14 киноштампов, которые заставляют людей разных профессий нервно хвататься за голову

В угоду зрелищности кинотворцы частенько пренебрегают достоверностью. Особенно это касается разных профессий. Насмотришься порой на работу тех или иных людей на экране, и думаешь: «Не ту специальность я выбрал».

Мы в AdMe.ru, конечно, понимаем, что никто не станет долго смотреть на рутину, которую вынуждены терпеть разные специалисты. Однако не стоит питать иллюзии, что и в реальной жизни ее нет.

Горничные и официантки. При взгляде на их киношную одежду складывается чувство, что они специально ищут внимания и побольше сальных взглядов. Если бы в жизни они, как в кино, надевали мини-юбки и топы с глубоким вырезом, то непременно взвыли бы от своей работы. А уж высокие каблуки, когда тебе нужно целый день носиться по залу, — вообще нонсенс.

Фрилансеры. На экране эти ребята работают только в свободное время, никому ничего не должны, и при этом купаются в роскоши. Похоже, бизнесмены из рекламы в интернете, которые по доброте душевной предлагают бесплатное обучение и огромные гонорары, вдохновляются именно этими образами. Потому что реальные фрилансеры знают, что такое конкуренция, дедлайны и непорядочные заказчики.

На экране эти ребята работают только в свободное время, никому ничего не должны, и при этом купаются в роскоши. Похоже, бизнесмены из рекламы в интернете, которые по доброте душевной предлагают бесплатное обучение и огромные гонорары, вдохновляются именно этими образами. Потому что реальные фрилансеры знают, что такое конкуренция, дедлайны и непорядочные заказчики. Работники архива. Далекое будущее. Человечество создает летающие машины, неотличимых от человека роботов и... архивы, в которых можно блуждать неделями. Судя по всему, прогресс свернул куда-то не туда, потому что сегодня люди стараются все оцифровывать. А постановщики картин про современность часто путают архивы с музеями, в которых можно найти скелеты и чьи-то ношеные носки, а не гору макулатуры.

Лаборанты. Чтобы у зрителя возникло ощущение чего-то сложного и научного, кинотворцы особо не заморачиваются: просто наполняют комнату непонятными склянками и микроскопами. Нигде ничего не подписано, определять, где и какое вещество, по всей видимости, лаборантам приходится на вкус и запах. В реальных лабораториях такого хаоса нет.

Чтобы у зрителя возникло ощущение чего-то сложного и научного, кинотворцы особо не заморачиваются: просто наполняют комнату непонятными склянками и микроскопами. Нигде ничего не подписано, определять, где и какое вещество, по всей видимости, лаборантам приходится на вкус и запах. В реальных лабораториях такого хаоса нет. Музыканты. Чтобы придать сцене эмоциональный оттенок, барабанщики могут напрягаться так, будто пытаются пробить в барабане дыру, хотя для удачной игры им нужно быть расслабленными. Пианисты, скрипачи или виолончелисты в кино и вовсе не утруждаются смотреть на свой инструмент, а чувственно устремляют взгляд куда-то вдаль. Для хорошей игры на таких штуках посматривать на них и на ноты все-таки придется.

Разнорабочие. По фильмам может показаться, что это довольно непыльная работа: инструменты всегда новые, даже для сложных задач не требуется ничего, кроме молотка и парочки ключей, рабочие места чистые даже на стройке. Настоящим разнорабочим тоже хотелось бы, чтобы все было так легко и непринужденно, но реальность менее радужная.

По фильмам может показаться, что это довольно непыльная работа: инструменты всегда новые, даже для сложных задач не требуется ничего, кроме молотка и парочки ключей, рабочие места чистые даже на стройке. Настоящим разнорабочим тоже хотелось бы, чтобы все было так легко и непринужденно, но реальность менее радужная. Танцоры. Обычно танцы в кино выглядят эффектно, но часто кинотворцы пренебрегают техникой, отчего у профессионалов начинается нервный тик. Например, рука мужчины в вальсе часто находится на талии девушки, а не на лопатках.

Психиатры, психологи и психотерапевты. В кино между ними постоянно происходит путаница, либо кто-то один может выполнять функции сразу трех. На самом деле разница большая. Психолог, в отличие от остальных, не врач. Он помогает людям найти выход из проблемных ситуаций. Психиатры выписывают препараты и не проводят долгих бесед с пациентам. Психотерапевты работают с депрессиями, маниями и т. д., но могут иметь дополнительные квалификации и выполнять также функции психолога и психиатра.

В кино между ними постоянно происходит путаница, либо кто-то один может выполнять функции сразу трех. На самом деле разница большая. Психолог, в отличие от остальных, не врач. Он помогает людям найти выход из проблемных ситуаций. Психиатры выписывают препараты и не проводят долгих бесед с пациентам. Психотерапевты работают с депрессиями, маниями и т. д., но могут иметь дополнительные квалификации и выполнять также функции психолога и психиатра. Сварщики и резчики по металлу. В фильмах используется гораздо меньше защиты, чем должно быть на самом деле. Бывает даже, что девушки с непокрытыми волосами занимаются такими делами, отчего их локоны давно бы сгорели. Также очень наивно верить, что маленькими горелками можно запросто спилить дверь сейфа. Потребуется много времени, и комната так заполнится дымом, что герои не смогут в ней дышать.

Журналисты. Порой непонятно: на экране полицейский, частный детектив или журналист. Они раскрывают сложнейшие дела, нарушают закон, лезут в чрезвычайно опасные ситуации. В реальности это более скучная работа: встреча с людьми, переписка с госорганами и так далее.

Порой непонятно: на экране полицейский, частный детектив или журналист. Они раскрывают сложнейшие дела, нарушают закон, лезут в чрезвычайно опасные ситуации. В реальности это более скучная работа: встреча с людьми, переписка с госорганами и так далее. Психолингвисты. По фильмам кочует славная легенда, что они могут распознавать лгунов по их поведению. Однако единственный способ понять, что человек лжет, — вовсе не следить за его глазами, руками и потливостью. Все намного проще: нужно знать правду. Если вы ее не знаете, то шанс вычислить лгуна примерно 53 %, что немногим лучше подбрасывания монетки. Так что в жизни они с большой вероятностью будут безнаказанно дурить всем головы.

Шахматисты. Поставить мат за несколько шагов опытному игроку почти невозможно, но кинотворцы упорно продолжают придумывать гениев, которые на это способны. Даже если профессиональный уровень настоящих шахматистов сильно отличается, это будет долгая игра в нападение со стороны сильного и в оборону со стороны слабого. Никаких внезапных матов и переворотов в игре за один гениальный ход.

Поставить мат за несколько шагов опытному игроку почти невозможно, но кинотворцы упорно продолжают придумывать гениев, которые на это способны. Даже если профессиональный уровень настоящих шахматистов сильно отличается, это будет долгая игра в нападение со стороны сильного и в оборону со стороны слабого. Никаких внезапных матов и переворотов в игре за один гениальный ход. Медицинский персонал. Все работники больниц не прочь покатать пациента на каталке, хотя в реальности этим занимаются специальные люди. Причем в кино это любят делать толпой: и врачи, и медсестры, и уборщики. В жизни это так же неудобно, как катить тележку для продуктов в несколько рук. Больницы в целом показаны неправдоподобно: пищащие кардиомониторы и кислородные маски для сценаристов являются маркером больного, и они прикрепляют это оборудование к каждому. Кстати, если у пациента асистолия (прямая полоса на ЭКГ), то дефибрилляторы не помогут, хотя киногерои не оставляют попыток. В таком случае применяется массаж сердца или адреналин.

Писатели. В кинематографе за ними укоренился образ сов-трудоголиков, у которых вся комната усыпана неудачно написанными страницами, а по жилам вместо крови течет кофе. При этом они весьма обаятельны и собирают вокруг себя толпы поклонниц и поклонников, но ведут асоциальный образ жизни. В реальности это обычные люди, которые могут обладать любым характером и вести любой образ жизни, зачастую более скучный и менее романтичный.