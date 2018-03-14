14 фильмов, которые изменили в этом мире что-то раз и навсегда

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Хорошее кино заражает идеями, учит чему-то новому и навязывает собственные идеалы. Девушки поступают в академию ФБР, чтобы бороться с преступниками, ученые находят вдохновение в фантастических историях, охотники бросают свой промысел во имя Бэмби, а миллионы мужчин вдруг начинают мечтать о фигуристых блондинках в красном купальнике, который еще недавно считался консервативным на фоне откровенных бикини.

AdMe.ru собрал чуть больше дюжины кинокартин, после выхода которых в мире что-то изменилось. И это лишнее доказательство, что все режиссеры и актеры немного волшебники.

14. «Черная Пантера»: из приютов начали забирать черных кошек

Люди начали забирать из приютов черных кошек после премьеры фильма «Черная Пантера», в некоторых черных котов не осталось вовсе. Прежде животные с таким окрасом меньше интересовали людей из-за различных суеверий. Вы наверняка слышали, что черная кошка принесет неудачу, стоит ей перейти дорогу. А черные коты считались воплощением дьявола и верными слугами ведьм.

13. «Бэмби»: на 50 % снизилось число охотников

Главный герой и любимец детей и взрослых Бэмби теряет маму, которую убивают охотники, и едва спасается сам. После выхода мультфильма в 1942 году многие охотники, большинство из которых семейные люди, отказались от своего хобби навсегда. Это явление стало известно как «эффект Бэмби», когда человек находит животных милыми, симпатичными или похожими на детей, в результате чего происходит категорическое неприятие охоты как промысла. Так Бэмби стал самым известным символом борьбы за права животных.

12. «Молчание ягнят»: в ФБР записалось рекордное число женщин

ФБР принимало активное участие в съемках фильма: чтобы войти в роль, Джоди Фостер прошла курс подготовки агентов на базе Куантико. Представители бюро надеялись, что кинолента привлечет новых курсанток. Что и произошло: образ Кларис вдохновил многих девушек стать агентами ФБР.

11. «Челюсти»: падение интереса к отдыху на море и новые правила безопасности на пляжах

Выход картины заставил людей пересмотреть свое отношение к отдыху на пляже, пока журналисты рассказывали об ужасающих случаях реальных нападений акул на людей. На морских курортах ввели новые правила безопасности, в том числе ограничение зон купания специальными сетками и алгоритмы немедленной эвакуации людей из воды. В защиту акул стоит добавить, что большинство смертей на воде связаны с неумением плавать. Сами акулы редко подплывают к берегам, не интересуются человеческим мясом и предпочитают прятаться подальше от любопытных дайверов.

10. «007: Координаты „Скайфолл“»: продажи опасных бритв выросли в сотни раз

Невероятно, как режиссеру удалось превратить бритье в одну из самых сексуальных сцен фильма, но опасная бритва в руках хрупкой красивой девушки подтолкнула сотни тысяч мужчин снова бриться «по старинке». В результате Google зарегистрировал рост числа запросов по словам «опасная бритва» на 735 % после выхода фильма, а затем один из производителей опасных бритв доложил о внезапном росте продаж на 405 %. К слову, переход к опасным бритвам поддерживают защитники природы: такие лезвия более долговечны по сравнению с современными бритвенными станками.

9. «V значит вендетта»: начало активной борьбы против репрессий правительств

Движение «Анонимус» появилось до выхода фильма «V значит вендетта», но именно последняя сцена, когда тысячи людей надевают маски Гая Фокса и начинают свою борьбу против коррупции и тирании власти, вдохновила реальных активистов на крупные акции. С тех пор «анонимусы» носят маски Гая Фокса, а их борьба с мировым правительством делает наш мир лучше.

8. «На обочине»: вино пино-нуар стало самым популярным у американцев

После выхода фильма неожиданно вырос интерес к винам из сорта винограда пино-нуар, которые на протяжении всего фильма хвалит главный герой. Никто не ожидал, что кинокартина так сильно повлияет на винный рынок США, но именно пино-нуар стало любимым вином американцев и эстетов.

7. «Спасатели Малибу»: огромное количество молодых людей записалось в спасатели на воде

Уже после первых серий красный купальник стал самым востребованным элементом пляжного гардероба у женщин. А чуть позже возрос интерес к работе спасателей на воде: тысячи молодых девушек и ребят по всему миру записались на подготовительные курсы. Сегодня работа спасателя хорошо оплачивается, хотя профессиональным требованиям соответствовать непросто.

6. «Секретные материалы»: резкое увеличение очевидцев появления НЛО, всплеск интереса к науке и паранормальным явлениям

Кто не мечтал вместе с Малдером и Скалли расследовать странные случаи паранормальной активности и встреч с инопланетным разумом? Популярность сериала подстегнула интерес людей к изучению всего необъяснимого. Другим побочным эффектом сериала стало появление огромного количества фото- и видеосвидетельств появления НЛО и формирование многотысячных сообществ уфологов в интернете.

5. «Доктор Хаус»: врачи определили причины сердечной недостаточности пациента, заметив сходство со случаем в одном из эпизодов сериала

Несмотря на отдельные недочеты, врачи любят сериал о докторе Хаусе. В основе серий лежат реальные случаи пациентов, и это помогает докторам в работе. Так произошло в случае с пациентом, которому целый год не могли поставить правильный диагноз. Затем врач случайно увидел эпизод о пациенте с похожими жалобами и смог наконец назначить правильное лечение реальному больному. Оказалось, что у пациента началось отравление, вызванное металлическим имплантом в ноге.

4. «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»: правительство было вынуждено рассекретить документы

На протяжении фильма герой боролся с правительством, которое обвинил в заговоре, пытаясь докопаться до правды о том, как и почему убили Кеннеди. После выхода картины Конгресс США досрочно рассекретил документы, касающиеся убийства Кеннеди, чтобы избежать новых обвинений в свой адрес.

3. «Парк юрского периода»: люди начали скупать янтарь с насекомыми внутри

История невероятного клонирования начинается с янтаря, внутри которого обнаруживают комара. Фильм оказался настолько популярным, что продавцы янтаря с насекомыми внутри стали миллионерами. Кто-то покупал янтарь, решив всерьез изучать законсервированных комаров, другие планировали перепродать камни ученым и предпринимателям, заинтересованным идеей клонировать динозавра. Кстати, благодаря фильму появилось большое количество исследований, призванных узнать, насколько реальна идея клонировать динозавра.

2. «007: Спектр»: в Мексике организовали фестиваль, чтобы оправдать ожидания миллионов туристов

Парад в рамках фестиваля получился в фильме настолько красочным, что столице Мексики пришлось пойти на уступки и ежегодно его проводить, потому что миллионы туристов вслед за агентом 007 захотели принять участие в шествии в честь Дня мертвых в Мехико.

1. «Берни»: суд освободил главного героя фильма, осужденного за убийство старушки-жены

Фильм «Берни» основан на реальной истории мужчины, который работал гробовщиком, считался хорошим парнем в округе и сблизился с пожилой женщиной, ставшей ему женой. Со временем характер старушки испортился и она всячески издевалась над мужем, пока тот случайно не убил ее. Картина заканчивается тем, что Берни отправляется за решетку, хотя в глазах общества его проступок не осуждается. После выхода фильма адвокат Джоди Коул заинтересовалась реальной историей и обнаружила новые факты, которые помогли освободить настоящего Берни из тюрьмы. Этому процессу содействовал режиссер фильма, с которым Берни придется жить по решению суда.

А какие кинокартины изменили вашу жизнь? Поделитесь с нами в комментариях.