью режиссеру удалось создать очень яркий образ, подчеркивающий характер героини. Когда Анна возвращается от сына, она плачет, не снимая вуали. Это своеобразный символ материнской тоски, которая затмевает бытовые неудобства (ведь плакать в шляпке с вуалью не слишком-то комфортно).

Драйв

Знаменитую куртку для съемок «Драйва» Райан Гослинг выбрал сам — костюмерам оставалось только добавить ей блеска. По словам Николаса Рефна, когда режиссер имеет дело с хорошими актерами, он часто позволяет им самим подбирать гардероб, так как это помогает актеру вжиться в образ своего героя. А вот скорпион на спине появился не сразу. Костюмеры вдохновились военным обмундированием с символами орлов и другими знаками, а уже потом подобрали подходящее животное. Таким образом вид куртки спереди был довольно обычным, и только сзади вещь «раскрывается». А чтобы сделать куртку еще более символичной, создатели решили включить в фильм притчу о скорпионе и лягушке.

Половое воспитание

Перед костюмерами сериала стояла нелегкая задача: превратить взрослых в подростков. Образы неслучайно получились такими яркими: на их создание авторов вдохновили комиксы. Сначала костюмеры представляли героев в виде мультяшных персонажей, а затем наблюдали, как будут выглядеть их реальные версии. Это позволило создать культовые образы, и зрители смогли запомнить того или иного персонажа всего по одной куртке, рубашке, прическе или другой отличительной детали.

Одаренная

Незначительная на первый взгляд деталь костюма очень многое говорит нам о Фрэнке, персонаже Криса Эванса. Во время встречи с Мэри его футболка вывернута наизнанку: он так спешил спасти Фреда и вернуть девушку, что попросту не обратил на это внимания. Подобные мелочи могут характеризовать персонажа Криса Эванса едва ли не ярче, чем слова и поступки.

Бойцовский клуб

На то, что Тайлер — плод воображения Рассказчика, намекает костюм героя. Его одежда ярко контрастирует с окружающей обстановкой и другими персонажами, в то время как костюмы Рассказчика, напротив, сливаются с фоном. Таким образом костюмеры как бы подчеркивают: персонажа здесь быть не должно.

Эмили в Париже

Консультантом по костюмам для этого сериала стала знаменитая Патриция Филд, которая известна своей работой над «Сексом в большом городе». «Для меня героиня „Эмили в Париже“ в определенном смысле стала расширенной версией Кэрри», — говорит она. Именно поэтому в образах персонажей обоих сериалов находится так много схожих черт. Например, и героиня Сары Джессики Паркер, и персонаж Лили Коллинз носят береты и шикарно в них выглядят.

Кроме того, персонаж Лили Коллинз был вдохновлен образом Одри Хепберн из фильма «Забавная мордашка» 1957 года. «Я подумала, что хочу отдать дань уважения актрисе. Сначала опасалась, что зрители в 2020-м поймут меня неправильно. Но в итоге расчет сработал», — отметила Патриция Филд.

Воины

Иногда костюмы выполняют исключительно утилитарную функцию. Так, в фильме «Воины» Мерси внезапно предстает перед зрителями в куртке, заявляя, что она ее стащила. На самом деле актриса повредила запястье во время исполнения трюка и надела куртку, чтобы спрятать гипс.

Унесенные ветром

Платья Скарлетт О’Хары давно стали легендарными. С их помощью костюмеры умело подчеркнули развитие характера персонажа. В начале немного наивная и взбалмошная девушка появляется в роскошном белом платье, и белый цвет здесь является символом невинности. С развитием героини меняется и ее наряд: она становится сильнее, и на пике роста Скарлетт как персонажа мы видим ее в платье красного цвета, который символизирует страсть.

Джанго освобожденный

Многие элементы костюма Джанго — отсылки к предшествующим вестернам. Так, режиссер Квентин Тарантино изначально прописал в сценарии, что персонаж будет одет в традиционную зеленую куртку. А чтобы создать головной убор, художница по костюмам Шэрин Дэвис отправилась к тому самому мастеру, который делал шляпу Майклу Лэндону для сериала «Бонанза». «Шляпа Джанго на самом деле принадлежит Маленькому Джо, — отметила Дэвис. — Я просто немного ее модифицировала».

А свои знаменитые круглые очки Джанго позаимствовал у героя Чарльза Бронсона из «Белого бизона». По словам художницы, они были сделаны в 1830 году из кованого металла, и носить их актеру было не слишком удобно. Зато в кадре они смотрелись очень эффектно.

Ла-Ла Ленд

Для костюмеров одной из самых больших трудностей стал подбор обуви для героев. Мы уже не представляем себе Себастьяна без двухцветных туфель, которые отсылают нас к старым черно-белым фильмам (в них, кажется, только такую обувь и носили). А ведь отыскать их получилось не сразу. По словам художницы по костюмам Мэри Зофрис, первый вариант туфель, которые она выбрала для актера, Райану Гослингу не понравился: в них было неудобно танцевать. Пришлось найти обувь, не только подходящую по внешним характеристикам, но и созданную именно для хореографии. А когда костюмер увидела эпизод, где Себастьян и Миа бок о бок сидят на скамейке в парке и их ноги практически соприкасаются, она решила обуть их в одинаковые туфли, чтобы подчеркнуть связь персонажей.