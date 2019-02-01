14 фильмов, которые собьют с толку даже королей логики

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Среди тысяч фильмов и сериалов попадаются такие, в которых даже самым дотошным зрителям не удается понять все сюжетные тонкости с первого раза. Режиссеры будто специально запутывают нас и заставляют серьезно задуматься над происходящим на экране. А мы с интересом пересматриваем картины-головоломки не один раз.

AdMe.ru любит загадки, особенно если они спрятаны в отличном кино. Мы уверены, что вы сможете открыть тайны фильмов, над которыми ломают голову даже искушенные киноманы.

Внутренняя империя (Inland Empire), 2006

Дэвид Линч не делает попсового кино. Все его работы — калорийная пища для мозга и воображения. И «Внутренняя империя» — не исключение. Актриса Никки Грейс готовится к съемкам в фильме и так погружается в роль, что перестает понимать, где кончается реальность и начинается сценарий. А вы сможете отличить правду от вымысла?

Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer), 2017

Греческий режиссер Йоргос Лантимос делает кино для интеллектуалов. В «Убийстве священного оленя» есть отсылки к греческой мифологии, шокирующий моральный выбор главного героя и масса вопросов, на которые зрителям предстоит ответить самостоятельно.

Не дыши (Don’t Breathe), 2016

Грабители забираются в дом к слепому старику, у которого, по слухам, есть куча денег, и оказываются в ловушке. Теперь налетчики становятся жертвами и узнают страшную тайну, которую хранит дряхлый (на самом деле нет) ветеран войны. В конце фильма режиссер не ставит точку, а оставляет возможность придумать свое продолжение истории.

Детонатор (Primer), 2004

Это культовый фильм для гиков, который поймут и осилят люди с техническим образованием. Режиссер «Детонатора», математик Шейн Каррут, специально не упрощал профессиональный жаргон героев. Эйб и Аарон мастерят прибор, который способен менять пространство и время. Однако у «машины времени» оказывается угрожающий побочный эффект. Несмотря на низкий бюджет и ограниченный прокат, «Детонатор» завоевал несколько кинонаград.

Примесь (Upstream Color), 2013

Если попытаться пересказать сюжет фильма «Примесь», получится слегка шизофреничная история. Злодей гипнотизирует главную героиню с помощью личинки-паразита и заставляет девушку расстаться со всеми сбережениями. Скоро находится человек, который избавляет героиню от паразита и наполняет ее жизнь новым смыслом. Здорово, правда? На протяжении всего фильма режиссер играет с чувствами зрителей и подкидывает им головоломки. Решить их под силу ценителям артхаусных фильмов и тонким натурам.

Сталкер, 1979

В Запретной зоне существует комната, которая исполняет заветные желания. На ее поиски отправляются Профессор и Писатель, а через опасности Зоны их ведет проводник — Сталкер. Фильм Андрея Тарковского и братьев Стругацких наполнен символами и отсылками, которые близки каждому. Зритель поневоле задумается о своих истинных желаниях и о том, на что он готов пойти ради них. А вы могли бы ответить на эти вопросы честно, пусть даже самому себе?

Все самое лучшее (All Good Things), 2009

Наследник богатой семьи Дэвид Маркс женится на простой девушке. Но сказочная история любви оборачивается кошмаром. У Дэвида проблемы с психикой, а его молодая жена бесследно исчезла. Фильм снят на основе реальной истории, в которой до сих пор не поставлена точка. Человек, ставший прототипом Дэвида Маркса, — Роберт Дерст. Он подозревается в нескольких убийствах, но до сих пор не осужден.

Петля времени (Looper), 2012

Фильм "Петля времени" запомнился зрителям не только резиновым лицом Джозефа Гордон-Левитта (его гримировали для большего сходства с Брюсом Уиллисом), но и запутанными сюжетными ходами. Кино о путешествиях во времени требует внимательности к деталям и хорошей памяти. Иначе как разобраться в беспорядке прошлого и будущего?

Побочный эффект (Side Effects), 2013

У главной героини фильма большие проблемы: любимый муж попадает в тюрьму и начинается депрессия. Когда супруг освободился, легче девушке не стало, и она вынуждена обратиться за помощью к психиатру. Драма разворачивается вокруг препаратов, которые выписал доктор. Кто же знал, что у таблеток есть страшный побочный эффект. Кажется, разгадка трагедии лежит на поверхности, однако у всех участников истории есть свои дьявольские тайны.

Двойник (The Double), 2013

Фильм снят по одноименной повести Ф. М. Достоевского, что само по себе уже претензия на сложное и интеллектуальное произведение. Клерку Саймону Джеймсу до ужаса нравится одна девушка, но признаться в своих чувствах он не может. Всему виной робость молодого человека. Скоро на сцену выйдет двойник героя Джеймс Саймон и его полная противоположность: смелый, харизматичный и нахальный. Кто из них реальнее — Саймон или Джеймс?

Укрытие (Take Shelter), 2011

Главный герой фильма готовится к скорому концу света: он строит убежище, где можно укрыться от катастрофы. От кого наш герой защищает семью: от природного катаклизма или от самого себя?

Врожденный порок (Inherent Vice), 2014

Фильм создан по роману Томаса Пинчона, который весьма сложно перенести на экран — куча сюжетных линий и действующих лиц. Однако сценаристы блестяще справились с адаптацией, и «Врожденный порок» дважды номинировался на «Оскар». Зрителю придется внимательно следить за мельчайшими деталями — без них понять концовку будет тяжело.

Запределье (The Fall), 2006

Голливудский каскадер Рой Уокер ломает шею и оказывается прикован к постели. Героя бросает девушка, и единственное, что приходит ему в голову, — свести счеты с жизнью. Все планы ломает маленькая девочка: Рой начинает рассказывать ей сказки, которые исцеляют и его самого. Реальность в фильме тесно переплетается с вымыслом, и отличить одно от другого не так уж просто.

Беспокойная Анна (Caótica Ana), 2007

18-летняя художница хранит в себе воспоминания 5 девушек, одинаково умерших в 22 года. Что ждет девушку — смерть или долгая жизнь? Загадку героини зрителю придется решать самостоятельно: режиссер оставил только намеки, а концовку оставил открытой.

Бонус: сериал-загадка

Касл-Рок (Castle Rock), 2018 — ...

Создатели сериала поместили героев разных произведений Стивена Кинга в городок Касл-Рок и лихо закрутили сюжет. Положительные герои здесь тоже хранят свои темные тайны, а к концу 1-го сезона и вовсе сложно понять, кто злодей, а кто жертва. Скачки во времени добавляют путаницы, и открыть тайны зловещего города под силу только внимательным зрителям.