14 фактов о том, что на самом деле происходило за кадром отечественных фильмов 90-х и нулевых

Мария Голубкина была очень занята в театре, поэтому часто опаздывала на съемки. Режиссер Вера Сторожева однажды не выдержала и отчитала актрису. После этого опаздывающая актриса с порога падала на колени перед Сторожевой и просила прощения. В какой-то момент кто-то решил подшутить над французским актером Тьерри Монфреем и сказал, что в России именно так принято приветствовать режиссера. Тьерри был в шоке и заявил, что он француз и ни за что не будет так делать. В это время вся съемочная группа просто умирала со смеху.