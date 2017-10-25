Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Культовые образы 90-х завораживают нас и сегодня. Мы включаем любимый фильм, чтобы добавить вечеру уюта. Мы сидим у экрана, чтобы досмотреть до конца клип, который видели уже тысячу раз. Что же заставляет нас не забывать героев и возвращаться к ним снова и снова?

AdMe.ru собрал 14 фотографий неотразимых женщин, которые еще в 90-е показали миру, что такое красота и стиль.