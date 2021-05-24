14 кинопар, в чьи пылкие чувства зрителям будет сложно поверить, даже если они засмотрят фильм до дыр

Создание киношедевра — это совместный труд сценаристов, режиссера, актеров и многих других профессионалов. Готовая лента может обладать увлекательной историей, ярким визуалом, но все равно оставаться скучным зрелищем. Если взаимоотношения главных героев неубедительны, им не хватает живости и чувств, то и зрителя такой фильм оставит равнодушным.

Мы в AdMe.ru считаем, что в любой ленте можно найти как плюсы, так и минусы. И часто, казалось бы, ничем не примечательные кинопары западают в душу даже сильнее, чем страстные романы главных героев. Но порой встречаются в кино и любовные истории другого типа: те, которые забываются через 5 минут после просмотра.

Молодые Донна и Сэм («Mamma Mia! — 2», 2018)

Продолжение известного мюзикла вызвало значительно меньше восторгов, чем первый фильм. Причин тому много. Одна из них — взаимоотношения молодых Донны и Сэма. Их повзрослевшие образы воплотили на экране Мерил Стрип и Пирс Броснан. И если чувства последних были очевидны, то первые не смогли продемонстрировать яркий роман. Поэтому, когда Донна печалится из-за ухода Сэма, ее эмоции не вполне понятны зрителю.

Трис и Фор («Дивергент, глава 2: Инсургент», 2015)

Во взаимоотношениях двух главных героев, Трис и Фора, просто не чувствуется никакой химии. Кажется, что другие партнеры по площадке вызывают у девушки куда больше чувств и эмоций, чем ее возлюбленный. Так что следить за развитием их отношений довольно скучно.

Карина и Генри («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», 2017)

Первые 3 фильма были великолепны и одарили нас яркими и запоминающимися героями. За похождениями Джека, Уилла и Элизабет было интересно наблюдать. А вот Карина и Генри оказались настолько блеклыми персонажами, что даже их имена сложно вспомнить через несколько дней после просмотра киноленты. В юной паре нет никакого очарования. Что уж говорить о магии взаимного притяжения. Пожалуй, только спецэффекты и вызывают здесь интерес.

Мэри и Джон («Шерлок», 2010–2017)

Основной акцент в этом сериале сделан на взаимодействии главных героев — Шерлока Холмса и Джона Ватсона. Супруга доктора, Мэри, тоже весьма любопытный персонаж. В их истории присутствуют определенные чувства, но им не хватает яркости и остроты. А вот наблюдать за пикировками Шерлока и миссис Ватсон значительно интереснее. Более того, она даже жертвует жизнью, спасая Холмса.

Гарри и Чжоу («Гарри Поттер и Орден Феникса», 2007)

Нужно заметить, что создание романтических взаимоотношений между героями не является сильной стороной Джоан Роулинг. Все сердечные привязанности мальчика со шрамом на лбу и на страницах книг кажутся слегка натянутыми. Эта тенденция перекочевала и на большие экраны. Романтические сцены с участием Гарри и Чжоу Чанг выглядят несколько искусственными, в искренность их чувств веришь с трудом. Даже сцена флирта с девушкой из кафе кажется более естественной.

Кларк и Лоис («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», 2016)

Генри Кавилл и Эми Адамс — великолепные актеры. Но когда эти двое оказываются рядом друг с другом, буквально ничего не происходит. Он прекрасен и достоверен в роли Супермена. Она чудесно изображает напористую журналистку. Но совместное времяпрепровождение им как будто не в радость. В любовь этой пары просто не веришь.

Кейн и Юпитер («Восхождение Юпитер», 2015)

Фильм «Восхождение Юпитер», наверное, можно назвать самым слабым произведением режиссерского тандема Вачовски. Сюжет не слишком увлекает, да и главные герои вызывают смешанные чувства: что-то среднее между недоумением и скукой. Понять мотивы и привязанности персонажа Милы Кунис довольно сложно. А пылкая любовь между ней и героем Ченнинга Тейтума просто сомнительна.

Ник и Дженни («Мумия», 2017)

Фильм «Мумия» 2017 года должен был перезапустить известную трилогию с Бренданом Фрейзером в главной роли. Однако что-то пошло не так, и лента провалилась в прокате. Не спасли ее ни Том Круз, ни яркие спецэффекты. При просмотре возникает ощущение, что актерам было просто скучно на съемочной площадке. А в роман солдата Ника (Том Круз) и археолога Дженни (Аннабелль Уоллис) вообще верится с трудом. Каким бы наивным ни казался оригинал 1999 года на фоне мрачноватого перезапуска, но искренние чувства главных героев в нем вызывали отклик в сердцах зрителей.

Вивиан и Кейд («Трансформеры: Последний рыцарь», 2017)

«Трансформеры: Последний рыцарь» — пожалуй, самый неудачный фильм из знаменитой серии Майкла Бэя. Он и не развлекает, и не интригует. Неожиданно возникшее светлое чувство между Кейдом Йегером (Марк Уолберг) и профессором Вивиан Уэмбли (Лора Хэддок) настолько неубедительно, что ничего, кроме тоски, не вызывает. Сразу вспоминается пара, которую сыграли Шайа Лабаф и Меган Фокс. За этими персонажами действительно было интересно наблюдать.

Джон и Карен («Море соблазна», 2019)

«Море соблазна» — триллер 2019 года с воодушевляющим актерским составом. Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй должны были сыграть бывших супругов, между которыми до сих пор бурлят чувства. Это не сработало. Актеры смотрятся вместе настолько странно, что мрачная, полная страсти история выглядит уныло. Кстати, оба получили за эти роли номинацию на «Золотую малину» в 2020 году.

Сара и Дровер («Австралия», 2008)

Казалось бы, мы видим двух великолепных австралийских актеров в одном кадре — значит, буря эмоций обеспечена. Но нет. К сожалению, дуэт Николь Кидман и Хью Джекмана стал разочарованием для зрителей. Между персонажами, которых играют артисты, не чувствуется никакой любовной магии.

Бен и Алекс («Между нами горы», 2017)

Романтическая история о любви, которая связывает двух главных героев, оказавшихся в непростых обстоятельствах, по всем законам кинематографа была обречена на успех. При этом фильм «Между нами горы» 2017 года не стал хитом. Ленту не спасли даже такие звезды в главных ролях, как Идрис Эльба и Кейт Уинслет. Герои не вызывают симпатии и сочувствия. А в их отношениях нет не только химии, но даже искры.

Ана и Кристиан («50 оттенков серого», 2015)

Когда планируешь посмотреть фильм о любви, то рассчитываешь ощутить феерию страсти и почувствовать явное притяжение между главными героями. Здесь этого не произошло. Лента отлично показала себя в прокате. Здесь были и пикантные сцены, и неожиданные повороты сюжета. При этом история взаимоотношений Аны и Кристиана получилась откровенно скучной и блеклой.

Тесс и Финн («Золото дураков», 2008)

Тропический остров, море, солнце, яхта и сокровища — идеальный антураж для романтических отношений. Это утверждение опровергают персонажи Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи. На парочку приятно смотреть: они похожи на две золотые статуэтки, сияющие в карибском раю. Но вместо ожидаемого фейерверка страсти мы наблюдаем довольно унылое зрелище.