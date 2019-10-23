14 известных супружеских пар, которые перенесли свои отношения на экран

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Если любого киномана попросить назвать самую известную супружескую пару, которая снималась вместе в одном фильме, то наверняка он вспомнит ленту «Мистер и миссис Смит» (2005) и Брэда Питта с Анджелиной Джоли. И ошибется, ведь актеры только познакомились на съемках этой картины и уже затем между ними вспыхнул роман. В будущем, уже находясь в официальном браке, Джоли и Питт сыграли вместе в фильме «Лазурный берег» (2015). Но мало кто знает, что это не единственная звездная чета, которую можно увидеть в одной ленте.

AdMe.ru вспомнил, кто еще из знаменитостей перенес свою реальную любовь на экран. Забегая вперед, скажем, что кинокартина «С широко закрытыми глазами», которая рассказывает зрителю об уставших друг от друга супругах, оказалась в некотором роде пророческой для исполнителей главных ролей — Том Круза и Николь Кидман.

Бен Стиллер и Кристин Тейлор

Знаменитый актер, режиссер и продюсер женился на актрисе Кристин Тейлор в 2000 году. Вместе с Беном Кристин снялась в фильмах «Образцовый самец», «Вышибалы», «Солдаты неудачи», «Образцовый самец — 2», сыграв в них второстепенные роли. К сожалению, в 2017 году Стиллер и Тейлор объявили о расставании.

Дженнифер Коннелли и Пол Беттани

Дженнифер и Пол познакомились в 2001 году на съемках фильма «Игры разума». Находясь в официальном браке, супруги снялись вместе лишь в одной картине — «Происхождение» (2009), рассказывающей о жизни Дарвина во время написания его главного научного труда под названием «Происхождение видов». Коннелли и Беттани сыграли семейную пару — Эмму и Чарльза Дарвина. Кстати, Пол Беттани сегодня больше известен как исполнитель роли Вижена, супергероя из киновселенной Marvel.

Ченнинг Тейтум и Дженна Дуан

В 2006 году в период съемок молодежной мелодрамы «Шаг вперед» Ченнинг Тейтум начал встречаться с Дженной Дуан, своей партнершей по данному фильму. Через 3 года они поженились, а еще через 2 сыграли влюбленную пару в картине «10 лет спустя». Увы, но брак актеров не оказался крепким: после 9 лет брака весной 2018 года Ченнинг и Дженна объявили о разводе.

Кристен Белл и Дэкс Шепард

В 2010 году актеры Кристен Белл и Дэкс Шепард объявили о помолвке, но свадьбу сыграли только через 3 года. Они успели исполнить главные роли в комедийных фильмах «Однажды в Риме» (2010) и «Хватай и беги» (2012). А в 2017 году, уже будучи мужем и женой, актеры сыграли в фильме «Калифорнийский дорожный патруль», исполнив роли бывших супругов.

Эмили Блант и Джон Красински

С 2010 года англо-американская актриса Эмили Блант замужем за актером и режиссером Джоном Красински. В 2018 году они вместе сыграли в фильме «Тихое место», показав на экране семейную пару, которой приходилось защищать свою семью от монстров.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уилл Смит и его давняя подруга актриса Джада Пинкетт сыграли свадьбу 31 декабря 1997 года. В 2001 году они вместе появились в биографической киноленте «Али», где Уилл сыграл роль Мухаммеда Али, а Джада — первую жену знаменитого боксера.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп

С 1999-го по 2008 год Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филлиппом. Еще когда они только встречались, актерам поступило предложение сыграть влюбленных в картине «Жестокие игры» (1999). А сразу после премьеры фильма они поженились. Правда, прожили вместе лишь 7 лет, а затем начался долгий бракоразводный процесс.

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе

В 2005 году актриса Мелисса Маккарти вышла замуж за своего давнего друга — актера Бена Фальконе. Бен хотя и сыграл одну из главных ролей в комедии «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (2012), широкой публике больше известен по своим эпизодическим ролям в фильмах с участием его жены: «Девичник в Вегасе» (2011), «Поймай толстуху, если сможешь» (2013), «Копы в юбках» (2013), «Шпион» (2015) и других.

Шон Пенн и Мадонна

С 1985-го по 1989 год певица Мадонна была замужем за актером Шоном Пенном. В 1986 году эта звездная пара сыграла в приключенческой комедии «Шанхайский сюрприз». Картина провалилась в прокате, потому, наверное, большинство киноманов даже и не слышало о ней. Лента выставлялась на антипремию «Золотая малина» в 6 номинациях, а Мадонна была признана худшей актрисой.

Райан Гослинг и Ева Мендес

В сентябре 2011 года Райан Гослинг женился на известной актрисе Еве Мендес. В следующем году вышел фильм «Место под соснами», в котором Райан и Ева исполнили одни из главных ролей.

Курт Рассел и Голди Хоун

Курт Рассел и Голди Хоун вместе уже больше 36 лет (с 1983 года) и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. И это несмотря на то, что их отношения не узаконены. За эти годы актеры сыграли вместе в двух фильмах: «Дополнительная смена» (1984) и «За бортом» (1987).

Николь Кидман и Том Круз

Знаменитые актеры познакомились во время проб на их первый совместный фильм — «Дни грома» (1990). Именно тогда между ними вспыхнул бурный роман, закончившийся браком. В 1992 году они снова вместе снялись в одной картине — «Далеко-далеко» (1992). А во время съемок ленты «С широко закрытыми глазами» (1999), в которой Том и Николь играли роли уставших друг от друга супругов, их реальные отношения дали трещину, и спустя некоторое время актеры расстались.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Известные испанские актеры, популярные в том числе и в Голливуде, состоят в официальном браке с июля 2010 года — они поженились спустя 3 года отношений. Вместе актеры сыграли более чем в 10 фильмах. В некоторых они снимались, будучи просто друзьями, в других — уже как супруги. Самые яркие ленты с их участием: «Ветчина, ветчина» (1992), «Вики Кристина Барселона» (2008), «Советник» (2013), «Эскобар» (2017), «Лабиринты прошлого» (2018).

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Джонни Депп и Вайнона Райдер были вместе с 1989-го по 1993 год. Примерно через полгода после первой встречи актер подарил своей возлюбленной обручальное кольцо, но дело свадьбой так и не закончилось. В фильме Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы» (1990) Джонни и Вайнона сыграли влюбленную пару, какой они были тогда и в реальной жизни.