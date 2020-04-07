14 фильмов, которые даже самый тяжелый день превратят в праздник

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У каждого кино своя задача. Одни фильмы заставляют нас поломать голову над своими загадками, другие наталкивают на то, чтобы погрузиться в пучину раздумий над проблемами современности, третьи знакомят с историческими событиями под самыми неожиданными углами. Но есть еще и картины, призванные стать для нас таблеткой от хандры, и именно их нужно смотреть, когда очередной день снова прошел так себе.

Редакция AdMe.ru хочет сказать каждому, кому сегодня внезапно взгрустнулось: просто возьмите любой фильм из данной статьи. Пусть он развеет хотя бы часть туч над вашей головой.

Жизнь не может быть скучной!

«КиноПоиск»: 7,7

IMDb: 8,1 Этот индийский фильм расскажет о влюбленной паре, которая собирается обручиться. Вот только перед этим жених и невеста решают собрать своих друзей и устроить незабываемые каникулы. Ребята ставят перед собой цель повеселиться на славу, и у них неплохо получается. Это полное ярких красок и эмоций кино можно с уверенностью отнести к тем лентам, после которых хочется жить и радоваться.

Алоха

«КиноПоиск»: 6,0

IMDb: 5,4 Главный герой фильма — американский консультант по оружию Брайан Гилкрест. Ему 37 лет, и у него сложный характер, который отталкивает окружающих. Однажды Брайана отправляют на Гавайи, где он должен проконтролировать запуск спутника-шпиона. На островах он знакомится с девушкой по имени Трейси, и тут-то и начинается его теплое гавайское приключение.

Такой же не такой, как я

«КиноПоиск»: 6,1

IMDb: 6,6 Рон Холл и его жена Дебби — состоятельная пара, которая живет жизнью, близкой к идеальной. Вот только даже в такой идиллии случаются проблемы, которые испытывают отношения на прочность. Неожиданным спасением для семьи становится знакомство с бездомными, которые перевернут их взгляды на мир.

Миллион способов потерять голову

«КиноПоиск»: 6,2

IMDb: 6,1 Главный герой влюбляется в таинственную незнакомку и готов на многое, чтобы заслужить ее признание. Это мог бы быть очередной «ванильный» фильм о любви, если бы местом его действия не стал Дикий Запад, где стреляют на каждом углу, пьют спиртное и ругаются в барах и понятия не имеют, что такое горячая вода или другие удобства. Это тот фон, который добавляет фильму драйва и остроты.

Этот неловкий момент

«КиноПоиск»: 6,2

IMDb: 6,3 Двое старых друзей отправляются в отпуск вместе со своими дочерьми. Их ждет солнечная Корсика, песчаные пляжи и новые знакомства. Вот только дружба товарищей оказывается в опасности: дочь одного из них влюбляется во второго. А ее строгий отец готов прибить любого, кто приблизится к его дочурке.

Праздничный переполох

«КиноПоиск»: 6,5

IMDb: 6,8 Макс профессионально занимается организацией мероприятий. Его новым заказом становится свадьба, которая должна пройти в старинном замке. Главному герою необходимо учесть каждую мелочь и сделать все, чтобы праздник прошел как по нотам. Правда, это не так просто, как кажется.

Из Неаполя с любовью

«КиноПоиск»: 6,3

IMDb: 5,7 Юный Чиро живет в большой неаполитанской семье. Он центр Вселенной не только для любящей мамы, но и для всех тетушек, дядюшек и даже соседей. Такая гиперопека кого угодно свела бы с ума. К тому же Чиро влюбляется в одноклассницу и совершенно не понимает, как добиться взаимности. К счастью, он знакомится с застенчивым школьным психологом, который обещает помочь мальчику сблизиться с объектом его любви. Взамен Чиро должен помочь новому знакомому завоевать расположение своей неприступной матери.

Ты водишь!

«КиноПоиск»: 6,6

IMDb: 6,5 Мужчины — это просто большие дети. Во всяком случае, так можно сказать о главных героях данной ленты. Пятеро друзей еще в школьные годы затеяли игру, ставшую продвинутой версией салочек. Правда, чем старше они становятся, тем сложнее становится осалить какого-нибудь игрока. Ведь для этого им приходится подкарауливать друг друга в неожиданных местах, заявляться к товарищам в офисы и придумывать все новые хитроумные планы. Со временем остался только один герой, которого никто так и не смог осалить. Как назло, у него намечается свадьба, и жениху придется попотеть, чтобы не дать друзьям застать себя врасплох.

SuperАлиби

«КиноПоиск»: 6,4

IMDb: 6,5 Почти любому человеку иногда нужна уважительная причина, чтобы пропустить ужин с семьей, прогулять школу или сбежать на денек от любимой жены к друзьям. Этим и занимается агентство Грега, который вместе с друзьями придумывает людям убедительные алиби. По иронии судьбы, будучи лучшим лгуном на свете, Грег влюбляется в девушку, которая терпеть не может вранье. И что же делать в такой ситуации? Конечно же, врать еще больше и убедительнее.

Гиппопотам

«КиноПоиск»: 6,5

IMDb: 6,4 В аристократической семье происходит серия «чудесных исцелений», наделавших много шума. Конечно, не все верят, что в фамильном особняке завелся настоящий волшебник, и разобраться в происходящем приглашают поэта-неудачника, скептика и дебошира Тэда Уоллеса. Он намерен вывести богачей на чистую воду — и доводит дело до конца. Вот только не такую разгадку он надеялся обнаружить.

X+Y

«КиноПоиск»: 7,0

IMDb: 7,1 Юный Нейтан растет замкнутым, но весьма смышленым малым. Когда мать замечает у него математический талант, она находит парню репетитора. Им становится преподаватель Хемфрис, который когда-то блистал эрудицией и участвовал в Международной математической олимпиаде, а теперь страдает от рассеянного склероза. На этот раз отправиться на олимпиаду предстоит Нейтану. Но для этого мало уметь решать уравнения. Нужно еще научиться общаться со сверстниками, перестать сторониться людей и даже впервые в жизни влюбиться.

Восьмой класс

«КиноПоиск»: 6,6

IMDb: 7,4 Чаще всего героями полнометражных фильмов становятся уникальные личности: сильные, талантливые или чудаковатые — у каждого из них есть своя изюминка. А «Восьмой класс» — это фильм об обычной девчонке по имени Кейла. Она просто интроверт, пытающийся пережить последнюю неделю в 8-м классе перед переходом в старшую школу. Несмотря на простоту главной героини, фильм совсем не кажется скучным и даже вызывает легкую ностальгию по подростковым годам.

Бобро поржаловать!

«КиноПоиск»: 7,6

IMDb: 7,1 Главный герой этой очаровательной комедии Филипп Абрамс занимает руководящую должность в почтовом отделении городка Салон-де-Прованс, расположенного на юге Франции, и мечтает переехать в райский уголок недалеко от Марселя. Но вместо этого оказывается на севере страны в полной уверенности, что тот населен грубыми и неотесанными людьми. Неожиданно герой понимает, что атмосфера, в которой ему придется жить, вовсе не северная, а, напротив, теплая и радостная, не оставляющая шансов его былым стереотипам.

В гостях у Элис

«КиноПоиск»: 6,2

IMDb: 5,8 Элис — мать-одиночка и дочь прославленного голливудского режиссера. Ее молодость проходит в атмосфере творчества, среди взбалмошных деятелей искусства. Сама девушка занимается дизайном интерьеров и со временем начинает сторониться богемы, чтобы целиком и полностью отдаться любимому делу. Конечно, без трудностей ее работа не обходится, и, чтобы сбросить напряжение, на свой день рождения Элис уходит в настоящий отрыв, после которого просыпается с 3 незнакомыми мужчинами в доме.

А у вас есть фильмы, которые гарантированно поднимают настроение? Поделитесь своими мини-подборками таких лент.