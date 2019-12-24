14 фильмов 2019 года, которые мало кто посмотрел. А зря

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Пока все смотрели «Мстителей: Финал», «Алладина», «Человека-паука» и «Терминатора», на экраны выходили фильмы чуть менее популярные, но не менее достойные. Многие из них были номинированы на престижные премии, а какие-то открыли давно знакомых звезд с совершенно новой стороны.

Мы в AdMe.ru любим хорошее кино и не упускаем из виду ни одной достойной ленты. Среди этих 14 картин каждый зритель найдет для себя что-то по вкусу.

1. В погоне за Бонни и Клайдом

Кино и СМИ много лет романтизировали Бонни Паркер и Клайда Бэрроу, хотя на деле они были грабителями, хладнокровными убийцами и разрушили много жизней. Лента «В погоне за Бонни и Клайдом» восстанавливает справедливость. Кевин Костнер и Вуди Харрельсон сыграли техасских рейнджеров пенсионного возраста Фрэнка Хеймера и Мэнни Голта — настоящих героев, которым удалось в конце концов расправиться с неуловимой бандой. Получилась зрелищная криминальная драма в лучших традициях американского кино.

2. Куда ты пропала, Бернадетт?

Героиня Кейт Бланшетт — талантливый архитектор, мать семейства, неординарная женщина. Ее дочь — выдающаяся ученица элитной частной школы, рядом любящий муж. Безупречная, на первый взгляд, жизнь оказывается до того невыносимой для Бернадетт, что в один прекрасный день она исчезает без следа. «Куда ты пропала, Бернадетт?» — экранизация успешного одноименного романа американской писательницы Марии Сэмпл. Это реалистичная история о поисках себя, о любви матери и дочери, о том, как важны справедливость и понимание близких, и о том, что иногда смысл можно найти только на краю света.

3. Ирландец

Пожилой Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь, которая изменилась до неузнаваемости после встречи с криминальным авторитетом Расселом Буфалино, когда Фрэнк превратился в мафиозного киллера по прозвищу Ирландец. Режиссер Мартин Скорсезе снял характерную криминальную драму с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях. Несмотря на противоречивые отзывы, рейтинг фильма остается на высоте (IMDb — 8,20).

4. Затерянные во льдах

В Арктике при запредельных температурах и полном отсутствии жизни на километры вокруг за жизнь борется пилот самолета, потерпевшего крушение. История выживания, в которой нет ничего лишнего — ни спецэффектов, ни флешбэков. Этот исландский фильм был номинирован на премию Каннского кинофестиваля как лучший режиссерский дебют. Сам режиссер Джо Пенна, бразильский музыкант и блогер, удостоился 10-минутной овации после премьерного показа фильма в Каннах.

5. Снегоуборщик

Главный герой Нельсон Коксман (Лиам Нисон) — примерный семьянин, жизнь которого кардинально меняется, когда наркоторговцы убивают его сына. Намереваясь отомстить, он обнаруживает, что в небольшом северном городке развернулась деятельность по контрабанде наркотиков. Режиссер Ханс Петтер Муланд снял фильм «Дурацкое дело нехитрое» на норвежском языке в 2014 году. «Снегоуборщик» — ремейк этой картины того же режиссера на английском.

6. Аббатство Даунтон

Полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» можно назвать завершающим эпизодом полюбившегося многим сериала о жизни английского аристократического родового гнезда. В основе картины — интрига, связанная с грядущим посещением дома королем Англии. Но в данном случае сюжет лишь повод снова погрузиться в давно знакомую атмосферу аббатства Даунтон с его изысканными костюмами и декорациями и так же давно полюбившимися персонажами, у каждого из которых за плечами знакомая зрителю история. Если же вы не смотрели сериал, полнометражная лента может стать отличным способом заглянуть в этот мир, не теряя времени и не упуская ничего важного из сюжета.

7. Аполлон-11

Документальный исторический фильм о миссии пилотируемого космического корабля «Аполлон-11» во главе с Нилом Армстронгом, который в 1969 году совершил посадку на Луне. В эту рейтинговую картину (IMDb — 8,20) было вложено немало сил, работа огромной команды, которая смогла сделать ленту запоминающейся и поистине уникальной.

8. Арахисовый сокол

Тайлер Нилсон и Майк Шварц сняли великолепный фильм с Заком Готтзагеном в главной роли — актером с синдромом Дауна. Его коллегами по площадке стали Шайа Лабаф и Дакота Джонсон. В итоге получился инди-фильм, мимо которого пройти невозможно. Главный герой картины — очаровательный паренек Зак с синдромом Дауна. У него нет родных, поэтому он вынужден жить за решеткой дома престарелых. Он хочет стать профессиональным борцом. Путь к мечте лежит через путешествие на плоту с двумя такими же одинокими сердцами, как и он сам.

9. Два папы

Папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) отрекается от поста главы католической церкви в пользу папы Франциска (Джонатан Прайс). Картина, снятая по пьесе британского драматурга Энтони Маккартена, демонстрирует, каким непростым может быть путь двух совершенно разных личностей, призванных объединить миллиарды последователей на планете. Фильм называют претендентом на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» (Прайс), «Лучший актер второго плана» (Хопкинс), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший оператор».

10. Операция «Колибри»

Главные герои Антон (Александр Скарсгард) и Винсент (Джесси Айзенберг) жертвуют всем, чтобы провернуть аферу века — через всю страну протянуть кабель, чтобы получать котировки акций раньше всех. Если бы не беспринципный злой гений Эва Торрес (Сальма Хайек), все могло бы получиться. Триллер, драма и отчасти фарс — фильм не делает никаких нравоучений о том, как надо или не надо поступать во имя богатства. Просто он показывает, что бывает с теми, кто чересчур увлекается.

11. Кролик Джоджо

Если в титрах появляется имя Тайка Вайтити (а здесь он режиссер, сценарист и исполнитель одной из главных ролей), можно с уверенностью сказать, что кино будет нетривиальным. В основе сюжета — история 10-летнего мальчика, который живет в нацистской Германии. Он потерял отца, никто его не понимает, поэтому он придумывает себе воображаемого друга по имени Адольф Гитлер. Надо сказать, что этот Гитлер не имеет ничего общего с главой Третьего рейха. Мальчик ищет себя в новом, непонятном ему мире. Несмотря на комедийный характер трейлера, после просмотра фильма становится ясно, что это антивоенная драма, лишь приправленная нотками юмора. Говорится в ней о добре, любви и мире.

12. Город лжи

«Город лжи» — фильм, в котором Джонни Депп предстает в образе детектива Рассела Пула. Он ведет расследование дела о «рэперской войне побережий», о трагической гибели Тупака Шакура. Детективу придется распутать сложную паутину внутренних разборок полиции Лас-Вегаса. Фильма основан на реальных событиях. Депп мастерски исполняет сложную роль, в которой есть и энергия молодого полицейского, и отрешенность пожилого, уставшего от жизни человека.

13. З.К.

Бывший предводитель опасной тюремной банды Луи отбывает последние недели в тюрьме строгого режима в штате Индиана. Подходит к концу 24-летний срок заключения, когда появляется молодой парень по имени Бичер и освобождение главного героя оказывается под вопросом. Большая часть фильма посвящена внутренним переживаниям главного героя. Глубокий и сильный фильм о том, как герой Джеффри Райта надеется не столько выйти на свободу, сколько освободиться из главной темницы, которая гнетет его, — темницы собственного разума.

14. Игры разумов

Оксфордский профессор Джеймс Мюррей (Мел Гибсон) вдохновенно работает над первым в истории словарем английского языка. Его главным помощником в этом деле становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников Уильям Майнор (Шон Пенн). Фильм о судьбах двух совершенно непохожих людей, которые по воле обстоятельств оказываются соратниками и верными друзьями. Для экранизации романа Саймона Винчестера Мелу Гибсону понадобилось 17 лет.

Какие фильмы 2019 года впечатлили вас больше всего?