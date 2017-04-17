14 фото невероятно изменившихся звезд
Подвигнуть знаменитость на похудение может все что угодно: и желание соответствовать общепринятому идеалу, и появление нового бойфренда или девушки, и новая роль в кино.
AdMe.ru собрал 14 знаменитостей, которым удалось сбросить немалое количество килограммов по разным причинам.
Джон Гудмен
Решил похудеть, так как опасался уйти из жизни раньше времени из-за болезней, вызванных избыточным весом.
Ким Кардашьян
Во время второй беременности светская львица не скрывала, что очень поправилась. Но она поставила себе цель за короткие сроки достигнуть «Ким версии 2010 года». И ей это прекрасно удалось.
Крис Претт
Похудел, чтобы соответствовать образу лидера команды в фильме «Стражи Галактики».
Кристина Агилера
Кристина решила привести в порядок фигуру в качестве свадебного подарка себе.
Джона Хилл
Объясняет свое похудение тем, что его вес достиг критической отметки, когда человек останавливается на грани жизни или смерти.
Мэрайя Кэри
Похудела ради свадьбы с австралийским миллиардером, стремясь соответствовать новому статусу.
Кристиан Бэйл
Пошел на такой риск ради роли в фильме «Машинист».
Сет Роген
Похудел ради роли в фильме «Зеленый Шершень». И это при том, что тренировки и диета дались ему с невероятным трудом.
Келли Осборн
Келли была вынуждена похудеть, чтобы полностью изменить свой образ жизни.
Зак Галифанакис
Толчок к похудению ему дала женитьба на своей девушке Куин Лундберг. Затем стремление к получению более серьезных ролей в кино.
Мэттью Макконахи
Похудел ради роли в фильме «Далласский клуб покупателей». Актер даже считает такую потерю веса веселым испытанием.
Джессика Симпсон
Изменения фигуры в худшую сторону чуть не довели Джессику Симпсон до нервного срыва. Но предстоящая свадьба заставила звезду взять себя в руки.
Джанет Джексон
Только посмотрите на эти соблазнительные формы! По-настоящему сильная мотивация быть стройной помогла певице справиться с ненавистными килограммами.
Опра Уинфри
После многих лет отчаянной борьбы с лишним весом Опра нашла для себя идеальный вариант — сотрудничество с компанией, предлагающей различные продукты и услуги для облегчения потери веса. И результат виден — как минимум «на лицо».
По материалам lookdamngood.com