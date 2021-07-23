14 филигранных тайных смыслов, которые мы все дружно прошляпили в «Гарри Поттере»

С момента выхода последней книги о Мальчике, Который Выжил, прошло уже 14 лет. Но мы до сих пор открываем в этой истории что-то новое. Например, что Рон Уизли был талантливым прорицателем, но даже сам об этом не задумывался. В экранизации легендарной саги тоже встречаются сюрпризы. Вот вы когда-нибудь обращали внимание на цвет одежды Волан-де-Морта?