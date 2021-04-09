14 фильмов разных жанров, от которых вы получите непередаваемое визуальное наслаждение

Кино, которое понравится не только любителям моды, но и тем, кто неравнодушен ко всему прекрасному. Каждый кадр — воплощение эстетического восторга, и, несмотря на то что половина из наших лент документальные, любители художественного жанра найдут в них что-то уникальное.

Мы в AdMe.ru знаем, как сложно порой найти хороший фильм на вечер, и рады, что с нашей подборкой у вас точно не будет таких проблем.

Сентябрьский номер (The September Issue), 2009

2007 год для Vogue был весьма насыщенным. Ведь сентябрьский номер вышел самым объемным за всю историю существования журнала. Знаменитая Анна Винтур, главный редактор Vogue, вместе со своей командой приоткрыла завесу тайны и показала, что творится за кулисами модного издания. Жанр: документальный

В главных ролях: Анна Винтур

Рейтинг IMDb — 7,1

Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (How to Lose Friends & Alienate People), 2008

Интеллектуал, без копейки за душой, Сидни Янг работает в журнале и высмеивает высокомерных знаменитостей, но вдруг получает должность журналиста в отдел сенсаций в шикарном глянцевом издании «Гламур». А все потому, что издатель «Гламура» решил подшутить над незадачливым Янгом. Однако события принимают непредсказуемый оборот. Жанр: драма, мелодрама, комедия, биография

В главных ролях: Саймон Пегг, Меган Фокс, Кирстен Данст, Джефф Бриджес, Джиллиан Андерсон

Рейтинг IMDb — 6,4

Ателье Фонтана — сестры моды (Atelier Fontana — Le sorelle della moda), 2011

Середина ХХ века, три сестры — Зои, Миколь и Джованна — очень хотели открыть свое ателье и, перебравшись в Рим из небольшого итальянского городка, осуществили свою мечту. Однако на пути к славе талантливым швеям пришлось пройти через многое. Жанр: историко-биографическая драма

В главных ролях: Алессандра Мастронарди, Анна Валле, Федерика Де Кола

Рейтинг IMDb — 6,9

Моя маленькая принцесса (My Little Princess), 2011

11-летняя Виолетта жила обычной жизнью: школа, подруги, бабушкина опека. Однако, когда в ее жизнь ураганом влетает экзальтированная мать-фотограф, жизнь девочки кардинально меняется и ей приходится взрослеть намного быстрее, чем сверстницам. Жанр: драма, мелодрама, комедия, биография

В главных ролях: Изабель Юппер, Анамария Вартоломей

Рейтинг IMDb — 6,4

Коко Шанель (Coco Chanel), 2008

Коко Шанель пришлось пройти через множество испытаний, прежде чем стать величайшим модельером. Детство в сиротском приюте, бедность, первые шаги в роли швеи, любовные трагедии и первый успех — из всего этого состоит жизнь гениальной мадемуазель Шанель. Жанр: мелодрама, биография, история

В главных ролях: Ширли Маклейн, Дарья Байкалова, Барбора Бобулова

Рейтинг IMDb — 6,9

Ширли: Образы реальности (Shirley: Visions of Reality), 2013

Фильм — ожившая череда картин Эдварда Хоппера. Американка Ширли встречается с загадочным Стивом, работает с легендарным Элиа Казаном и раскрывает нам дух 1930-х, 40-х, 50-х и начала 60-х годов. Жанр: драма

В главных ролях: Стефани Камминг, Кристоф Бах, Флорентин Гролль

Рейтинг IMDb — 6,5

Разомкнутые объятия (Los abrazos rotos), 2009

Знаменитый режиссер Матео Бланко после страшной катастрофы потерял зрение и 14 лет вынужден был скрываться под псевдонимом. Однако, когда из жизни уходит его знакомый, главный герой вспоминает свое прошлое и историю любовного квадрата, из-за которого Матео и попал в ту аварию. Жанр: триллер, драма, мелодрама

В главных ролях: Пенелопа Крус, Луис Омар

Рейтинг IMDb — 7,2

Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь (L’amour fou), 2010

Путь к славе для великого Ива Сен-Лорана был труден и тернист. Кинолента охватывает 50 лет его жизни, со всеми взлетами и падениями гениального кутюрье. Жанр: документальный

В главных ролях: Ив Сен-Лоран

Рейтинг IMDb — 6,8

Секреты Лагерфельда (Lagerfeld Confidential), 2007

Режиссер, продюсер и сценарист Родольф Маркони заснял более 150 часов жизни немецкого модельера Карла Лагерфельда, который никогда не распространялся о личном и ловко уходил от расспросов журналистов. Жанр: документальный

В главных ролях: Николь Кидман, Брэд Кроэниг, Карл Лагерфельд, Каролина, принцесса Монакская

Рейтинг IMDb — 6,7

Призрачная нить (Phantom Thread), 2017

Лондон, середина ХХ века. Известный портной Рейнольдс Вудкок на пике своей карьеры, за его нарядами становятся в очередь как звезды кино, так и светские львицы. И даже особы голубых кровей не прочь примерить платья от знаменитого модельера. Однако стоило в жизни Рейнольдса появиться молоденькой Альме, как все у гения переворачивается с ног на голову. Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Вики Крипс, Дэниел Дэй-Льюис

Рейтинг IMDb — 7,5

В плену у моды (Fashion), 2008

Главная героиня с детства очарована миром моды и ставит перед собой амбициозную цель — не просто работать моделью, а стать первой среди гламурных манекенщиц. Изнанка гламурной жизни становится неприятным открытием для девушки, но не останавливает ее на пути к своей мечте. И именно в этот момент судьба решает подкинуть красотке невероятный сюрприз. Жанр: драма

В главных ролях: Приянка Чопра-Джонас, Кангана Ранаут, Мугдха Годсе

Рейтинг IMDb — 6,9

Нараспашку (Unzipped), 1995

Самые знаменитые топ-модели мира принимают участие в поистине революционном показе мод 1994 года. Выдающийся модельер Айзек Мизрахи — центральная фигура киноленты, пропитанной атмосферой подиумных закулисных игр. Жанр: документальный

В главных ролях: Айзек Мизрахи, Роберт Бест, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста

Рейтинг IMDb — 6,5

Я соблазнила Энди Уорхола (Factory Girl), 2006

Родоначальник «коммерческого поп-арта», гениальный Энди Уорхол создал свой нью-йоркский глэм-клуб «Фабрика». Он как кот с мышкой играет с богемой в своем детище, пока там же не встречает свою будущую музу — Эди Седжвик. Все было бы хорошо, если бы девушка не предпочла Боба Дилана... Жанр: драма, биография

В главных ролях: Сиенна Миллер, Гай Пирс, Хейден Кристенсен

Рейтинг IMDb — 6,5

Кто вы, Полли Магу? (Qui êtes-vous, Polly Maggoo?), 1966

Таинственная красотка Полли живет в мире моды как в Зазеркалье, вокруг нее толпы поклонников, журналистов и странных личностей, и она сама — сплошная загадка. Может быть, участие в ток-шоу прольет свет на тайну ее жизни? Жанр: драма, комедия

В главных ролях: Дороти Макгоун, Жан Рошфор, Сами Фрей

Рейтинг IMDb — 7,0