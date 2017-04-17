14 фото невероятно изменившихся звезд

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Подвигнуть знаменитость на похудение может все что угодно: и желание соответствовать общепринятому идеалу, и появление нового бойфренда или девушки, и новая роль в кино. AdMe.ru собрал 14 знаменитостей, которым удалось сбросить немалое количество килограммов по разным причинам.

Джон Гудмен

Решил похудеть, так как опасался уйти из жизни раньше времени из-за болезней, вызванных избыточным весом.

Ким Кардашьян

Во время второй беременности светская львица не скрывала, что очень поправилась. Но она поставила себе цель за короткие сроки достигнуть «Ким версии 2010 года». И ей это прекрасно удалось.

Крис Претт

Похудел, чтобы соответствовать образу лидера команды в фильме «Стражи Галактики».

Кристина Агилера

Кристина решила привести в порядок фигуру в качестве свадебного подарка себе.

Джона Хилл

Объясняет свое похудение тем, что его вес достиг критической отметки, когда человек останавливается на грани жизни или смерти.

Мэрайя Кэри

Похудела ради свадьбы с австралийским миллиардером, стремясь соответствовать новому статусу.

Кристиан Бэйл

Пошел на такой риск ради роли в фильме «Машинист».

Сет Роген

Похудел ради роли в фильме «Зеленый Шершень». И это при том, что тренировки и диета дались ему с невероятным трудом.

Келли Осборн

Келли была вынуждена похудеть, чтобы полностью изменить свой образ жизни.

Зак Галифанакис

Толчок к похудению ему дала женитьба на своей девушке Куин Лундберг. Затем стремление к получению более серьезных ролей в кино.

Мэттью Макконахи

Похудел ради роли в фильме «Далласский клуб покупателей». Актер даже считает такую потерю веса веселым испытанием.

Джессика Симпсон

Изменения фигуры в худшую сторону чуть не довели Джессику Симпсон до нервного срыва. Но предстоящая свадьба заставила звезду взять себя в руки.

Джанет Джексон

Только посмотрите на эти соблазнительные формы! По-настоящему сильная мотивация быть стройной помогла певице справиться с ненавистными килограммами.

Опра Уинфри

После многих лет отчаянной борьбы с лишним весом Опра нашла для себя идеальный вариант — сотрудничество с компанией, предлагающей различные продукты и услуги для облегчения потери веса. И результат виден — как минимум «на лицо».