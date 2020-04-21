14 фильмов, от которых снесет крышу даже у самого искушенного зрителя

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Тот, кто лучшим видом досуга считает просмотр хорошего кино, рано или поздно сталкивается с проблемой: кажется, что все годные фильмы ты уже смотрел. Но, к счастью, достойные картины появляются с завидной частотой, просто какие-то из них мы по разным причинам упускаем из вида.

Сегодня AdMe.ru рискнет посоветовать вам несколько кинолент, которые могли ускользнуть от вашего зоркого зрительского глаза.

Невероятный мир глазами Энцо (2019)

«КиноПоиск»: 7,7

IMDb: 7,5 Автогонщик по имени Дэнни Свифт однажды совершает спонтанную покупку: он приобретает щенка золотистого ретривера и называет его Энцо. Пес становится буквально новым членом команды спортсмена. Он присутствует на гонках и разделяет радость побед со своим хозяином. Мирится с появлением в их с Дэнни холостяцком доме девушки и учится быть не только питомцем Свифта, но и любимцем его полноценной семьи. Однако жизнь — это тоже соревнование, в котором иногда приходится изо всех сил гнаться за счастьем. И что бы ни случилось, Энцо всегда готов подставить домочадцам свое надежное шерстяное плечо.

Глотай (2019)

«КиноПоиск»: 6,0

IMDb: 6,3 Фильм рассказывает о девушке по имени Хантер. Она хороша собой, живет в отличном доме и замужем за состоятельным мужчиной. Однажды героиня узнает, что беременна, и с этого момента ее начинают сводить с ума привычные будни домохозяйки и внимание семьи. В итоге Хантер находит странный способ бороться со стрессом: она глотает разные предметы, не имеющие никакого отношения к еде.

По Млечному Пути (2016)

«КиноПоиск»: 6,7

IMDb: 6,4 Это трагикомедия, главные роли в которой исполнили Моника Беллуччи и Эмир Кустурица. Лента рассказывает историю любви, разворачивающейся на фоне войны. Молочник, который, помимо прочего, умеет разговаривать с животными, встречает Невесту. Она влюбляется в него столь отчаянно, что готова противостоять всему свету, чтобы только не потерять возлюбленного. Фильм полон солнца, магии и любви, как и все картины Кустурицы.

Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча (2016)

«КиноПоиск»: 6,0

IMDb: 6,2 2007 год, война в Ираке. Взвод молодых парней, среди которых 19-летний Билли Линн, вступает в ожесточенный бой. Их действия попадают в объектив камер журналистов, и вскоре о парнях уже знает вся страна, к ним относятся как к национальным героям. Билли отправляют на две недели домой, чтобы он мог принять участие в промотуре и выступить в перерыве футбольного матча на День благодарения. Но парня мучают воспоминания о войне, на которую через 14 дней ему предстоит вернуться.

Король бельгийцев (2016)

«КиноПоиск»: 6,3

IMDb: 6,5 Николас — король Бельгии, влюбленный в свою работу. Он отправляется с визитом в Турцию, но во время путешествия узнает, что его родная страна находится на грани раскола. Королю нужно во что бы то ни стало вернуться в Бельгию, вот только все авиарейсы отменили из-за плохих погодных условий. Поэтому монарх вместе со своими помощниками отваживается на опасное путешествие с нелегальным пересечением границ, спасением от снайперов и общением с местными жителями.

Девушка, подающая надежды (2020)

IMDb: 6,7 Кэсси из тех девушек, которым все прочат блестящее будущее. Она успешная студентка медицинского колледжа, умная и ответственная. Но одна трагедия переворачивает всю жизнь девушки с ног на голову. В итоге Кэсси бросает учебу, устраивается работать официанткой и, кажется, лишается всех жизненных целей. Всех, кроме одной: отомстить за то, что с ней произошло.

Просто помиловать (2019)

«КиноПоиск»: 7,4

IMDb: 7,5 Темнокожий юрист Брайан Стивенсон не из тех, кто мирится с несправедливостью. Он борется за равные права для всех слоев населения и невзирая на сомнительные прогнозы берется за дело заключенного Уолтера Макмиллиана, приговоренного к смертной казни. Несмотря на то что все улики указывают на невиновность подопечного Брайана, ему придется изрядно постараться, чтобы правосудие восторжествовало.

Прощание (2019)

«КиноПоиск»: 7,2

IMDb: 7,6 Молодая китайская писательница узнает о том, что ее любимая бабушка смертельно больна. Семья девушки должна встретиться, чтобы попрощаться со старушкой, однако никто не хочет ее огорчать. Чтобы съезд всех родственников не выглядел подозрительно, они придумывают для этого уважительную причину: свадьбу одного из внуков. Только вот он обзаводиться женой не собирался.

Гив ми либерти (2019)

«КиноПоиск»: 7,1

IMDb: 6.7 Вик родился в семье российских эмигрантов, которые много лет назад покинули родную страну и переехали в США. Парень работает водителем в социальной службе такси и возит людей, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу. Однажды к нему в машину садится компания советских эмигрантов, которым приспичило добраться до местного кладбища. Вик не слишком-то рад оказывать подобную услугу, и не зря. Поездка предстоит та еще.

Раскрашенная птица (2019)

«КиноПоиск»: 7,5 Действие фильма разворачивается на фоне событий Второй мировой войны. Пытаясь спасти сына от преследования нацистов, еврейская пара отправляет его в маленькую европейскую деревушку к родной тете. Но та неожиданно умирает, и теперь мальчик вынужден самостоятельно бороться за выживание и светлое будущее.

Правда и справедливость (2019)

«КиноПоиск»: 7,3

IMDb: 8,7 Эстонский фермер приобретает земельный участок, рассчитывая на то, что поле будет плодородным и это поможет ему разбогатеть. Но болотистая местность не отличается урожайностью, и вскоре все мечты землевладельца летят в тартарары. Понимая, что от людей невозможно дождаться помощи, мужчина взывает к высшим силам в надежде, что справедливость все-таки восторжествует.

Тайная жизнь (2019)

«КиноПоиск»: 7,5

IMDb: 7,5 Это история австралийца Франца Егерштеттера, который живет в милой деревушке и является главой очаровательного семейства. Но когда начинается Вторая мировая война, Франца мобилизуют. Нет, он отправляется не на поле боя, а в учебную часть. Однако этого хватает, чтобы по возвращении домой Егерштеттер понял, что ни за что не вернется на фронт. Сил, чтобы сопротивляться, ему добавляют дети и любимая жена.

Лучшие враги (2019)

«КиноПоиск»: 6,9

IMDb: 7,1 Что может связывать главу ку-клукс-клана и чернокожую правозащитницу? Вы не поверите, но это общие стремления и даже дружба. Бывшие враги сближаются друг с другом после того, как попадают в комитет по разрешению проблем с расовым разделением в школе, в которой учатся их дети. А забота о будущем своих близких не терпит вражды.

Все о Еве (2019)

«КиноПоиск»: 8,2

IMDb: 8,2 Этот фильм-спектакль расскажет о зрелой театральной диве, которой придется потесниться на олимпе славы. Ее в скором времени может «подсидеть» привлекательная молодая актриса. Но театр — не то место, в котором люди безропотно уступают свои места. И все закулисное пространство наполняется жестокостью, интригами и личным надрывом каждого участника происходящего.