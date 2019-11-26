14 именитых актеров, которых безжалостно вырезали из наших любимых фильмов

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На этапе монтажа создателям фильма приходится жертвовать многими сценами, ведь длительность отснятого материала всегда больше, чем окончательный хронометраж картины. Так, к примеру, продолжительность хоррора «Оно-2» изначально составляла 4 часа, но впоследствии ее сократили почти на треть. Нередко бывает, что при монтаже вырезают не только важные для сюжетной канвы эпизоды, но и все сцены с участием известных актеров. Из-за этого мы можем даже не догадываться, какие знаменитости снимались в наших любимых фильмах.

Нам в AdMe.ru очень жаль, что работа мировых звезд осталась незамеченной зрителями, поэтому мы решили пролить свет на подобные ситуации. А в конце статьи вы узнаете, какой российский актер должен был составить компанию Брэду Питту на большом экране.

1. Тим Рот — «Однажды в... Голливуде»

Британский актер — завсегдатай фильмов Тарантино. В съемках последнего творения режиссера Тим Рот также принимал участие: он исполнил роль дворецкого Джея Себринга. Однако сцен с ним зрители, увы, так и не увидели. «Он не попал в финальный монтаж, но все равно является частью команды, и я ценю его вклад», — сказал в интервью Тарантино. Кстати, Рот — не единственный актер, эпизоды с которым впоследствии вырезали из фильма: эта же участь постигла Джеймса Марсдена, сыгравшего Бёрта Рейнольдса.

2. Эллен Помпео — «Вечное сияние чистого разума»

Незадолго до сериала «Анатомия страсти», который подарил актрисе известность и любовь зрителей, она снялась в драме «Вечное сияние чистого разума» в роли бывшей подружки главного героя. В окончательную версию фильма эпизоды с Эллен Помпео не вошли, но в интернете можно найти небольшую сцену с ней и Джимом Керри.

3. Пол Радд — «Девичник в Вегасе»

Актеру досталась роль парня по имени Дэйв, с которым героиня Кристен Уиг отправляется на свидание вслепую на каток. По сюжету романтическое рандеву пары идет не по плану: в какой-то момент упитанный ребенок проезжается коньком по пальцу персонажа Пола Радда, и тот выходит из себя. На тестовых просмотрах зрители восприняли сцену холодно и посчитали, что обаятельному актеру эта роль не идет, так что от эпизода решили избавиться.

4. Шейлин Вудли — «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»

Актриса должна была появиться на экране в роли Мэри Джейн Уотсон, любовного интереса Питера Паркера. Однако создатели фильма побоялись, что она будет отвлекать внимание от персонажа Эммы Стоун и испортит романтическую линию главных героев, поэтому не включили сцены с ее участием в окончательный монтаж. По словам режиссера картины Марка Уэбба, данное решение было одним из самых сложных, которые ему приходилось принимать при работе над отснятым материалом.

5. Роберт Паттинсон — «Ярмарка тщеславия»

Будущей звезде «Сумерек» было всего 16 лет, когда он снялся в экранизации романа Уильяма Теккерея. Роберт Паттинсон сыграл сына героини Риз Уизерспун, правда, сценам с его участием не посчастливилось попасть в финальный монтаж. Однако нашлись в этом и положительные стороны. По словам Паттинсона, директор по кастингу чувствовал вину перед своим протеже, поэтому организовал для юного актера пробы на роль в «Гарри Поттере», которая впоследствии подарила ему первую известность.

6. Джейми Дорнан — «Шеф Адам Джонс»

«В процессе создания любой киноленты всегда имеют место сокращения и корректировки каких-то сюжетных линий. Роль Джейми в фильме была совсем небольшой и проливала свет на прошлое героини Сиенны Миллер. В конечном итоге мы решили сосредоточиться на истории искупления Адама Джонса», — так объяснил отсутствие Дорнана в фильме режиссер Джон Уэллс. Впрочем, невошедший эпизод со звездой «Пятидесяти оттенков серого» можно посмотреть на YouTube.

7. Сиенна Миллер — «Черная месса»

В криминальной драме Скотта Купера актриса сыграла дерзкую подружку «Уайти» Балджера (Джонни Депп). Однако в какой-то момент создатели фильма решили сместить акценты в повествовании и пожертвовать ее персонажем в пользу другого любовного интереса главного героя — Линдси Сайр (Дакота Джонсон), а сцены с Миллер полностью убрали.

8. Джош Бролин — «Субурбикон»

«Мы сняли пару очень забавных сцен с Джошем в роли тренера по бейсболу, но на тестовом просмотре я понял, что они несколько снижают уровень напряженности в фильме», — вспоминает режиссер картины Джордж Клуни. По его словам, Бролин был очень расстроен и подумал, что сделал что-то не так. Однако создатель картины поспешил заверить актера, что его вины в этом нет, и послал своему коллеге цветы в качестве извинения.

9. Сара Джессика Паркер — «Лавлэйс»

В лице Паркер создатели фильма нашли замену Деми Мур, которая изначально должна была исполнять роль Глории Стайнем, но покинула проект из-за проблем со здоровьем. Режиссеры были очень благодарны звезде сериала «Секс в большом городе» за то, что она вызвалась подменить свою коллегу и очень скоро приступила к съемкам. Правда, впоследствии сцены с ее персонажем были вырезаны из фильма, так что все старания оказались напрасными.

10. Крис Купер — «Звонок»

Оскароносный актер снялся в роли заключенного-насильника, которого главная героиня в исполнении Наоми Уоттс навещает в тюрьме в начальной и заключительной сценах. Однако после тестового просмотра режиссер Гор Вербински посчитал, что игра Купера слишком хороша, чтобы отводить ему роль второстепенного персонажа, поэтому решил полностью исключить отснятые эпизоды с этим героем.

11. Джена Мэлоун — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Актриса сыграла Джанет Клиберн — второстепенного персонажа, ученого из лаборатории S. T. A. R. Однако при монтаже театральной версии картины режиссер Зак Снайдер не выделил для ее героини экранного времени. Впрочем, в расширенном варианте фильма, который длится на полчаса дольше, зрители могут увидеть Мэлоун.

12. Стерлинг Браун — «Сплит»

Изначально хронометраж фильма М. Найта Шьямалана составлял 3 часа, и хотя прокатная версия оказалась почти втрое короче, «Сплит» все равно стал самой длинной картиной режиссера из ныне снятых. При монтаже многими эпизодами пришлось пожертвовать, включая сцены со Стерлингом Брауном. Он должен был появиться на экране в роли импозантного соседа доктора Флетчер, однако Шьямалан решил, что эти сцены не столь важны для сюжета.

13. Джессика Честейн — «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

В драме Ксавье Долана с Китом Харингтоном в главной роли актриса сыграла журналистку, однако все эпизоды с ее участием впоследствии были вырезаны. «Это было чрезвычайно трудным решением. Я испытываю к Джессике искреннюю любовь и огромное восхищение. Причины такого решения были сугубо редакционными: просто линия ее персонажа не вписывается в общий сюжет», — объяснил режиссер.

Бонус: Константин Хабенский — «Война миров Z»

Все верно, в голливудском блокбастере с Брэдом Питтом в главной роли мы должны были увидеть одну из самых ярких звезд отечественного кино. Хабенский играл русского стрелка, однако в процессе съемок создатели фильма изменили концовку: они полностью отказались от батальной сцены, происходящей на территории России, в пользу более камерного финала. «Вырезали, и это очень обидно. Потому что мы сняли финал, и я потратил на это 2 месяца жизни. Причем из них месяц ночных смен в Будапеште. Это была очень интересная работа, сотрудничество с Брэдом Питтом», — вспоминает Хабенский. К сожалению, сейчас кадры с участием российского актера можно увидеть только на просторах YouTube.