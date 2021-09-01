14 говорящих имен в фильмах о Гарри Поттере, которые давали нам жирные подсказки о героях. Так просто не догадаешься

Однажды горшечник, правитель и принцесса победили бегущего от смерти. На первый взгляд непонятно, о чем идет речь. А ведь это содержание истории о Гарри Поттере. Правда, вместо имен героев мы взяли их перевод. Скрытый смысл, который вложила автор в имена персонажей, позволяет лучше понять мир волшебников Джоан Роулинг.

Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование и разобрались в значениях имен героев знаменитого фэнтези.

Гарри Поттер

Имя Гарри Поттер кажется вполне обычным, но только на первый взгляд. Гарри — это одна из форм имени Генри. В истории было много английских королей, которых звали именно так. В этом имени заложены лидерство и мотив борьбы, которые глубоко укоренились и в характере героя. А что же с фамилией? Может показаться странным, что фамилия главного персонажа в переводе означает «горшечник». Но если задуматься, то это слово ассоциируется не только с человеком простого происхождения, но и с тонким и кропотливым мастерством. А Гарри сдаваться не любил и всегда боролся до конца. Так что это имя вполне подходит Мальчику, Который Выжил.

Альбус Дамблдор

Albus в переводе с латыни — «белый». Дамблдор — «шмель, напевающий себе под нос». Сейчас объясним почему. Фамилия Дамблдор образована от староанглийского слова «шмель». Роулинг рассказывала, что выбрала ее, потому что представляла, как Дамблдор «ходит, напевая себе под нос». Но не стоит забывать и о дополнительных именах героя: Персиваль Вульфрик Брайан. Персиваль — один из легендарных рыцарей при дворе короля Артура. Вульфрик — волчий правитель. «Брайан» — старое кельтское слово, означающее «благородный», каким, несомненно, был Альбус.

Рон Уизли

Теперь о Роне Уизли. Его имя представляет собой сокращенный вариант староскандинавского имени Rognvald, которое носили древние короли. А фамилия Уизли созвучна со словом weasel — «ласка». Это животное, которое нравится Роулинг, по ее признанию.

Гермиона Грейнджер

Имя Гермионы Грейнджер связано с греческой мифологией: Гермиона была дочерью царя Менелая из Спарты и его жены Елены Прекрасной (Троянской). А «грейнджер», согласно среднеанглийскому произношению, представляет собой забавный термин, расшифровывающийся как «фермерская управляющая». Если вспомнить, сколько Гермионе приходится отчитывать и наставлять Рона и Гарри, такая фамилия ей вполне подходит. Так что в фамилии сочетаются и магловское происхождение Гермионы, и ее рассудительность.

Рубеус Хагрид

Хагрид — лесничий и хранитель ключей Хогвартса, наполовину человек, наполовину великан. На латыни слово rubeus означает «красный». И в книгах нередко Хагрид краснеет в определенных случаях. Фамилия Hagrid, по словам самой Джоан Роулинг, — это староанглийское слово, которое можно перевести как «если у вас была плохая ночь». Как известно, некоторые вредные привычки великана сулили ему именно такие ночи.

Драко Малфой

Драко носит имя афинского законодателя Дракона, прославившегося своей жесткостью (выражение «драконовские меры» возникло благодаря ему). Слово «драко» также есть в девизе школы Хогвартс: «Draco darmiens nunquam titillandus», что переводится как «Никогда не щекочите спящего дракона». Что касается его фамилии, то mal по-французски обозначает «зло», а foi переводится как «вера». Получается, что фамилия Малфой указывает на вероломство ее носителей, что мы и видим в конце части «Гарри Поттер и Дары смерти».

Волан-де-Морт

По сюжету имя Волан-де-Морт Том Реддл создал для себя сам. В переводе с французского словосочетание vol de mort обозначает «бегущий от смерти», что Темному Лорду вполне подходит. А если вспомнить его армию Пожирателей смерти и пренебрежение жизнью людей, которые стояли на его пути, то нельзя не согласиться, что поведение Волан-де-Морта полностью соответствует его темному имени.

Римус Люпин

Судьба Римуса Люпина была отражена в его имени изначально. Проклятый с юных лет, он превращался в оборотня каждое полнолуние. Фамилия Люпин происходит от слова lupine, что означает «похож на волка». Имя Римус тоже связано с волками: Рем — один из основателей Рима, выкормленный волчицей.

Сивилла Трелони

Сибиллами, или сивиллами, в античные времена называли прорицательниц, предрекавших будущее, чаще всего бедствия и катастрофы. Имя отражает привычку профессора Трелони предсказывать всем смерть.

Беллатриса Лестрейндж

Беллатриса Лестрейндж — одна из Пожирателей смерти, служителей Волан-де-Морта. Ее фамилия Lestrange, очевидно, указывает на странность героини. Беллатрикс — 3-я по яркости звезда в созвездии Ориона (известно, что многим членам семьи Блэк издавна давались «астрономические» имена). А еще bellatrix в переводе с латинского — «воительница» или «воинственная», что прекрасно подчеркивает характер и поведение персонажа.

Помона Стебль

В древнеримской мифологии Помона — богиня плодов и изобилия. В оригинале ее фамилия звучит Sprout, имеет германские корни и означает «сеять» или «то, что было рассеяно» и связана с появлением новых растений. А еще этим словом изредка называют брюссельскую капусту. Имя Помона Спраут можно перевести как «приносящий плоды и новые ростки». Подходящее имя для того, кто выращивает растения и использует их для спасения других (вспомните «Тонизирующий глоток мандрагоры»), а также уделяет особое внимание своим ученикам, поощряя их рост.

Сириус Блэк

Сириус Блэк, чья анимагическая форма — большая черная собака, получил имя в честь звезды Сириус в созвездии Большого Пса, которая считается самой яркой звездой на ночном небе. Ну а с фамилией Блэк тоже все понятно, ведь Сириус превращался именно в черного пса.

Гораций Слизнорт

Гораций устраивал званые вечера для своих лучших студентов, и его имя объясняет любовь к таким мероприятиям. Именно так звали известного древнеримского поэта-эпикурейца. А эпикурейцы считали, что жизнь должна представлять собой только удовольствие и не должна нести никаких страданий.

Долорес Амбридж

Dolor в переводе с латыни обозначает «боль». А английское выражение to be umbraged — «чувствовать себя очерненным, обиженным на кого-то». Однако стоит упомянуть, что слово «обида» не всегда имело привычное нам значение, изначально оно произошло от латинского umbra — «тень». И это значение тоже очень подходит этой женщине, поскольку она связана с Темным Лордом.