10+ случаев, когда киношники загубили хорошую идею фильма на корню

В основе любого фильма лежит идея, которая иногда гениальна сама по себе. Но процесс создания кино накладывает множество ограничений. Порой из-за неубедительной игры актеров, переписанного сценария и вмешательства со стороны продюсеров от изначальной задумки не остается и следа. Как итог то, что хотели донести до зрителя создатели, уже никогда не удастся узнать.

Мы в AdMe.ru любим смотреть и пересматривать киноленты и отмечать детали и моменты, которые особенно бросаются в глаза. В нашей сегодняшней подборке — фильмы, которые начинались с интересного замысла, но так и не дотянули до его полноценной реализации.

1. Клик: С пультом по жизни (2007)

У известного фильма конца нулевых с Адамом Сэндлером в главной роли были все задатки хорошего научно-фантастического блокбастера. Но история о сумасшедшем изобретателе, придумавшем универсальное устройство для управления Вселенной, стала комедией и проиграла от этого.

2. Девушка из воды (2006)

Сюжет фильма о водной нимфе, которая искала писателя, чья книга перевернет будущее человечества, больше концентрируется на личности автора, а не прекрасной незнакомки. Хотя картина очень удачна с точки зрения атмосферы мистики и тайн, главный женский персонаж не раскрывается в ней в полной мере.

3. Затерянный мир (2009)

Идея отправить современного человека в доисторический мир сама по себе имеет большой потенциал. Но отправившиеся в загадочную пещеру палеонтолог, его ассистентка и гид выглядят неоправданно комично. Хотя это и приключенческое кино с элементами юмора, такие персонажи не внушают особого доверия.

4. Время (2011)

Фантастический фильм о вселенной, в которой время становится самым ценным ресурсом, мог бы стать настоящим шедевром в своем жанре. Но сюжет концентрируется на одном герое, который отбирает время у богачей и отдает его бедным. В итоге все действие превращается в одну сплошную беготню, и заявленная тема не раскрывается в полной мере.

5. Превосходство (2011)

Задумка киноленты достаточно увлекательная: на ученого, который занимается исследованием искусственного интеллекта, нападают недоброжелатели. Чтобы спасти его, супруга помещает сознание мужчины в компьютер. В итоге доверие к ученому падает, но все выглядит неубедительно: вряд ли его можно сравнить со злым сверхразумом, как это задумывалось.

6. Земля будущего (2015)

У картины был хороший потенциал. На главные роли выбрали прекрасный актерский тандем Джорджа Клуни и Хью Лори, а съемки велись в том числе на настоящей платформе NASA. Но сюжет получился довольно невнятным и в итоге скатился до типичного фэнтези, рассчитанного на подростковую аудиторию.

7. Восхождение Юпитер (2015)

Проект, который мог стать масштабной космооперой, в итоге превратился в очередную историю Золушки. От других похожих фильмов «Восхождение Юпитер» отличался нестандартными декорациями и вполне незатасканной идеей. В итоге фильм рассказывает о судьбе носительницы уникального ДНК довольно поверхностно.

8. Меч короля Артура (2017)

Эта работа Гая Ричи подверглась жесткой критике. И дело не столько в заезженной теме, сколько в том, что режиссер привнес в работу слишком много своих авторских приемов. В итоге исторический боевик оказался буквально напичкан черным юмором. Хотя за счет харизматичных героев и масштабных экшен-сцен «Меч короля Артура» мог бы покорить публику.

9. Пэн: Путешествие в Нетландию (2015)

Предыстория Питера Пэна могла положить начало целой кинотрилогии, но фильм так и не нашел своего зрителя. Для детей сюжет оказался слишком мрачным, а для взрослых — чересчур банальным. Правда, Хью Джекман, сыгравший Черную бороду, оказался неожиданно гармоничен в роли злодея. К сожалению, он является единственным ярким персонажем киноленты.

10. Доктор Сон (2020)

Хотя картину тепло встретили критики, кассового успеха ей добиться не удалось. То, что в основу сюжета легло знаменитое «Сияние» Стивена Кинга, тоже не спасло положение. Основная причина неуспеха — короткая и не слишком эффективная рекламная кампания. Фильм начали раскручивать спустя некоторое время после выхода «Оно 2».

11. Форт Аламо (2004)

С одной стороны, у фильма масса достоинств: он близок к реальным событиям, касающимся военного столкновения между Мексикой и Америкой. К тому же выдержана драма, а костюмы подобраны идеально. Но ложку дегтя в бочку меда добавляют бесчисленные диалоги и общая неспешность повествования.

12. Квант милосердия (2008)

После успеха «Казино „Рояль“» мало кто сомневался в успехе очередной части бондианы. Но за дело взялся Марк Фостер — режиссер, до этого работавший с фильмами в жанре арт-хаус. И хотя актерский состав был по-настоящему звездным, создать масштабную картину не удалось.

13. Алиса в Стране чудес (2010)

Когда за дело берется Тим Бертон, обычно получается сказочная и фантастическая история с налетом мистики. Этого и ждали от нового прочтения известного произведения Льюиса Кэрролла. Внушало доверие также то, что на главные роли взяли идеально подходящих актеров. Однако задумка сценаристов оказалась слабее, чем ожидалось.

14. Два ствола (2013)

Прекрасный актерский тандем Дензела Вашингтона и Марка Уолберга был очень многообещающим. Однако все события, происходящие в фильме, выглядят сильно притянутыми за уши. В «Двух стволах» не обошлось без юмора, построенного на взаимоотношениях между напарниками. Но шутки вышли довольно однообразными.