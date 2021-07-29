14 кинодрам для тех, кто за просмотром любит не только расслабляться, но и мозгами шевелить
Любители кинодрам не понаслышке знают, насколько непросто бывает выбрать новый фильм в этом жанре. Ведь хочется, чтобы он сочетал в себе все, за что мы так любим драматическое кино: небанальную идею, закрученные сюжетные повороты, диалоги, помогающие раскрыть характеры персонажей и одновременно двигающие действие вперед.
Мы в AdMe.ru надеемся, что наша новая подборка поможет вам определиться и выбрать парочку фильмов на вечер. А в бонусе презентуем будущую премьеру, которую стоит ждать хотя бы из-за звездного актерского состава.
Тихий омут
Билл Бейкер, роль которого исполняет неподражаемый Мэтт Деймон, — нефтяник в компании Stillwater. Он отправляется во Францию, чтобы навестить в тюрьме свою дочь Эллисон. Ее обвиняют в убийстве подруги, с которой они вместе учились в Марселе. Поняв, что девушка невиновна, Билл берет дело в свои руки и начинает собственное расследование, намереваясь очистить доброе имя дочери. На его пути встают немыслимые испытания, благодаря которым мы узнаем, насколько далеко готов зайти герой, чтобы спасти свою дочь.
Свинья
Николас Кейдж предстает в роли отшельника, который вот уже 15 лет живет в хижине вдали от людей. Но в центре драматичной истории находится даже не он, а обычная, довольно упитанная свинья, которая помогает герою искать трюфели и зарабатывать на жизнь. Однажды ночью злоумышленники крадут животное. Чтобы вернуть его, герою придется вернуться к людям и в свое прошлое.
CODA: Ребенок глухих родителей
Девочка-подросток Руби — единственный слышащий член своей семьи. Она учится в школе и помогает с семейным делом — работой на рыбацкой лодке. Когда Руби попадает в школьный хор, у нее неожиданно обнаруживается настоящий талант к пению. Перед девочкой встает непростой выбор: идти за своей мечтой и поступать в престижную музыкальную школу или остаться с семьей и помогать неслышащим родителям и старшему брату.
Отцовство
Главный герой фильма — отец-одиночка Мэтт Логелин в исполнении Кевина Харта. У него было все: жена, в которой он души не чаял, хорошие друзья, перспективная работа. Но внезапно любимая супруга трагически умирает, и герой остается один с младенцем на руках. Даже не успев пережить потерю любимой, Мэтт уже разрывается между хлопотами по уходу за ребенком и попытками избежать увольнения с работы. Ведь ему недвусмысленно намекнули, что готовы проявлять понимание лишь в известных пределах.
Без резких движений
Трое гангстеров, рассчитывая по-быстрому подзаработать, берут в заложники семью банкира, чтобы заставить его забрать из банка кое-какие документы. Простое на первый взгляд дело оборачивается для злоумышленников серьезными проблемами: внезапно они понимают, что вляпались в чью-то хитрую игру и сами оказались на мушке. Теперь им предстоит выяснить, кто же на самом деле втянул их в эту передрягу.
Скейтбордистка
Девушка-подросток из далекой индийской деревушки мечтает стать скейтбордисткой. Ее стремления идут вразрез с ценностями семьи и могут запросто рассорить ее со всеми родными. Все меняется, когда деревушку посещает рекламистка из Лондона Джессика, которая решает во что бы то ни стало построить детям собственный скейт-парк. Юная героиня встает перед нелегким выбором: идти к мечте или соответствовать ожиданиям.
Чудо в океане
Главный герой руководит приютом для беспризорных детей. У заведения заканчиваются деньги, и оно балансирует на грани закрытия. В момент, когда кажется, что все пропало, герой, и сам в прошлом беспризорник, решает поучаствовать в соревновании по рыбной ловле и побороться за денежный приз. Вместе с подопечными они обращаются к капитану давно выброшенной на берег лодки и предлагают ему совместное предприятие.
На высоте мечты
История об исчезающем районе Нью-Йорка, где жизнь становится сложнее с каждым годом. В центре внимания — Уснави, владелец местного погребка, который ухаживает за пожилой соседкой и влюбляется в невероятную девушку, работающую в соседнем салоне красоты. Он мечтает выиграть в лотерею и сбежать к берегам родной Доминиканы. Тем временем в район возвращается его подруга детства и приносит удивительные новости.
Атмосферу нелегкой жизни в бедном районе авторы кино передают самым неожиданным образом — с помощью зажигательных песен и танцев.
Девушка, которая боялась дождя
Главная героиня — старшеклассница по имени Рейн — страдает от визуальных и слуховых галлюцинаций. Подруги от нее отворачиваются, отношения с родственниками накаляются до предела. Однажды, пережив очередной приступ, Рейн замечает кое-что странное: в доме ее соседки-преподавательницы заперта маленькая девочка. У женщины нет детей, так что вряд ли это ее дочь. Перепуганная старшеклассница пытается привлечь внимание взрослых, но кто же ей поверит?
Агнец
Бездетные супруги Мария и Ингвар неожиданно находят на пороге своей фермы загадочного новорожденного. Давно мечтающие о детях, они решают, что это создание даровано им свыше. Неожиданная перспектива полной семейной жизни приносит им много счастья, прежде чем окончательно их погубить.
Банкиры
Иван Де Виль, частный банкир из Женевы, вынужден поехать в Аргентину, где обстановка очень неспокойная. Все дело в том, что его друг и партнер пропал без вести при весьма загадочных обстоятельствах. И все это накануне крупнейшей в их жизни сделки. В окружении тихих холлов, бассейнов и шикарных садов разворачивается настоящая дуэль двух банкиров.
Собака не перестанет лаять
У Себастьяна тихая и непримечательная жизнь. Он работает на нескольких работах, пытается свести концы с концами и обрести смысл жизни. Но тут начинают происходить очень странные события: соседи жалуются на лай собаки, которая всегда вела себя тихо, но теперь просто сошла с ума. А в это время в гравитационное поле Земли врывается метеорит и полностью меняет жизнь на планете.
Яркая вспышка
Испанская драма о жизни женщин в маленьком городке, где время, кажется, остановилось и отстало от остального мира на парочку поколений. Каждая из героинь несчастна по-своему: Иса записывает свой голос на магнитофон на случай, если потеряет память; Сита чувствует себя в ловушке в собственной семье; Мария, напротив, возвращается в городок, чтобы сбежать от одиночества. Попытки оставить позади старые патриархальные ценности и пойти в ногу с миром показаны на грани сюрреализма.
Вкус жизни
В жизни супружеской пары Мэгги и Карстена все прекрасно: они владеют самым популярным рестораном в Копенгагене. Для полного счастья им не хватает лишь одной детали — заветной звезды Мишлен. В погоне за престижной наградой супруги готовы пожертвовать всем на свете и забыть, что лучшие кулинарные шедевры они создавали только вместе.
Бонус
Не смотри вверх
Этот фильм — одна из самых ожидаемых премьер 2021 года. Два рядовых астронома (Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс) отправляются в большое медиатурне, чтобы сообщить людям о комете, которая летит к Земле и может уничтожить всю планету. Недавно создатели порадовали зрителей первыми кадрами из будущей ленты — судя по ним, нас ждет завораживающее зрелище.
Какой фильм вы планируете посмотреть в ближайшее время?