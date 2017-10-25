14 доказательств того, что 90-е — время потрясающе красивых женщин
Культовые образы 90-х завораживают нас и сегодня. Мы включаем любимый фильм, чтобы добавить вечеру уюта. Мы сидим у экрана, чтобы досмотреть до конца клип, который видели уже тысячу раз. Что же заставляет нас не забывать героев и возвращаться к ним снова и снова?
AdMe.ru собрал 14 фотографий неотразимых женщин, которые еще в 90-е показали миру, что такое красота и стиль.
Моника Беллуччи
Уже известная в модельном бизнесе, итальянская красавица начинает сниматься в кино с 1990 года и сразу покоряет мир своим талантом.
Джулия Робертс
Главная роль в мелодраме «Красотка» прочно закрепила Джулию в сердцах зрителей. Отличительные особенности внешности актрисы — густая копна волос и невероятная улыбка.
Памела Андерсон
До того как Памела стала моделью и актрисой, она работала учителем физкультуры. В 90-е Андерсон снималась в сериале «Спасатели Малибу», который принес ей всемирную известность и статус секс-символа.
Синди Кроуфорд
Отличительная примета модели — родинка на лице. Она добавляет внешности Кроуфорд шарма и индивидуальности, хотя на ранних фотографиях родинку замазывали.
Клаудия Шиффер
Немецкая красавица занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как модель с наибольшим количеством фотографий на обложках журналов.
Линда Евангелиста
Достичь высот модели удалось не сразу, в начале ее карьеры многие агентства отказывали ей в сотрудничестве. Также Линда нередко получала отказы из-за своих экспериментов с внешностью.
Ева Герцигова
Ева родилась и выросла в Чехии. Началом ее профессиональной карьеры стала откровенная фотосессия для рекламы нижнего белья.
Милла Йовович
Первый раз на обложке журнала Милла появилась в 11 лет. В 90-е сыграла главные роли в фильмах «Возвращение в Голубую лагуну», «Пятый элемент», «Жанна д’Арк».
Наоми Кэмпбелл
Одна из главных моделей 90-х годов. За свою внешность и эксцентричное поведение имеет прозвище «Черная пантера». Также пробовала себя в кинематографе и музыке.
Летиция Каста
Летиция обладает небольшим для модели ростом — всего 169 см. В повседневной жизни модель не пользуется косметикой, она добилась успехов в мире моды именно благодаря природной красоте.
Кейт Мосс
Получила невероятную популярность благодаря своей «андрогинной» внешности, худощавому телосложению и невысокому росту.
Натали Портман
Первую роль в фильме Люка Бессона «Леон» (1994 г.) Натали сыграла, когда ей было 13 лет. Девочку Матильду невозможно забыть, многие девушки и сейчас стремятся подражать этому образу.
Лара Флинн Бойл
Известность актрисе принесла роль в культовом сериале 90-х «Твин Пикс».
Шерилин Фенн
Еще одна звезда сериала «Твин Пикс» — Шерилин Фенн.
Фото на превью eastnews.ru, eastnews.ru