14 фактов, которые заставляют нас по-другому взглянуть на российское кино

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Российский кинематограф или любят до беспамятства, или ругают нещадно. Но то, что его обсуждают, — это факт. Мы нашли самые-самые фишки наших любимых современных фильмов, которые вам могут быть интересны. Например, вы знали, какую масштабную операцию развернул режиссер Федор Бондарчук на съемках «Притяжения»?

AdMe.ru предупреждает, что после просмотра этой статьи вам непременно захочется пересмотреть все эти фильмы.

Актриса Саша Бортич в фильме «Я худею» действительно набрала более 20 кг, от которых избавлялась по сценарию. Первую часть съемок (май — июнь 2017 года) она была с лишним весом, а вторую часть досняли, когда Саша пришла в форму (на это потребовалось 1,5 месяца строгой диеты и тренировок). Кстати, в мировом кинематографе это беспрецедентный случай.

Чтобы избежать попадания в кадр тех, кого там быть не должно, в фильме «Тренер» с Данилой Козловским все работники съемочной площадки должны были носить фирменные куртки команды «Метеор». Сами же съемки проводились только в ночное время.

В фильме «День выборов» актриса Нонна Гришаева снималась, будучи беременной.

Певец Илья Лагутенко в фильме «День радио» выступил в эфирной радиостудии впервые в своей карьере: до кинокартины он в таком формате еще не пел.

Для кинокартины «Дед Мороз. Битва магов» был изобретен специальный язык. На нем разговаривали братья Морозы — семеро волшебников. Этот язык основывался на уникальном алфавите: именно на нем написаны магические письмена в фильме.

В фильме «Дети солнца», в той сцене, где выступает группа «Машина времени», Андрея Макаревича играет его сын Иван.

В фильме «Кухня в Париже» каскадеру, который нырял в Сену, пришлось даже делать специальную прививку. Без этой прививки ему бы не разрешили окунуться в речную воду.

Забавный момент есть в кинокартине «Стиляги». По сценарию, сюжет фильма разворачивается в 1955-х годах, а вот большинство музыкальных композиций для картины взято на самом деле из 1980-х. Вот такая вот специальная стилизация.

А вы знали, что для фильма «Левиафан» скелет белого кита делали аж 6 полных рабочих дней?

Снимали фильм «Притяжение» под знаком строгой секретности. В картине были задействованы новейшие образцы военной техники российских вооруженных сил, например авианесущий ракетный крейсер «Адмирал Кузнецов». И конечно же, каждый из членов съемочной бригады дал подписку о неразглашении. Под запретом были даже мобильные телефоны. К слову, консультировали режиссера действующие военнослужащие ВМФ, Сухопутных войск, МЧС и МВД.

Фильм «Коллектор» сняли за 7 дней. Но не это самое интересное. Оказывается, почти все документы в кадре подлинные или скопированы с оригиналов, в них лишь откорректированы имена. Такой важной информацией поделились родственники и друзья съемочной бригады, аргументируя свой поступок тем, что, мол, когда им еще придется побыть клиентами самого Константина Хабенского.

В фильме «Елки-5» одна из новелл была полностью снята на камеру мобильного телефона. Интересно, какая именно?

Знаменитый канадский постановщик трюков и визуальных эффектов Джон Аттард, на счету которого такие фильмы, как «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Гладиатор» и другие, принимал участие в съемках картины «Мы из будущего».

При создании образа Гоголя в одноименном многосерийном фильме учитывался факт о том, что писатель имел бледный цвет лица. Однако создатели фильма решили наделить этой чертой всех относительно значимых персонажей. Более того, через этот прием показано и положение героя в обществе: так, у аристократов мы видим ярко выраженную бледность, лица крестьян же имеют серые оттенки.

А что поразило вас больше всего? Может, и вы знаете что-нибудь эдакое? Расскажите нам в комментариях.