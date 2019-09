14 фильмов, которые помогут вам сбежать от реальности

Иногда так хочется сбежать от серых будней и окунуться в волшебный мир. Посмотреть что-то необычное, доброе и даже немного наивное. А если рядом дети — замечательно, эти фильмы можно смотреть всей семьей, и каждый обязательно получит свою порцию отличного настроения.

AdMe.ru настоятельно рекомендует посмотреть эти 14 фильмов, после которых вам будут сниться по-настоящему сказочные сны.

Рожденный стать королем (The Kid Who Would Be King), 2019

IMDb — 6,0 12-летний подросток-неудачник Алекс находит легендарный меч короля Артура — Экскалибур. И на плечи Алекса и его друзей ложится ответственная задача — спасти планету и остановить зло в лице темной волшебницы Морганы.

Путь домой (A Dog’s Way Home), 2019

IMDb — 6,7 Фильм снят по одноименной книге Уильяма Брюса Кэмерона, который также является сценаристом картины. В центре сюжета — маленькая собачка Белла, которая хочет вернуться к хозяину, несмотря на то, что их разделяют сотни километров. И конечно же, на ее пути будет немало препятствий.

Удивительный мир Марвена (Welcome to Marwen), 2018

IMDb — 6,1 Марк Хоганкэмп становится жертвой уличного нападения и из-за травм теряет память и способность писать. Но, будучи отличным иллюстратором, он находит применение своему таланту и попутно избавляет себя от последствий моральной травмы. Как именно? Соорудив на заднем дворе кукольную деревню.

Сторожевая застава, 2017

IMDb — 6,6 Простой мальчик Витя попадает в прошлое — на тысячу лет назад. Виной этому — солнечное затмение, которое активизирует магический портал, отправивший школьника в гости к трем богатырям. Вместе с легендарными воинами мальчик вступает в битву со злом.

Эспен в королевстве троллей (Askeladden — I Dovregubbens hall), 2017

IMDb — 6,1 По сложившейся традиции король Норвегии обязан выдать дочь замуж до того, как ей исполнится 18, иначе громадный тролль проснется и заберет ее себе в жены. Однако принцесса сбегает от корыстного жениха и попадает прямо в лапы проснувшегося тролля. Тем временем незадачливый сын фермера Эспен, отчаянно нуждающийся в деньгах, вместе со своими братьями отправляется на поиски принцессы, за спасение которой назначена хорошая награда. Однако ищет ее не только он.

Валериан и город тысячи планет (Valerian and the City of a Thousand Planets), 2017

IMDb — 6,5 Люк Бессон снял этот фильм по французским комиксам, действие которых разворачивается в 2700 году. Два космических суперагента Валериан и Лорелин отправляются на очередное важное задание, в ходе выполнения которого понимают, что попали прямиком в ловушку межгалактического заговора. И выпутаться из этой аферы будет ой как непросто.

Я — Четвертый (I Am Number Four), 2011

IMDb — 6,1 Фильм, основанный на одноименном романе Джеймса Фрея и Джоби Хьюза. Кто бы мог подумать, что красивый американский подросток, живущий со своим опекуном, на самом деле один из последних выживших с планеты Лориан, покоренной космическими захватчиками — могадорианами. На него и тех, кто смог спастись, ведут охоту злобные пришельцы, цель которых — уничтожить любое сопротивление.

Чернильное сердце (Inkheart), 2007

IMDb — 6,1 Красивейший фильм, снятый по мотивам романа Корнелии Функе с таким же названием. В центре сюжета — книжный реставратор Мортимер и его 12-летняя дочь, которые всем сердцем любят книги. Однако и отец, и дочь обладают редким и страшным даром: когда они читают вслух, выдуманные персонажи приходят в наш мир. Но кто-то должен занять и их место.

Маленький принц (Le Petit Prince), 2015

IMDb — 7,7 Фильм — вольная интерпретация одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери. В картине знакомые нам с детства персонажи живут непривычной для нас жизнью. Все начинается с того, что девочка, которую воспитывает строгая мама, встречается с удивительным соседом — пожилым летчиком-мечтателем. Новый знакомый страница за страницей погружает главную героиню в мир Маленького принца. И тогда начинаются настоящие чудеса.

Заколдованная Элла (Ella Enchanted), 2004

IMDb — 6,2 Сюжет этой картины очень напоминает историю Золушки. Когда мать Эллы умирает, отец приводит в дом мачеху с двумя дочерьми. Девушка заколдована своей непутевой феей-крестной: она должна быть абсолютно послушной. Когда злая мачеха и ее дочери начинают нагло пользоваться безотказностью падчерицы, та решает во что бы то ни стало найти крестную и попросить снять заклятие. Однако по пути к фее Эллу поджидает огромное количество опасностей, королевских интриг, ну и прекрасный принц конечно.

Принцесса-невеста (The Princess Bride), 1987

IMDb — 8,1 Запутанная история, которая начинается как сказка в сказке. В центре сюжета — девушка Лютик и молодой работник фермы Уэстли. Вокруг них разворачиваются поистине шекспировские страсти: принцессу похищают; Уэстли оказывается не тем, за кого себя выдает; против них плетутся королевские интриги.

Путешествие к Рождественской звезде (Reisen til Julestjernen), 2012

«КиноПоиск» — 6,1 В одном королевстве исчезает принцесса, но если следовать за Рождественской звездой, можно ее спасти. Маленькая девочка по имени Соня отправляется в опасное путешествие. На ее долю выпадает немало приключений, однако природная храбрость и отвага юной героини помогут ей противостоять козням врагов.

Приключения Паддингтона — 2 (Paddington 2), 2017

IMDb — 7,8 Это 2-я часть кинофильма. Милый медвежонок Паддингтон хотел купить уникальную книгу в антикварном магазине. Однако пока он собирал деньги, фолиант украли, а подозрения пали на главного героя. Ему приходится столкнуться с такими испытаниями, в которых даже взрослый медведь сплоховал бы. Наш отчаянный Паддингтон не только находит похитителя, но и узнает об этом мире чуточку больше.

Покемон. Детектив Пикачу (Pokémon Detective Pikachu), 2019

IMDb — 6,7 Главный герой Тим Гудман вместе с сыщиком — покемоном Пикачу — отправляется на поиски отца, Гарри Гудмана, похищенного при таинственных обстоятельствах. Они начинают искать его на опасных улочках Райм-Сити — города, в котором покемоны и люди могут мирно сосуществовать. Однако расследование заведет их совсем не туда.