14 знаменитых актеров и актрис, которые родились за тысячи километров от Голливуда

Когда мы слышим имена таких популярных голливудских актеров, как Брюс Уиллис или Пирс Броснан, нам кажется, что они родились в США. Но в действительности эти и многие другие знаменитости появились на свет в разных странах, порой там, где мы даже не ожидали. Так, звезда «Крепкого орешка» был рожден в Германии, а один из исполнителей роли агента 007 — в Ирландии.

Нам в AdMe.ru стало интересно, кто еще из актеров и актрис первой величины родился за пределами Америки.

Ольга Куриленко, Украина

Ольга родилась в 1979 году в украинском городе Бердянск Запорожской области. В 13 лет стала работать моделью, спустя 2 года ее пригласили в Москву. А уже через год заключила контракт с модельным агентством «Медисон» в Париже и уехала во Францию. В 26 лет Куриленко впервые снялась в кино — в малобюджетном французском фильме «Перст любви» (2005). Некоторую известность она приобрела после выхода ленты «Париж, я люблю тебя» (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом. А уже в 2008 году Ольга прославилась на весь мир, воплотив на экране девушку Джеймса Бонда в очередной картине об агенте 007 — «Квант милосердия».

Пирс Броснан, Ирландия

Популярный актер родился в 1953 году в ирландском городе Дроэда. В 11 лет он отправился в Лондон к матери, которая уехала туда раньше, оставив маленького Пирса на воспитание бабушке. В 22 года Броснан окончил Лондонский центр драматического искусства и стал появляться на английском телевидении и на киноэкранах. В 1981 году Броснан получил роль в американском коротком телесериале «Мэнионы в Америке», благодаря которому приобрел в США некоторую популярность. А в 1982 году актер переехал с семьей в США. Всемирная слава пришла к нему в 1995 году, когда он сыграл Джеймса Бонда в фильме «Золотой глаз».

Айла Фишер, Оман

Актриса родилась в 1976 году в Омане в городе Маскат. Ее отец-шотландец в тот момент работал там банковским служащим ООН. Спустя какое-то время семья Айлы вернулась в родной город отца Батгейт, Шотландия, а затем переехала в австралийский Перт. Айле тогда было 6 лет. В Лос-Анджелес Фишер перебралась в 2002 году в возрасте 26 лет. К тому времени она была уже довольно известной в Австралии актрисой. В том же году она сыграла одну из главных ролей в комедии «Скуби-Ду».

Мартин Лоуренс, Германия

Мартин Лоуренс родился в 1965 году в немецком Франкфурте-на-Майне. Его родители в тот момент работали в Германии. Когда Мартину было 7 лет, семья вернулась на родину, в США, и поселилась в городе Ландовер, штат Мэриленд. Мартин еще в школе проявил талант комика и часто веселил публику. После окончания школы он решил обрести уверенность в себе, выступая в клубах как стендапер. Потом Лоуренс стал появляться в различных шоу, а прорывом в большое кино стала эпизодическая роль Си в комедии «Делай как надо!» (1989).

Эмма Уотсон, Франция

Эмма Уотсон родилась в 1990 году в Париже в семье английских юристов. В 5 лет, после развода родителей, Эмма переехала с матерью в Англию. С 6 лет она хотела стать актрисой и обучалась в Оксфордском отделении школы театрального искусства «Дилижанс». В 1999 году начался подбор актеров в фильм «Гарри Поттер и философский камень». Эмму заметили кастинговые агенты, и после восьми прослушиваний она была утверждена на роль Гермионы Грейнджер. Одной из последних знаковых работ Эммы стала Белль в мюзикле «Красавица и Чудовище» (2017).

Милли Бобби Браун, Испания

Милли Бобби Браун родилась в 2004 году в испанском городе Марбелья. В возрасте четырех лет Милли вместе с семьей переехала в Борнмут, Великобритания, а спустя еще 4 года перебралась в США. С 2016 года девушка снимается в роли Одиннадцати в популярном сериале «Очень странные дела».

Нина Добрев, Болгария

Николина Каменова Добрева родилась в Софии, Болгария, а в возрасте двух лет ее семья переехала в Онтарио, Канада. Еще в школе Нина брала уроки актерского мастерства в театральной студии «Армстронг». Первую крупную роль Нина Добрев сыграла в подростковом сериале «Деграсси: Следующее поколение», где она снималась с 2006 года в течение трех сезонов. А популярность актриса приобрела благодаря съемкам в телесериале «Дневники вампира».

София Вергара, Колумбия

Актриса родилась в колумбийском городе Барранкилья в 1972 году. Когда София прогуливалась по пляжу, на нее обратил внимание фотограф и предложил поработать моделью. Уже в возрасте 17 лет Вергара появилась в рекламе Pepsi, транслировавшейся в Латинской Америке, потом работала телеведущей. В 1998 году София перебралась в США и через 4 года дебютировала в голливудском кино, сыграв роль второго плана в кинокомедии «Большие неприятности».

Арнольд Шварценеггер, Австрия

Арнольд Шварценеггер родился в 1947 году в торговой общине Таль вблизи города Грац, Австрия. Уже в возрасте 14 лет Арнольд выбрал карьеру культуриста. После армии принял участие в конкурсе «Мистер Европа» среди юниоров и выиграл его. Потом в жизни Шварценеггера был переезд в немецкий Мюнхен, там он работал в фитнес-клубе. А в 1968 году Арнольд перебрался в Америку, где смог добиться успеха и славы сначала в спорте, а затем и в кино.

Галь Гадот, Израиль

Будущая Чудо-женщина появилась на свет в 1985 году в городе Петах-Тиква, Израиль. В 2004 году она победила в конкурсе «Мисс Израиль», после чего участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная». Это событие повлекло за собой предложения съемок в фильмах, рекламе и фотосессиях. Так, первую роль Галь получила в 2007 году: ей предложили сняться в израильском сериале «Куколки». А уже через год ее утвердили на участие в съемках 4-й части фильма «Форсаж». Звездой мирового масштаба Галь Гадот стала в 2016 году после исполнения роли Чудо-женщины в фильме «Бэтмен против Супермена».

Николай Костер-Вальдау, Дания

Актер родился в 1970 году в старом торговом городе Рудкёбинг, Дания. После окончания Датской национальной школы театра и современного танца он играл в спектаклях и фильмах датских режиссеров. Став популярным на родине, в 2001 году Николай перебрался в США. Там он начал свою голливудскую карьеру, сыграв в фильме Ридли Скотта «Падение черного ястреба». А широкую популярность актеру принесла работа в сериале «Игра престолов».

Эми Адамс, Италия

Эми Адамс появилась на свет в 1974 году в городе Виченца, Италия. Ее родители-американцы постоянно переезжали с одного места на другое. Когда Эми было 8 лет, вся семья окончательно перебралась в Касл-Рок, штат Колорадо, США. После школы Адамс выступала в музыкальном театре, а дебютной работой в кино стала роль распутной чирлидерши в сатирической комедии 1999 года «Убийственные красотки».

Брюс Уиллис, Германия

Брюс Уиллис родился в 1955 году в немецком городе Идар-Оберштайн. Его отец был американцем, а мать — немкой. В 1957 году семья Брюса вернулась в местечко Карни-Пойнт, штат Нью-Джерси, США. Уиллис дебютировал в кино в 1980 году: в фильме «Первый смертный грех» он сыграл человека, который заходит в ресторан и проходит мимо Фрэнка Синатры. А успех к актеру пришел после выхода сериала «Лунный свет», где он перевоплотился в детектива. Статуса мировой кинозвезды Брюс Уиллис удостоился после съемок в боевике «Крепкий орешек» в 1988 году.

Роуз Макгоуэн, Италия

Роуз Макгоуэн родилась в 1973 году во Флоренции, Италия. Ее родители-американцы решили вернуться в Соединенные Штаты, когда ей было 10 лет, и семья поселилась в городе Юджин. В 15 Роуз покинула отчий дом и переехала в Лос-Анджелес. Ее кинодебютом была эпизодическая роль в фильме «Замороженный калифорниец» в 1992 году. Прорывом же стало участие в хорроре «Крик» (1996).