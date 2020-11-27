14 известных женщин, которые не стирают следы возраста, а делают их своей новой изюминкой

Морщины, седина — это плохо и немодно. К сожалению, в наше время женщины нередко живут под таким девизом. Но, как бы мы ни старались, наши эмоции и время оставляют на лице следы. И чрезмерно усердствовать в борьбе с ними — это в какой-то мере стирать свою индивидуальность.

Мы в AdMe.ru любуемся известными женщинами, которые нашли в себе смелость бросить вызов современным стереотипам, сказать нет ботоксу и пластике, несмотря на то что их лицо — это рабочий инструмент.

1. Эмилия Кларк, 34 года

Несмотря на молодой возраст, у Эмилии четко видны выраженные морщины на лбу. Но возраст здесь не имеет значения, у актрисы просто очень богатая мимика. И, скорректировав заломы, она просто лишится ее и части своего обаяния. Для ухода за кожей она предпочитает менее радикальные средства: ежедневный массаж лица, отсутствие макияжа в повседневной жизни, тонизирование и увлажнение.

2. Гвинет Пэлтроу, 48 лет

48-летняя актриса считает, что после 40 лет женщина получает своеобразное обновление своей внутренней «программы» и начинает по-другому смотреть на признаки старения. Она философски относится к морщинам и ни за что не хотела бы стирать их с лица и возвращаться во времени назад: «Конечно, у меня есть морщины и седые волосы. Но я искренне люблю их».

3. Александра Грант, 47 лет

Невеста Киану Ривза многим не дает покоя именно тем, что не стремится соответствовать никаким идеалам красоты. Она принципиально не закрашивает седину и даже открыто заявляла почему. Она поседела в возрасте чуть за 20, а примерно в 30 решила, что больше не будет красить волосы и терпеть токсичные красители, которые могут привести к раку молочной железы.

4. Наталья Водянова, 38 лет

Супермодель Наталья Водянова ничего не рассказывает и не доказывает, однако свободно может появиться на публике или опубликовать фото в социальных сетях, где она предстает в своем естественном образе: без макияжа, с видимыми морщинками и незакрашенной сединой. И это не то что принципиальная позиция, просто Наталья не стесняется естественных процессов, которые происходят с ее лицом и волосами.

5. Ума Турман, 50 лет

Ума Турман рассказывала, что раньше подумывала о пластике лица, но никогда не понимала ботокса. «То, что морщины разглаживаются, не значит, что ты становишься молодой», — говорит актриса. Она считает, что себя нужно принимать в любом возрасте. «А что, если однажды ты проснешься, и тебе будет 65 или 75 лет, и ты так и не написала мемуары или роман, не плавала все эти годы в теплых бассейнах и океанах, потому что у тебя были полные бедра и большой удобный животик или ты просто была так увлечена перфекционизмом, что забыла о жизни? Это разобьет тебе сердце. Не позволяй этому случиться».

6. Кэмерон Диас, 48 лет

Кэмерон Диас всегда говорила: чем меньше ты думаешь о старении, тем лучше выглядишь, потому что не отдаешь лишние эмоции и не переживаешь. «Когда вы признаете, что стареете, то прибавляете 6 лет жизни. Потому что тело всегда следует за мышлением», — поделилась актриса. Камерон даже написала книгу на эту тему и назвала ее «Книга долголетия». Она написана в соавторстве и основана на мнениях разных экспертов. А 5 основных правил, чтобы в любом возрасте поддерживать себя в хорошей форме, — это хорошее питание, активность, сон, борьба со стрессом и любимые люди рядом.

7. Сара Джессика Паркер, 55 лет

Сара Джессика Паркер никогда не считала чем-то зазорным не покрасить волосы и явить миру седину. Даже ее героиня Кэрри в сериале «Секс в большом городе» говорила: «Нет ничего постыдного в том, чтобы показать, что мы не родились блондинками». Актриса и сейчас позволяет себе выйти из дома не при полном параде, и часто это неоднозначно воспринимается ее поклонниками.

8. Натали Портман, 39 лет

В своих ранних интервью актриса говорила, что актрисы после 40 лет часто остаются не у дел и она не может полностью исключить вероятности того, что прибегнет к услугам специалистов по красоте. Но похоже, что сейчас ее не слишком смущают недостатки и возрастные изменения.

9. Ева Лонгория, 45 лет

Ева Лонгория тоже из тех знаменитостей, кто не стесняется показаться публике без макияжа, а на фото в социальных сетях — без ретуши морщин. Актриса всегда выступала за мягкий уход без инъекционных и операционных вмешательств. Что касается макияжа, то она считает, что он только подчеркивает недостатки кожи, а красота начинается с ухода за кожей. А главное в этом — использование средств с SPF, увлажняющих кремов и другие небольшие хитрости, которыми звезда с удовольствием делится.

10. Кейт Уинслет, 45 лет

Кейт Уинслет неоднократно заявляла, что не будет делать пластические операции, чтобы скрыть признаки старения. Звезда говорила, что это противоречит ее морали, личному видению красоты. «Я никогда не сдамся. Я актриса, я не хочу, чтобы выражение моего лица застыло», — говорила она. Но это не значит, что актриса не заботится о коже. Конечно, она ухаживает за лицом, но не приемлет фанатизма, как и в заботе о фигуре.

11. Кейт Бланшетт, 51 год

Кейт Бланшетт уже давно говорит о том, что она против ботокса и пластической хирургии и вообще скептически относится к косметическим процедурам. Она уверена, что пластика всегда видна на лице и в конце концов люди жалеют о сделанных операциях. Хотя журналисты иногда замечают, что Кейт выглядит слишком молодо, и ставят под сомнения ее слова.

12. Рэйчел Вайс, 50 лет

Рэйчел Вайс тоже достаточно радикально относится к инъекциям ботокса. Но связывает это в том числе с актерской профессией. Она считает, что отсутствие мимики — это своего рода профнепригодность, поэтому ботокс нужно запретить использовать актерам.

13. Дрю Бэрримор, 45 лет

С возрастом и рождением дочерей Дрю Бэрримор стала философски относиться к процессу старения. Она считает, что важно внутреннее состояние, ведь это обязательно отразится на внешности, как бы мы это ни прятали. «Сейчас я более чем когда-либо полна решимости показать своим дочерям, что старение — это роскошь, — говорит актриса. — Если нам повезет, мы все состаримся. Я просто хочу, чтобы они были в мире с самими собой, а не только заботились о своей внешности. Пусть они будут хорошими людьми».

14. Эмма Томпсон, 61 год

Британская актриса Эмма Томпсон вместе со своими единомышленницами Кейт Уинслет и Рэйчел Вайс создала Лигу против пластики лица. Эта организация существует до сих пор и в том числе занимается популяризацией естественного старения. Эмма не раз говорила о том, что ей не нравится навязывание стандартов: «Мы сейчас находимся в этой ужасной молодежной гонке, где всем нужно выглядеть на 30 в 60».