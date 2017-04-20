14 фильмов с привкусом комедии для нескучных выходных

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Смех — желанный гость в любом доме. И если вам его стало не хватать, значит, пришло время посмотреть веселый фильм. Кстати, вместе его смотреть вдвойне полезно. Ведь всем известно, что жизненные неурядицы бегут от улыбок как от огня. AdMe.ru накануне апрельских выходных собрал для вас замечательные киноленты. Пусть радостных мгновений будет больше!

(Не)жданный принц Un prince (presque) charmant

Жан-Марка больше всего интересуют бизнес и собственные прихоти. В погоне за выгодой он лишает заработка целый завод. А отмечая подписание контракта, забывает о свадьбе дочери. Но он любит свою малышку, поэтому пытается все уладить и спешит в дорогу. А тем временем в путь отправляется Мари, с детства верящая, что где-то есть принц на белом коне. Неужели?

2 + 1 Demain tout commence

Жизнь Сэмюэля — беззаботная череда вечеринок и прогулок с подружками на хозяйском катере. Но неожиданно на причал приходит девушка, у которой для главного героя есть совершенно невероятное известие. И это меняет его судьбу навсегда. Вы ни минутки не пожалеете, если выберете эту комедийную драму.

Охота на дикарей Hunt for the Wilderpeople

Круглощекого хулигана Рикки срочно хотят перевоспитать. Работница социальной службы Пола отвозит его за город к одной семейной паре. Когда его приемная мать Белла умирает, специалисты решают забрать парнишку назад. А он убегает в лес. И Гек, нелюдимый супруг Беллы, уходит на его поиски. Но Пола поднимает шум и призывает всех найти «бедного мальчика» и его «совратителя». Охота начинается!

По следу Skiptrace

Бенни Блэк много лет следит за преступным синдикатом. Внезапно его племянницу похищают участники этой банды. Он бросается на поиски, а судьба посылает ему сомнительного помощника — американца-афериста. Но у него есть важные сведения. Похоже, им не избежать самого курьезного сотрудничества в их жизни. Эта комедия порадует всех, кто соскучился по игре Джеки Чана.

Голограмма для короля A Hologram for the King

Еще один хороший фильм с Томом Хэнксом. Алан Клей видел смысл жизни в семье и работе, но однажды его мир дал трещину. Проблемы одна за другой, а ему нужно срочно оплатить обучение дочери. Замкнутый круг? Но не для Клея. Он спешит в Саудовскую Аравию со смелой идеей. А пока он ждет встречи с королем, в его жизни начинают появляться удивительные люди.

Собачья жизнь Dog’s Purpose

Оказывается, 9 жизней есть не только у котов. Герой этой комедии как раз из таких. В первый раз пес Бейли прожил недолго. Но уж во второй раз золотистому ретриверу повезло гораздо больше. Наверное, именно эту добрую комедию вы искали для просмотра с детьми.

Флоренс Фостер Дженкинс Florence Foster Jenkins

Эта трагикомедия полна очарования. Героиня Мэрил Стрип — девушка из богатой нью-йоркской семьи, у которой есть все, но она мечтает петь в опере. Правда, у Флоренс Фостер Дженкинс нет слуха и голоса... Но узнает ли она когда-нибудь об этом? Кстати, роль ее обаятельного мужа исполнил Хью Грант.

100 метров 100 metros

Жил-был человек, которому поставили диагноз «рассеянный склероз», и он не мог пройти даже 100 метров. Однако наш герой не сдался. И поставил перед собой грандиозную цель — преодолеть сотни километров. Эта трогательная комедийная драма, основанная на реальных событиях, учит противостоять невзгодам и бороться за себя и близких.

Взрыв из прошлого Blast from the Past

Адам Уэббер — замечательный парень, но по нелепому стечению обстоятельств детство и юность его проходят в построенном папой-ученым бомбоубежище. Он не знает ничего о мире наверху, но в глубине души мечтает увидеть воочию все, о чем он знает только из рассказов родителей. Да что говорить, наивный и искренний Адам еще ни разу в жизни не видел девушек. И однажды происходит нечто невероятное!

Теория тигра Teorie tygra

В семействе, где 3 поколения жен пекутся о соблюдении всех пунктов «идеального брака», хранительницы очага лучше осведомлены в бытовых вопросах. Да и, похоже, во всех остальных тоже. В какой-то момент Ян Бергер понимает, что живет не своей жизнью. Что же делать? Решено: он готовит побег, который осуществит весьма необычным образом.

Асфальт Asphalt

Эта история о доброй женщине и космонавте полна тепла и забавных сцен. Наблюдая за героями, снова осознаешь, что жизнь не так сурова, когда рядом есть хотя бы один человек, понимающий тебя. Кто-кто, а французы знают толк в комедиях. Немного смеха, немного грусти, пригоршня улыбок — и готов очередной шедевр!

Большая афера The Grand Seduction

Когда-то в городке на острове Ньюфаундленд бурлила жизнь. Но со временем он опустел. Правда, тут еще осталась фабрика, но как сохранить рабочие места, если здесь нет даже врача? И тогда местные жители во главе с Френчем решают найти какого-нибудь доктора и сделать так, чтобы он остался с ними навсегда. А для этого нужно срочно создать город мечты!

Фантастическая любовь и где ее найти This Beautiful Fantastic

Говорят, что в нашем необыкновенном мире все события как-то связаны между собой. Маленький ручей превращается где-то в огромную реку, а милые фантазии одной незаметной девушки неожиданно меняют жизнь окружающих людей. И они вдруг замечают, что все вокруг приобретает яркие краски! Эта добрая комедия наполняет сердце светом и теплом.