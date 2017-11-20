14 актеров, которых уволили прямо во время съемок

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Съемки фильма — непростой процесс, в котором все должно быть идеально. И когда гладкому течению съемочного процесса мешают сами актеры, то зачастую режиссерам и продюсерам проще их уволить, даже если они — мегастар. Мы в AdMe.ru решили рассказать вам 17 историй о том, как выходки звезд послужили причиной их увольнения прямо во время съемок. А в конце вы узнаете, кого сначала уволили, а затем с извинениями вернули.

Натали Портман — Клэр Дэйнс

Натали Портман была утверждена на роль для фильма «Ромео + Джульетта», в котором она должна была сниматься вместе с Леонардо Ди Каприо. Но в процессе съемок от 14-летней актрисы пришлось отказаться, так как из-за своего малого роста рядом с 21-летним актером она казалась слишком миниатюрной и некоторые сцены, по словам Портман, даже походили на совращение. В итоге Портман заменили на Клэр Дэйнс.

Роберт Дауни-младший — Джордж Клуни

Одна из главных ролей в фильме «Гравитация» была отдана неподражаемому Роберту Дауни-младшему, который часто импровизирует во время съемок. Но несколько дней работы показали, что актер совсем не подходит для этой роли. Как заявил режиссер фильма Альфонсо Куарон, «Роберт — фантастический актер, но технологические аспекты „Гравитации“ станут большим препятствием для его манеры игры». В итоге актера заменил Джордж Клуни.

Меган Фокс — Роузи Хантингтон-Уайтли

Во время съемок фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» Меган Фокс и режиссер Майкл Бэй серьезно повздорили. А все из-за требования режиссера о необходимом загаре и наращивании веса в 3–4 килограмма для соответствия роли. И стоило актрисе назвать Бэя «Гитлером», добавив, что «работать с таким человеком кошмарно!», ее сразу же уволили. Так место Меган заняла длинноногая Роузи Хантингтон-Уайтли.

Николь Кидман — Джоди Фостер

Николь Кидман провела целых 18 съемочных дней, играя роль матери в триллере «Комната страха», но в итоге была вынуждена покинуть площадку. А все из-за осложнений травмы колена, полученной ранее на съемках фильма-мюзикла «Мулен Руж». В итоге главную роль сыграла Джоди Фостер.

Райан Гослинг — Марк Уолберг

Хоть Райан Гослинг был уволен не во время съемок фильма, а буквально за один день до начала, не включить его в нашу подборку мы не можем. Дело в том, что Гослинг сильно поправился перед съемками фильма «Милые кости», т. к. считал, что его герой должен выглядеть именно так. Режиссер Питер Джексон не одобрил творческий порыв Гослинга и отправил актера восвояси. Место Гослинга занял Марк Уолберг.

Саманта Мортон — Скарлетт Йоханссон

А это случай замены не актеров, а их голосов. Так, в фильме «Она» актриса Саманта Мортон озвучила сексуальную операционную систему Саманту. Но во время постпродакшена режиссер Спайк Джонз понял, что голос Саманты Мортон совсем не такой, в какой бы без ума влюбился главный герой Хоакин Феникс. В итоге Джонз пригласил Скарлетт Йоханссон переозвучить компьютер. Все, что осталось от Саманты в драме «Она», — это имя операционной системы.

Ричард Гир — Перри Кинг

Драма «Лорды Флэтбуша» 1974 года была бы дебютной для 25-летнего Ричарда Гира. Если бы не поведение его на съемочной площадке. Всего через несколько дней после начала съемок молодой актер успел поскандалить с половиной группы и подраться с большинством актеров. Последней каплей стала драка Гира с Сильвестром Сталлоне из-за пустяка — первый якобы специально уронил на штаны второго жирный кусок курицы. Ричарду Гиру тут же было указано на дверь, а главную роль в фильме сыграл Перри Кинг.

Джеймс Ремар — Майкл Бин

Во время съемок фильма «Чужие» Джеймс Кэмерон неожиданно уволил актера Джеймса Ремара и заменил его Майклом Бином. Официальной причиной увольнения стали «творческие разногласия». И только много лет спустя сам Ремар признался, что после начала съемок его арестовали за хранение наркотиков. И чтобы не выбиться из графика, Кэмерон вынужден был уволить Ремара.

Джеймс Пьюрфой — Хьюго Уивинг

Джеймс Пьюрфой отработал в маске 6 недель, снимаясь в фильме «V значит вендетта». Но братья (тогда еще братья) Вачовски посчитали, что голос актера недостаточно грозный, и решили отказаться от его услуг. Заменить и переозвучить уволенного актера режиссеры привлекли своего знакомого по «Матрице» Хьюго Уивинга.

Стюарт Таунсенд — Вигго Мортенсен

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон спустя 4 дня с начала съемок понял, что актер Стюарт Таунсенд, который снимался в роли Арагорна, слишком молод для этого персонажа. Актера уволили, а вместо него позвали Вигго Мортенсена, которого кинотрилогия сделала популярным.

Энн Хэтэуэй — Кэтрин Хайгл

Главная роль в фильме «Немножко беременна» была предложена Энн Хэтэуэй. Но как только начались съемки, Хэтэуэй узнала, что в фильме есть сцена родов. Энн не захотела участвовать в съемках, разругалась с режиссером, и в итоге роль ушла к Кэтрин Хайгл.

Жан-Клод Ван Дамм — Кевин Питер Холл

Когда Ван Дамму было 27, он согласился сыграть роль Хищника в одноименном фильме 1987 года, где также играл Арнольд Шварценеггер. Но через 2 дня после начала съемок Жан-Клод Ван Дамм покинул проект, так как был недоволен ролью молчаливого пришельца, который весь фильм вынужден ходить в жарком костюме и маске. Продюсеры не сильно горевали, ведь оказалось, что Хищник в исполнении Ван Дамма был гораздо ниже ростом и худощавее Шварценеггера и получался не таким угрожающим, как требовалось. К тому же Ван Дамм побил каскадера из съемочной группы. И в итоге роль Хищника сыграл Кевин Питер Холл. Кстати, тут можно увидеть редкие архивные кадры, где Жан-Клод Ван Дамм играет Хищника.

Кевин Спейси — Кристофер Пламмер

Скандал о домогательствах в Голливуде не обошел стороной и Кевина Спейси. В итоге Netflix сразу выгнал его из сериала «Карточный домик», где актер играл главную роль, а режиссер Ридли Скотт решил вообще не иметь дело с испорченной звездой и вырезал из фильма «Все деньги мира» сцены с участием Спейси. Так как премьера фильма назначена на 22 декабря этого года, то сейчас в авральном режиме идут пересъемки вырезанных сцен с новым актером — Кристофером Пламмером.

Эрик Штольц — Майкл Дж. Фокс

Эрик Штольц целых 5 недель играл Марти Макфлая в первой части фильма «Назад в будущее». Но, по признанию режиссера Роберта Земекиса, в Штольце «не хватало какой-то детали, которая сделала бы роль действительно смешной и запоминающейся». На роль Марти согласился актер Майкл Дж. Фокс, и продюсер Стивен Спилберг нового кандидата тут же одобрил, а студии пришлось переснимать весь материал с нуля. Но мы-то с вами знаем, что это того стоило.

Бонус: Кристиана Бейла заменили на Ди Каприо,

а потом вернули

В 2000 году создатели «Американского психопата» сразу утвердили на главную роль малоизвестного тогда Кристиана Бейла. Но ролью заинтересовался знаменитый Леонардо Ди Каприо, и Кристиана Бейла мигом уволили вместе с режиссером Мэри Хэррон, которая отстаивала кандидатуру Бейла. В то же время фанаты Ди Каприо убедили актера, что такая роль попортит имидж мальчика с «Титаника». В итоге к съемкам вернули и Кристиана Бейла, и Мэри Хэррон.