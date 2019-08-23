14 фильмов этой осени, которые стоит увидеть на большом экране

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Лето, увы, близится к своему завершению, а вот новый киносезон только начинается. В ближайшие месяцы нас ждет выход нескольких долгожданных блокбастеров и картин, которые поборются за самые почетные кинонаграды.

AdMe.ru предлагает взглянуть на список фильмов, которые просто обязан посмотреть этой осенью каждый уважающий себя киноман.

Оно-2

События второй части развернутся спустя 27 лет: хорошо знакомые нам герои давно повзрослели, но странный телефонный звонок заставил их собраться вместе. Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард (говорят, здесь монстр будет еще страшнее), а среди повзрослевших детей можно будет увидеть Джессику Честейн и Джеймса Макэвоя. В фильме примут участие и актеры-дети из первой части: правда, они так сильно выросли за это время, что создателям картины пришлось прибегнуть к компьютерной графике, чтобы «омолодить» их. Ждем премьеры с нетерпением! Премьера в РФ: 5 сентября

Опасные секреты

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об истории Кэтрин Ган — молодой переводчице британской разведки, устроившей международный скандал. Роль блестяще исполнила Кира Найтли, попробовавшая свои силы в новом для себя амплуа. Судя по отзывам критиков, в итоге получился не столько политический триллер, сколько жизнеутверждающая история. Премьера в РФ: 5 сентября

Работа без авторства

Это история об отголосках нацизма в послевоенной Германии и новых течениях в искусстве 1960-х. Сюжет следующий: молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи. Но вскоре в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления, и решает разоблачить его в собственных картинах. Сюжет картины основан на биографии одного из известнейших немецких художников Герхарда Рихтера. Режиссеру удалось снять настоящую киноэпопею об истории Германии. Картина, кстати, попала в лонг-лист сразу в двух номинациях на «Оскар». Премьера в РФ: 5 сентября

Yesterday

Однажды бедного музыканта по имени Джек сбивает автобус, и он внезапно попадает в альтернативную вселенную, где никто и никогда не знал о группе The Beatles. Парень не упускает свой шанс и становится настоящей суперзвездой, исполняя хиты ливерпульской четверки. Руку к сценарию этой легкой музыкальной комедии приложил сценарист и постановщик «Реальной любви». Кажется, фильм — то что надо для уютного осеннего вечера. Премьера в РФ: 19 сентября

К звездам

Тема космоса не перестает волновать кинодеятелей. В этот раз в межгалактическое путешествие предстоит отправиться Брэду Питту: его герой ищет своего отца, пропавшего 16 лет назад во время поисков внеземной цивилизации. Судя по трейлеру, нас ждет масштабное и трагичное действие: интересно, удастся ли этой картине переплюнуть «Интерстеллар»? Премьера в РФ: 26 сентября

Джокер

Без преувеличения одна из самых ожидаемых премьер осени — история о происхождении одного из культовых злодеев современности. Неудачливый комик Артур Флек ухаживает за своей матерью, которая всегда учила его улыбаться, но вместо успеха и славы его ждет жизнь, полная разочарований. Психика Артура не выдерживает, и он выбирает свой путь — роль Джокера. Как поделились создатели картины, они не следовали комиксам и сделали собственную историю того, откуда появился Джокер. Сравнения с легендарным Джокером Хита Леджера не избежать, но, судя по первым кадрам, Хоакин Феникс справился с ролью блестяще. Премьера в РФ: 3 октября

Гемини

Экс-киллер высочайшего уровня Генри Броген становится мишенью незнакомца, который знает каждый его шаг. Оказалось, что его бывший босс клонировал Генри и создал суперубийцу. В этом фильме можно будет увидеть редчайшее зрелище под названием «Уилл Смит против Уилла Смита», ведь актер исполнил сразу две роли. При помощи компьютерных технологий создали «молодого» Смита, а сам актер признался, что съемки стали чуть ли не самыми тяжелыми за всю его карьеру. Есть еще порох в пороховницах! Премьера в РФ: 10 октября

Дождливый день в Нью-Йорке

Действие нового фильма Вуди Аллена снова переносит нас в любимый город режиссера — Нью-Йорк. Главный герой — юноша из обеспеченной семьи, а героиня — девушка из провинции. Он собирается показать ей город, а она стремится взять интервью у известного режиссера. Все бы ничего, но один дождливый день изменит их жизни. В фильме собран настоящий ворох знаменитостей: Тимоти Шаламе, Эль Фэннинг, Джуд Лоу, Диего Луна, Сьюки Уотерхаус и Селена Гомес. Станет ли новый фильм маэстро шедевром или лишь проходной картиной — узнаем совсем скоро. Премьера в РФ: 10 октября

Джуди

Фильм расскажет о последних месяцах жизни великой голливудской звезды Джуди Гарленд. С юности она жила в лучах славы, но к 47 годам оказалась полностью истощенной и потерянной, ее терзает тоска по детям и разрывают на куски алчные менеджеры. Зрители так долго ждали появления Рене Зеллвегер в сильной драматической картине, и, к счастью, этот момент настал. Кто знает, быть может, актриса получит за эту работу еще одного «Оскара»? Премьера в РФ: 17 октября

Терминатор: Темные судьбы

Культовая история снова возвращается на большой экран, и на этот раз для того, чтобы покончить с войной между машинами и людьми. «Терминатор: Темные судьбы» станет продолжением первых двух частей, ставших культовыми. Когда-то картину не удалось выпустить, но теперь Джеймс Кэмерон вернул себе права на франшизу и снял продолжение так, будто предыдущих трех фильмов и не существовало вовсе. Нас ждет возвращение «железного Арни», Сары и Джона Коннора. Фанаты, вы готовы? Премьера в РФ: 31 октября

Ангелы Чарли

Волна перезапусков дошла до «Ангелов Чарли»: в новой версии главные роли исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. В центре сюжета вновь окажется некий Чарльз Таунсенд и его детективное агентство, обучающее суперпрофессионалов по всему миру. Создатели картины говорят, что вдохновлялись франшизой «Миссия невыполнима» и постарались найти место в картине и эмоциям, и юмору, и экшену. Премьера в РФ: 14 ноября

Хороший лжец

Профессиональный мошенник знакомится с богатой вдовой и приступает к коварному плану: обольстить женщину и получить доступ к ее деньгам. Но едва он достигает успеха, как понимает, что очарован своей новой знакомой, которая к тому же оказалось не такой уж и простой. Эту детективную драму стоит посмотреть как минимум ради блестящего актерского дуэта Хелен Миррен и Иэна Маккеллена — кажется, нас ждет увлекательное приключение с чудесными актерами. Премьера в РФ: 14 ноября

Прекрасный день по соседству

Тому Хэнксу не привыкать перевоплощаться в реального персонажа. В этой картине ему выпало сыграть Фреда Роджерса — известного американского кукольника и ведущего телепередачи «Соседство мистера Роджерса», человека, ставшего примером для целого поколения. Фильм расскажет о действительно существовавшей дружбе между Роджерсом и прожженным журналистом Томом Джунодом. Уверены, что талант Хэнкса раскроется в этом фильме на все сто, и с нетерпением ждем его работы. Премьера в РФ: 22 ноября

Достать ножи

Дэниел Крэйг появится этой осенью на экранах в образе обаятельного детектива, взявшегося за расследование убийства автора криминальных романов. О сюжете известно не так много, но нас ждет увлекательный детектив с классической загадкой. Актерский состав получился звездным: помимо Крэйга в фильме сыграют Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер и другие знаменитости. Премьера в РФ: 28 ноября

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