14 кинодрам для тех, кто за просмотром любит не только расслабляться, но и мозгами шевелить

Любители кинодрам не понаслышке знают, насколько непросто бывает выбрать новый фильм в этом жанре. Ведь хочется, чтобы он сочетал в себе все, за что мы так любим драматическое кино: небанальную идею, закрученные сюжетные повороты, диалоги, помогающие раскрыть характеры персонажей и одновременно двигающие действие вперед.

Мы в AdMe.ru надеемся, что наша новая подборка поможет вам определиться и выбрать парочку фильмов на вечер. А в бонусе презентуем будущую премьеру, которую стоит ждать хотя бы из-за звездного актерского состава.

Тихий омут

Рейтинг IMDb — 6 Билл Бейкер, роль которого исполняет неподражаемый Мэтт Деймон, — нефтяник в компании Stillwater. Он отправляется во Францию, чтобы навестить в тюрьме свою дочь Эллисон. Ее обвиняют в убийстве подруги, с которой они вместе учились в Марселе. Поняв, что девушка невиновна, Билл берет дело в свои руки ​​и начинает собственное расследование, намереваясь очистить доброе имя дочери. На его пути встают немыслимые испытания, благодаря которым мы узнаем, насколько далеко готов зайти герой, чтобы спасти свою дочь.

Свинья

Рейтинг IMDb — 7 Николас Кейдж предстает в роли отшельника, который вот уже 15 лет живет в хижине вдали от людей. Но в центре драматичной истории находится даже не он, а обычная, довольно упитанная свинья, которая помогает герою искать трюфели и зарабатывать на жизнь. Однажды ночью злоумышленники крадут животное. Чтобы вернуть его, герою придется вернуться к людям и в свое прошлое.

CODA: Ребенок глухих родителей

Рейтинг IMDb — 7,9 Девочка-подросток Руби — единственный слышащий член своей семьи. Она учится в школе и помогает с семейным делом — работой на рыбацкой лодке. Когда Руби попадает в школьный хор, у нее неожиданно обнаруживается настоящий талант к пению. Перед девочкой встает непростой выбор: идти за своей мечтой и поступать в престижную музыкальную школу или остаться с семьей и помогать неслышащим родителям и старшему брату.

Отцовство

Рейтинг IMDb — 6,7 Главный герой фильма — отец-одиночка Мэтт Логелин в исполнении Кевина Харта. У него было все: жена, в которой он души не чаял, хорошие друзья, перспективная работа. Но внезапно любимая супруга трагически умирает, и герой остается один с младенцем на руках. Даже не успев пережить потерю любимой, Мэтт уже разрывается между хлопотами по уходу за ребенком и попытками избежать увольнения с работы. Ведь ему недвусмысленно намекнули, что готовы проявлять понимание лишь в известных пределах.

Без резких движений

Рейтинг IMDb — 6,5 Трое гангстеров, рассчитывая по-быстрому подзаработать, берут в заложники семью банкира, чтобы заставить его забрать из банка кое-какие документы. Простое на первый взгляд дело оборачивается для злоумышленников серьезными проблемами: внезапно они понимают, что вляпались в чью-то хитрую игру и сами оказались на мушке. Теперь им предстоит выяснить, кто же на самом деле втянул их в эту передрягу.

Скейтбордистка

Рейтинг IMDb — 6,7 Девушка-подросток из далекой индийской деревушки мечтает стать скейтбордисткой. Ее стремления идут вразрез с ценностями семьи и могут запросто рассорить ее со всеми родными. Все меняется, когда деревушку посещает рекламистка из Лондона Джессика, которая решает во что бы то ни стало построить детям собственный скейт-парк. Юная героиня встает перед нелегким выбором: идти к мечте или соответствовать ожиданиям.

Чудо в океане

Рейтинг IMDb — 6,7 Главный герой руководит приютом для беспризорных детей. У заведения заканчиваются деньги, и оно балансирует на грани закрытия. В момент, когда кажется, что все пропало, герой, и сам в прошлом беспризорник, решает поучаствовать в соревновании по рыбной ловле и побороться за денежный приз. Вместе с подопечными они обращаются к капитану давно выброшенной на берег лодки и предлагают ему совместное предприятие.

На высоте мечты

Рейтинг IMDb — 7,5 История об исчезающем районе Нью-Йорка, где жизнь становится сложнее с каждым годом. В центре внимания — Уснави, владелец местного погребка, который ухаживает за пожилой соседкой и влюбляется в невероятную девушку, работающую в соседнем салоне красоты. Он мечтает выиграть в лотерею и сбежать к берегам родной Доминиканы. Тем временем в район возвращается его подруга детства и приносит удивительные новости. Атмосферу нелегкой жизни в бедном районе авторы кино передают самым неожиданным образом — с помощью зажигательных песен и танцев.

Девушка, которая боялась дождя

Рейтинг IMDb — 6 Главная героиня — старшеклассница по имени Рейн — страдает от визуальных и слуховых галлюцинаций. Подруги от нее отворачиваются, отношения с родственниками накаляются до предела. Однажды, пережив очередной приступ, Рейн замечает кое-что странное: в доме ее соседки-преподавательницы заперта маленькая девочка. У женщины нет детей, так что вряд ли это ее дочь. Перепуганная старшеклассница пытается привлечь внимание взрослых, но кто же ей поверит?

Агнец

Рейтинг IMDb — 6,9 Бездетные супруги Мария и Ингвар неожиданно находят на пороге своей фермы загадочного новорожденного. Давно мечтающие о детях, они решают, что это создание даровано им свыше. Неожиданная перспектива полной семейной жизни приносит им много счастья, прежде чем окончательно их погубить.

Банкиры

Рейтинг IMDb — 7 Иван Де Виль, частный банкир из Женевы, вынужден поехать в Аргентину, где обстановка очень неспокойная. Все дело в том, что его друг и партнер пропал без вести при весьма загадочных обстоятельствах. И все это накануне крупнейшей в их жизни сделки. В окружении тихих холлов, бассейнов и шикарных садов разворачивается настоящая дуэль двух банкиров.

Собака не перестанет лаять

Рейтинг IMDb — 6,2 У Себастьяна тихая и непримечательная жизнь. Он работает на нескольких работах, пытается свести концы с концами и обрести смысл жизни. Но тут начинают происходить очень странные события: соседи жалуются на лай собаки, которая всегда вела себя тихо, но теперь просто сошла с ума. А в это время в гравитационное поле Земли врывается метеорит и полностью меняет жизнь на планете.

Яркая вспышка

Рейтинг IMDb — 6,8 Испанская драма о жизни женщин в маленьком городке, где время, кажется, остановилось и отстало от остального мира на парочку поколений. Каждая из героинь несчастна по-своему: Иса записывает свой голос на магнитофон на случай, если потеряет память; Сита чувствует себя в ловушке в собственной семье; Мария, напротив, возвращается в городок, чтобы сбежать от одиночества. Попытки оставить позади старые патриархальные ценности и пойти в ногу с миром показаны на грани сюрреализма.

Вкус жизни

Рейтинг IMDb — 6,8 В жизни супружеской пары Мэгги и Карстена все прекрасно: они владеют самым популярным рестораном в Копенгагене. Для полного счастья им не хватает лишь одной детали — заветной звезды Мишлен. В погоне за престижной наградой супруги готовы пожертвовать всем на свете и забыть, что лучшие кулинарные шедевры они создавали только вместе.

Бонус Не смотри вверх

Этот фильм — одна из самых ожидаемых премьер 2021 года. Два рядовых астронома (Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс) отправляются в большое медиатурне, чтобы сообщить людям о комете, которая летит к Земле и может уничтожить всю планету. Недавно создатели порадовали зрителей первыми кадрами из будущей ленты — судя по ним, нас ждет завораживающее зрелище.