14 фильмов, создатели которых еле наскребли на съемки, а в итоге сорвали кассу

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Соберет ли фильм хорошую кассу в прокате, зависит от множества факторов, и бюджет лишь один из них, причем далеко не всегда самый важный. Чтобы снять выдающееся кино, вовсе не обязательно располагать огромным капиталом, иногда для этого достаточно иметь незаурядную идею и команду, которая знает свое дело. Хотя малобюджетные фильмы нечасто становятся сенсацией, некоторым из них по прибыльности удается заткнуть за пояс даже дорогие блокбастеры, а это лишний раз доказывает, что все гениальное — просто.

Мы в AdMe.ru уверены, что не деньги являются залогом успеха киноленты, а талант людей, причастных к ее созданию. Поэтому посвятили подборку фильмам, прибыль от которых превысила бюджет в несколько десятков раз.

1. Ла-Ла Ленд (2016)

После головокружительного успеха «Одержимости», которая при весьма скромном бюджете собрала в прокате $ 48 млн и завоевала 3 статуэтки «Оскар», режиссер Дэмьен Шазелл снял полнометражную ленту по образцу классических мюзиклов. Идея фильма пришла ему еще в 2010 году, но долгое время ни одна киностудия не готова была инвестировать деньги в оригинальный мюзикл без известных песен, считая этот жанр «угасшим». Добиться финансирования Шазеллу удалось лишь спустя 5 лет после написания сценария. Кстати, первоначально главную мужскую роль должен был исполнить Майлз Теллер — звезда «Одержимости». Рейтинг IMDb — 8,0

2. 1+1 (2011)

Чопорный миллионер Филипп, прикованный к инвалидному креслу, нанимает в качестве сиделки улыбчивого иммигранта по имени Дрисс, который пробуждает в аристократе вкус к жизни и привносит в его однообразные будни дух приключений. Жизнеутверждающая лента «1+1» — безусловный хит не только французского, но и мирового кинематографа. Интересно, что на том, чтобы сделать фильм в первую очередь комедией, а не драмой, усиленно настаивал Филипп Поццо ди Борго — прототип главного героя. Он не хотел, чтобы его персонаж вызывал у зрителей жалость и сострадание. Рейтинг IMDb — 8,5

3. Счастливого дня смерти (2017)

Успех фильма объяснить несложно: идея снять молодежный слэшер в духе классического «Дня сурка» занимательна и незаурядна уже сама по себе, да и черный юмор пошел картине только на пользу. Впервые проект был анонсирован еще в июле 2007 года, а главную роль в киноленте должна была сыграть Меган Фокс. Сцены пробуждения Триш снимались на протяжении 2 дней подряд, в целом же съемочный процесс занял 5 недель. Рейтинг IMDb — 6,5

4. Король говорит! (2010)

Драма про застенчивого короля Георга VI, борющегося с нервным заиканием, в исполнении Колина Ферта взяла 4 «Оскара», не считая множества других престижных наград. И, надо отметить, абсолютно заслуженно, ведь фильм отлично снят и не менее блестяще сыграли актеры. Сама история напоминает этакий занимательный исторический анекдот, который режиссер Том Хупер рассказал, ни разу не сфальшивив. Помимо ошеломительных кассовых сборов «Король говорит!» установил также рекорд по размеру выручки с одного кинотеатра. Рейтинг IMDb — 8,0

5. Джуно (2007)

Комедийная мелодрама о беременной школьнице, которая пытается найти ответы на недетские вопросы и принять правильные решения, не только заработала сумму, в 30 раз превышающую бюджет, но и завоевала «Оскар» за лучший сценарий. Кроме того, это в принципе первый фильм кинокомпании Fox Searchlight Pictures, который в кассовых сборах преодолел планку в $ 100 млн. У авторов киноленты получилась очень свежая и прогрессивная история, которая мало кого оставит равнодушным. Рейтинг IMDb — 7,4

6. Лунный свет (2016)

Артхаусная драма о взрослении темнокожего юноши нетрадиционной сексуальной ориентации — поистине многогранное кино, которое одни могут счесть чересчур спекулятивным, а другие — острым и проникновенным. Режиссер картины Барри Дженкинс настоял на том, чтобы 3 актера, играющих главного героя в детстве, юности и зрелости, не пересекались во время съемочного процесса. Сделано это было для того, чтобы избежать каких-либо имитаций. Хотя критики и зрители заметно разошлись во мнениях касательно фильма, убедительная игра, несколько трогательных и даже поэтичных сцен, а также музыкальное сопровождение принесли ленте 3 «Оскара», один из которых она буквально вырвала из рук «Ла-Ла Ленда». Рейтинг IMDb — 7,4

7. Проклятие Аннабель (2014)

Режиссера Джеймса Вана называют одним из самых техничных мастеров в жанре хоррора. Его фильмы в хорошем смысле слова старомодны: они отлично поставлены, хорошо разыграны и талантливо сняты, как и классические ужастики. Вероятно, именно поэтому картина «Проклятие Аннабель» нашла отклик у такого большого количества зрителей. Кстати, на французских зрителей фильм произвел странное впечатление. По словам администраторов кинотеатров, во время сеанса десятки подростков кидали попкорн, ломали сиденья и устраивали массовые драки. Рейтинг IMDb — 5,4

8. Классный мюзикл — 3: Выпускной (2008)

Путь на большой экран 3-му «Классному мюзиклу» пробили 2 предыдущие части франшизы, которые транслировались на ТВ и имели головокружительный успех. Премьерный показ 1-го фильма на Disney Channel привлек зрительную аудиторию в 7,7 млн человек, что стало рекордным показателем для канала в 2006 году. К съемкам 3-й картины режиссер Кенни Ортега подошел обстоятельно: он выбил у студии почти в 2 раза больший бюджет, чем был у предыдущей части. И не прогадал: прибыль от фильма превысила затраченные на его производство средства в 23 раза.

9. Чудо (2017)

«Чудо» — донельзя милое и нравоучительное кино, которое увлечет как юных зрителей, так и их родителей. Несмотря на то что фильм является облегченной версией книги (в бестселлере Р. Дж. Паласио Августу приходится гораздо более несладко, чем на экране), посыл у ленты самый что ни на есть правильный. Авторы картины и актеры подошли к ее созданию основательно. Так, исполнитель главной роли Джейкоб Трамбле перед началом съемок вместе со своими родителями посетил черепно-лицевой центр, где пообщался с детьми с синдромом Тричера Коллинза — заболеванием, которым страдал его герой. Рейтинг IMDb — 8,0

10. Клаустрофобы (2019)

6 незнакомцев получают приглашение пройти квест, победитель которого получит солидное денежное вознаграждение. Но вскоре главные герои понимают, что задания в игре вовсе не такие уж безобидные, какими кажутся на первый взгляд, и на кону их жизни. Триллеров с подобной сюжетной канвой при желании можно вспомнить немало, тем не менее «Клаустрофобы» достойны внимания — фильм снят на достаточно высоком уровне, а еще может порадовать непредсказуемыми поворотами сюжета. Огромная (при таком скромном бюджете) прибыль лишний раз доказывает, что это хорошее развлекательное кино. Рейтинг IMDb — 6,3

11. Тихое место (2018)

Пара с 2 детьми живет на отдаленной ферме, в окрестностях которой обитают жуткие чудовища, абсолютно слепые, но обладающие чрезвычайно острым слухом. Каждому члену семьи приходится все делать максимально тихо, ведь даже легкий шорох может заставить монстров атаковать. 3-я режиссерская работа Джона Красински представляет собой свежий взгляд на привычные вещи, а неотъемлемые атрибуты триллера работают в фильме слаженно и оказывают на зрителя нужное давление. Кстати, первоначально в сценарии была только одна реплика. Рейтинг IMDb — 7,5

12. Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)

Драму Мартина Макдоны можно назвать одним из самых человечных фильмов последних лет — он невероятно живой, смешной и грустный одновременно. У каждого из героев здесь своя боль и своя правда, а также возможности для подвига и подлости. Режиссеру удалось создать неповторимый микроклимат в своей картине. Его работу, как и вклад актерского состава, оценили по достоинству как зрители, так и критики. К слову, на написание сценария Макдону вдохновил реальный случай: однажды «где-то между Джорджией, Флоридой и Алабамой» он заметил билборды о нераскрытом преступлении. Рейтинг IMDb — 8,2

13. Паразиты (2019)

В центре сюжета — семья бездельников и неудачников, которая живет в полуподвальной квартире, перебивается случайными заработками и грезит о лучшей жизни. Однажды одному из героев приходит в голову устроиться репетитором по английскому к старшекласснице, чьи родители очень состоятельны. Молодой человек втирается к богачам в доверие и вскоре пытается устроить свою сестру учителем по рисованию для младшего сына пары, осуществляя тем самым план по переезду всей семьи к новым работодателям. «Паразиты» — один из самых обсуждаемых фильмов 2019 года, который завоевал несколько престижных наград и сразу 6 номинаций на премию «Оскар». После премьеры картины на Каннском кинофестивале ей 15 минут аплодировали стоя. Рейтинг IMDb — 8,6

14. Супер-Майк (2012)

Фильм повествует о крепкой мужской дружбе в мире стриптиза. Опытный танцор Майк берет под свое крыло молодого парня Адама, чтобы обучить азам профессии. Сценарий динамичной комедийной драмы Стивена Содерберга основан на реальной жизни Ченнинга Тейтума, исполнителя главной роли, который начинал свою карьеру с танцев. Зрелищности «Супер-Майку» не занимать, благодаря чему он, вероятно, и нашел отклик у аудитории — как вы догадались, преимущественно женской. Рейтинг IMDb — 6,1

Бонус: Джокер (2019)

Хотя $ 55 млн сложно назвать скромным бюджетом для современного фильма, мы не могли оставить «Джокера» Тодда Филлипса без внимания, ведь в прокате он собрал ошеломляющую сумму — $ 1 млрд, что превышает вложенные в создание картины деньги почти в 19 раз. На сегодняшний день история становления знаменитого злодея из комиксов DC является одной из самых кассовых и прибыльных лент в истории кинематографа. «Джокер» уже успел получить несколько престижных наград, а также заявлен на «Оскар» сразу в 11 номинациях. На Венецианском кинофестивале, как и «Паразиты», фильм удостоился длительных оваций. Рейтинг IMDb — 8,6