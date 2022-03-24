14 фильмов для женщин, которые подействуют не хуже модного аутотренинга

Порой бывают такие моменты, когда хочется поставить все на паузу и с головой погрузиться в захватывающую киноисторию. И здесь главное — не ошибиться с выбором фильма, чтобы не жалеть о потраченном времени.

Мы в AdMe.ru верим в волшебную силу искусства и полагаем, что в нашей подборке фильмов каждая женщина сможет найти картину, которая придется ей по душе.

Навсегда моя девушка

Лиам — талантливый музыкант, который мечтает стать знаменитым. Когда судьба ставит его перед выбором, жениться на любимой девушке Джози или бросить прежнюю жизнь и помчаться за славой и успехом, он выбирает второе. Но однажды Лиаму приходится вернуться в родной городок, где он встречает Джози. Вскоре герой понимает, что все эти годы он любил только ее. Рейтинг IMDb — 6,7

Кими

Главная героиня по имени Анджела — талантливая айтишница в крупной корпорации. Однажды, проверяя базы данных, она обнаруживает информацию о совершенном преступлении. Эта находка вынуждает Анджелу незамедлительно начать расследование, но проблема состоит в том, что девушка страдает фобией открытых пространств. Теперь ей придется преодолеть свои страхи, чтобы докопаться до истины. Рейтинг IMDb — 6,3

Кроличья нора

8 месяцев назад супружеская пара — Бекка и Хауи — пережила трагедию. От ее последствий оба до сих пор не могут прийти в себя, но каждый справляется в одиночку, не обращая внимания на состояние партнера. Хауи играет в сквош с друзьями, а Бекка проводит дни, стоя у плиты. Конечно, со временем их брак начинает трещать по швам, но вскоре в жизни супругов появляется невольный виновник их несчастья — парень по имени Джейсон. Героям предстоит понять, могут ли со временем затянуться раны прошлого. Рейтинг IMDb — 7,0

Улыбка Моны Лизы

1953 год, в самом разгаре борьба женщин за свои права. Главная героиня Кэтрин, выпускница престижного университета Беркли, получает работу преподавателя истории искусств в женском колледже. Правда, придя на новое место, девушка понимает, что и руководство, и ее коллеги-преподаватели придерживаются патриархальных взглядов на роль женщины в обществе. Тогда Кэтрин с энтузиазмом старается изменить текущее положение дел и заражает своими идеями нескольких студенток. Это общение кардинально меняет и саму героиню, и ее учениц. Рейтинг IMDb — 6,5

Я и ты

На первый взгляд может показаться, что Клэр выстроила свой идеальный мир: у нее любимая работа в больнице, талантливый сын, который тоже скоро станет врачом, уютный домик с садом в пригороде Парижа. Однако внезапно в эту размеренную жизнь врывается Беатрис — мачеха героини, которая 30 лет назад сбежала от Клэр и ее отца. Рейтинг IMDb — 6,7

Писатели свободы

Молодая учительница по имени Эрин из благополучного района приходит преподавать в школу калифорнийского городка Лонг-Бич. Она полна надежд и вдохновлена предстоящей работой, однако вскоре понимает, что все ее мечты разбиты. Ей достается класс с трудными подростками, с которыми, на первый взгляд, невозможно найти общий язык. Однако Эрин даже не думает сдаваться и пытается изо всех сил завоевать доверие своих подопечных. Рейтинг IMDb — 7,6

Трудности любви

Со стороны кажется, что Лиа Таунсенд должна быть абсолютно счастлива: она помолвлена с любимым мужчиной, а ее книга стала бестселлером. Однажды жених Лии записывает ее на курсы по преодолению конфликтов, и вскоре девушка понимает, что все это время она жила не своей жизнью и боялась сказать близким и друзьям, чего же она хочет на самом деле. Рейтинг IMDb — 6,5

Часы

Фильм рассказывает пронзительные жизненные истории 3 сильных женщин, живших в разных эпохах. Первая — писательница Вирджиния Вулф, она работает над своим великим романом «Миссис Дэллоуэй», но ее терзают сомнения и противоречия. Вторая — красавица Лара Браун, задыхающаяся от своей однообразной жизни молодой жены и матери в Лос-Анджелесе 1951 года. Третья — редактор издательства Кларисса Вон, которая изо всех сил старается скрасить последние дни жизни своего близкого друга, живущего в Нью-Йорке начала нулевых. Рейтинг IMDb — 7,5

Любовь с первого танца

Главная героиня — учительница танцев Хоуп. Однажды к ней в школу приходит Эрик — роскошный мужчина, которого по праву считают самым завидным женихом на Манхэттене. Вскоре девушка понимает, что без памяти влюбилась в своего ученика. Вот только проблема заключается в том, что Эрик помолвлен с другой. Рейтинг IMDb — 6,5

На пляже

Главные героини — лучшие подруги, но при этом полные противоположности. Одна сделала успешную карьеру адвоката, другая все еще мечтает стать знаменитой артисткой. За 30 лет их дружба подвергалась немалым испытаниям: женщины ссорились, мирились, поддерживали друг друга и помогали в самых трудных жизненных ситуациях, но никогда не забывали о том, что они друг для друга родственные души. Рейтинг IMDb — 7,0

Последняя подружка невесты

Так получилось, что за свою жизнь Бекка уже 9 раз была подружкой невесты. И все бы ничего, но сама она все еще остается одинокой, а на поиски любимого человека у нее совсем нет времени: скоро девушка унаследует успешный страховой бизнес своих родителей. Однако Бекка не унывает и верит, что однажды она все же встретит свою любовь. Рейтинг IMDb — 6,7

100 килограммов звезд

Лоис 16 лет, и у нее есть заветная мечта: с детства она грезит о том, чтобы стать космонавтом и улететь подальше от Земли, где она чувствует себя чужой. При этом Лоис блестяще учится и делает огромные успехи в физике и математике. Однако есть одна существенная проблема: девочка весит 100 кг и из-за непростой наследственности никак не может сбросить вес. Рейтинг IMDb — 6,3

Под солнцем Тосканы

Привычный мир писательницы по имени Фрэнсис рушится, когда она узнает об измене своего мужа. Чтобы не впасть в депрессию после непростого развода и развеяться, девушка решает отправиться в путешествие в солнечную Италию. Внезапно обычная туристическая поездка переворачивает жизнь Фрэнсис на 180 градусов, и она наконец-то находит себя. Рейтинг IMDb — 6,7

Последний шанс Харви

Кейт живет в Лондоне, работает социологом в аэропорту и все еще не теряет надежды встретить свою любовь. Однажды судьба случайно сводит ее с Харви — немолодым одиноким мужчиной, который прилетает на свадьбу своей дочери. Сначала общение между ними не складывается, но потом оказывается, что у Кейт и Харви очень много общего. Главное — прислушаться к голосу сердца и не упустить свой шанс на счастье. Рейтинг IMDb — 6,6