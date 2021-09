14 говорящих имен в фильмах о Гарри Поттере, которые давали нам жирные подсказки о героях. Так просто не догадаешься

Гарри Поттер

Долорес Амбридж

Dolor в переводе с латыни обозначает «боль». А английское выражение to be umbraged — «чувствовать себя очерненным, обиженным на кого-то». Однако стоит упомянуть , что слово «обида» не всегда имело привычное нам значение, изначально оно произошло от латинского umbra — «тень». И это значение тоже очень подходит этой женщине, поскольку она связана с Темным Лордом.

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros.