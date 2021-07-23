14 филигранных тайных смыслов, которые мы все дружно прошляпили в «Гарри Поттере»
С момента выхода последней книги о Мальчике, Который Выжил, прошло уже 14 лет. Но мы до сих пор открываем в этой истории что-то новое. Например, что Рон Уизли был талантливым прорицателем, но даже сам об этом не задумывался. В экранизации легендарной саги тоже встречаются сюрпризы. Вот вы когда-нибудь обращали внимание на цвет одежды Волан-де-Морта?
Мы в AdMe.ru в очередной раз обнаружили любопытные детали в саге о юном волшебнике и не смогли утаить эти открытия от вас. А в конце добавили бонус — маленький секрет фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».
- Четыре факультета Хогвартса связаны с четырьмя природными стихиями, и цвета их эмблем на это намекают. Эмблема Гриффиндора — красная с золотым, этот факультет Роулинг ассоциирует с огнем. Цвета Слизерина — зеленый и серебряный, его стихия — вода. Пуффендуй отмечен желтым и черным, означающими пшеницу и почву — символы земли. А Когтевран — синим и бронзовым, в которых автор саги видит связь с небом и орлиными перьями. То есть стихия этого факультета — воздух.
- Джоан Роулинг вообще придает большое значение символике цвета. Например, персиковый и лососевый оттенки, по мнению писательницы, явно не волшебные, поэтому их любит тетя Петуния. С другой стороны, в книге розовым цветом волос любит щеголять Нимфадора Тонкс, и это выражение ее позиции: «Да, у меня отец магловского происхождения, и мне нечего стыдиться».
- Цвета присутствуют и в именах двух персонажей, которые в определенной мере замещают Гарри отца. Речь о Хагриде и Дамблдоре. Имя первого, Рубеус, означает «красный». Второго — Альбус — «белый». «Я назвала их алхимическими цветами, чтобы передать их противоположные, но взаимодополняющие натуры: красный означает страсть (или эмоцию), белый — аскетизм. Хагрид — земной, теплый и материальный человек, властелин леса. Дамблдор — духовный теоретик, блестящий, идеализированный и несколько отстраненный», — объяснила писательница.
- В оригинале сову Гарри Буклю зовут Ядвига (Hedwig). Это имя Джоан Роулинг вычитала в книге о средневековых святых. Причем там были 2 святые Ядвиги, но только одна из них является покровительницей сирот. Кстати, у нее было семеро детей, прямо как у Молли Уизли.
- Как вы помните, каждая палочка уникальна, ее характер зависит от материалов, из которых она сделана. А еще палочка сама выбирает себе хозяина. Артефакт Гарри Поттера — из остролиста, дерева, которое символизировало самопожертвование. Таким образом, эта деталь говорит нам, что Гарри должен пожертвовать собой, чтобы спасти всех. Иными словами, палочка намекает на то, что ее владелец — один из крестражей.
- В сердцевине палочки Драко Малфоя был спрятан волос единорога. По словам Джоан Роулинг, такую палочку сложно обратить на службу темным силам. Получается, что артефакт задиристого слизеринца говорит нам о том, что у его владельца на самом деле доброе сердце. Которое, правда, изрядно замаскировано ужасным воспитанием — чудовищной избалованностью.
- Во время погружения в первые части саги складывается ощущение, что Рон Уизли очень посредственный волшебник. Но это не так. Выше уже упоминалось, что палочка сама выбирает себе хозяина. А Рону артефакт достался от старшего брата. Поэтому неудивительно, что палочка его совсем не слушалась.
- Зато у Уизли-младшего, судя по всему, был талант прорицателя. В части «Гарри Поттер и Тайная комната» он, сам того не зная, вывел Волан-де-Морта на чистую воду. Когда Рона отправили чистить награды после неудачного сотворения заклинания, ему попалось имя Тома Реддла, чей дневник нашел Гарри Поттер. Тогда Рон пошутил, что награду этому самому Реддлу дали за смерть Плаксы Миртл. А на уроке прорицания Уизли предсказал Поттеру, что его ударит в спину тот, кого он считает другом. И это сбылось: сам Рон отказался поверить, что Гарри не бросал записку со своим именем в Кубок огня. А в конце той части главным предателем оказался Барти Крауч — младший, который притворялся Грозным Глазом. И Уизли опять же предвидел, что именно он имеет отношение к неприятным событиям.
- Распределяющая шляпа, похоже, все же иногда ошибается. Помните, как настойчиво она пыталась убедить Гарри, что он преуспеет в Слизерине? Но у Поттера нет тех качеств, которые так ценятся на этом факультете. О том, что он не жаждет славы, говорит тот факт, что он не хотел участвовать в Турнире Трех Волшебников. Хитрость тоже не входит в список черт характера Мальчика, Который Выжил. Есть предположение, что Распределяющая шляпа посчитала Слизерин прекрасным местом для Гарри потому, что в нем был осколок души Волан-де-Морта.
- Кстати, о Темном лорде. В книге одними из первых, кто задал ему хорошую трепку, были близнецы Уизли. В части «Гарри Поттер и философский камень» есть сцена, в которой Фреда и Джорджа наказали за то, что они заколдовали снежки, чтобы те летали вокруг профессора Квиррелла и стукали его сзади по тюрбану. А под тюрбаном у преподавателя защиты от темных искусств прятался сам Волан-де-Морт.
- Похоже, одной из выпускниц (а может, и преподавательниц) Хогвартса была жена Генриха VIII Анна Болейн. По крайней мере в фильме «Гарри Поттер и философский камень» можно увидеть ее портрет, висящий на лестнице. Среди ее современников ходили слухи, что она ведьма.
- Многие считают Арабеллу Фигг немного странной старушкой, которая без ума от кошек. В 5-й части саги мы узнали, что она сквиб (человек, рожденный в семье магов, но не умеющий колдовать), и ее миссия — присматривать за Гарри, пока он жил у Дурслей. Но только фанаты книг о юном волшебнике знают, что миссис Фигг являлась полноправным членом Ордена Феникса со времен первой войны с Темным лордом. Это подтверждает и сам Дамблдор, когда говорит Сириусу в больнице святого Мунго о том, что нужно предупредить старую гвардию: Наземникуса, Римуса Люпина и Арабеллу Фигг.
- Гарри жил с Дурслями, потому что с ними его защищало от темных сил заклинание. Но действовало оно лишь до 17 лет. Когда мальчик достиг этого возраста, его надо было безопасно «эвакуировать» из дома родственников. Тогда возникла идея о том, чтобы 6 членов Ордена Феникса выпили оборотное зелье и из дома на Тисовой улице вылетели на метлах 7 Гарри Поттеров. Это можно расценивать как своего рода зеркальное отражение семи крестражей Волан-де-Морта. Но есть существенная разница: друзья Гарри сами вызвались спасти его, они добровольно рисковали своими жизнями. А Темный лорд разделил свою душу из страха перед смертью.
- В фильмах о Гарри Поттере одеяния Волан-де-Морта выцветали каждый раз, когда был разрушен крестраж. Этот прием был призван показать, что он медленно угасал.
- Буквы на заставке 2-й части фильма «Фантастические твари и где они обитают» прячут в себе символику Даров Смерти.
А вы находили скрытый смысл в книгах и фильмах о Гарри Поттере? Расскажите нам.
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