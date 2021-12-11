14 героев и героинь из фильмов, у которых есть прототипы в реальной жизни

Актерство — непростое ремесло. А сыграть реального человека, передать все его чувства эмоции, достоинства и недостатки — еще более непростая задача. Только действительно талантливым актерам и это под силу.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как выглядели 14 человек, чьи образы воссоздали в фильмах. А в бонусе вы увидите, какой была женщина, которая стала прототипом Розы из «Титаника».

Анджелина Джоли, «Подмена» — Кристин Коллинз

История женщины, чей 9-летний сын пропал, а потом чудесным образом нашелся, не сходила с первых полос газет в 1928 году. Когда Коллинз заявила, что найденный мальчик не ее ребенок, полиция обвинила женщину в том, что она плохая мать и просто смеется над усилиями полиции. В итоге женщину поместили в психиатрическую клинику, где она пробыла до тех пор, пока мальчик сам не признался в обмане. Позже выяснилось, что настоящему Уолтеру Коллинзу не посчастливилось нарваться на серийного преступника.

Дэниел Рэдклифф, «Побег из Претории» — Тим Дженкин

В 2020 году Рэдклифф предстал перед зрителями в необычной для себя роли. Но любопытнее то, что фильм снят по мотивам мемуаров реального Тима Дженкина. В 1978 году он вместе со своим другом Стивеном Ли попал в тюрьму в Кейптауне. Дженкина приговорили к 12 годам лишения свободы, но в 1979-м ему удалось бежать. С тех пор мужчина много путешествует по миру и рассказывает о своей жизни.

Джоуи Кинг, «Притворство» — Джипси Бланшар

Джипси Бланшар — реальная девочка, мать которой страдала синдромом Мюнхгаузена: придумывала своей дочери всевозможные болезни. Впоследствии 23-летняя девушка взбунтовалась, что привело к печальному исходу истории. В настоящий момент Джипси отбывает 10-летний срок в тюрьме.

Роберт Де Ниро, «Казино» — Фрэнк Розенталь

Мартин Скорсезе экранизировал историю реального человека. Фрэнк Розенталь по прозвищу Левша в конце 60-х приехал в Лас-Вегас и занялся там незаконной деятельностью. Он был женат на Джери Макги, которую в фильме изобразила Шэрон Стоун. Макги закончила свою жизнь так же печально, как это показано в фильме. А Фрэнк благополучно пережил покушение и дожил до 79 лет.

Сельма Блэр, «Американская история преступлений» — Крис Дженнер

Сельма Блэр сыграла известную светскую львицу в фильме, посвященном скандальному футболисту О. Джею Симпсону. Его бывшая жена скончалась в результате нападения, и Симпсон был главным подозреваемым. Защищал его адвокат Роберт Кардашьян — первый муж Крис Дженнер и отец Ким и Кортни Кардашьян.

Кристиан Бейл, «Афера по-американски» — Мел Вайнберг

Персонаж Кристиана Бейла связан с реальным человеком, который был известным аферистом. В конце 70-х годов Вайнберг согласился на сотрудничество с властями и на протяжении нескольких лет был «актером» в крупной операции по разоблачению мошенников.

Эмма Стоун, «Битва полов» — Билли Джин Кинг

Билли Джин родилась в 1943 году, а в 1965-м стала теннисисткой № 1 в мире. Она удостоилась множества наград, ее не раз признавали спортсменом года, а также включили в Международный зал теннисной славы. В 1973 году состоялся легендарный матч, который получил название «Битва полов». Билли Джин одержала победу над теннисистом-мужчиной Бобби Риггсом, который неоднократно признавался лучшим игроком.

Кристиан Бейл, «Боец» — Дикки Эклунд

Эклунд — бывший профессиональный боксер, который достиг больших успехов на этом поприще. После завершения карьеры он тренировал своего сводного брата Микки Уорда, которого в фильме сыграл Марк Уолберг. За роль в данном фильме Кристиан Бейл получил «Золотой глобус» и «Оскар».

Кейт Бланшетт, «Авиатор» — Кэтрин Хепберн

Кэтрин — звезда золотого века Голливуда. Она прожила долгую и насыщенную жизнь, и ее образ неоднократно воплощали в кино разные актрисы. Так, в фильме «Авиатор» Хепберн сыграла Кейт Бланшетт. Картина рассказывает историю Говарда Хьюза, с которым Хепберн связывали серьезные отношения. Хьюз даже подумывал о свадьбе, однако актриса выбрала карьеру.

Филип Сеймур Хоффман, «Капоте» — Трумен Капоте

Одним из самых известных произведений писателя является «Завтрак у Тиффани». Но фильм «Капоте» рассказывает о событиях, предшествующих созданию другого романа — «Хладнокровное убийство». В те годы Трумен познакомился с настоящим преступником и даже завел с ним дружбу.

Чиветел Эджиофор, «12 лет рабства» — Соломон Нортап

Фильм потрясает до глубины души несправедливостью и жестокостью показанных в нем событий, но самое ужасное, что все это реальная история. Настоящий Соломон родился в 1807 или 1808 году свободным человеком, а позже был лишен свободы на долгие 12 лет. Вернувшись из плена, он написал мемуары, которые и легли в основу данного фильма.

Николь Кидман, «Часы» — Вирджиния Вулф

Образ известной писательницы неоднократно всплывал в различных фильмах и книгах. Так, в картине «Часы» 2002 года ее роль исполнила Николь Кидман. Любопытно, что для схожести с прототипом Кидман использовала только протез носа и макияж, но многие люди при просмотре фильма даже не догадались о том, что это Николь.

Рассел Кроу, «Игры разума» — Джон Нэш

Гениальный математик, борющийся с психическими проблемами, — это не образ, выдуманный режиссером. Джон Нэш — реально существовавший человек, который получил Нобелевскую премию в 1994 году. В 31 год ему диагностировали шизофрению, и несколько лет он провел в больницах. Спустя 11 лет состояние Нэша улучшилось, и он продолжил свою научную деятельность.

Шарлиз Терон, «Монстр» — Эйлин Уорнос

Чтобы сыграть серийную преступницу, Шарлиз пошла на большие жертвы, и в фильме ее практически не узнать. Создатели киноленты достаточно точно передали события жизни реальной Эйлин Уорнос, которая была арестована в 1991 году в возрасте 34 лет. В камере она провела 11 лет в ожидании исполнения приговора: ее приговорили к высшей мере судебного наказания.

Бонус: Роза Дьюитт Бьюкейтер (Кейт Уинслет), «Титаник» — Беатрис Вуд

Хотя многие герои фильма были списаны с реальных людей, персонажи Розы и Джека являются вымышленными. Однако при создании образа Розы Джеймс Кэмерон все же вдохновлялся реально существовавшим человеком — Беатрис Вуд. Женщина даже не была на «Титанике», хотя в 1912 году ей было примерно столько же лет, сколько и Розе. Но Беатрис прожила настолько удивительную жизнь, была знаменитым художником, скульптором, актрисой, что Кэмерон решил позаимствовать черты ее личности для персонажа фильма. Вуд умерла вскоре после премьеры "Титаника, на тот момент ей было 105 лет.