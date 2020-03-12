14 фактов о том, что на самом деле происходило за кадром отечественных фильмов 90-х и нулевых
Пожалуй, один из самых доступных способов изучить эпоху 90-х и нулевых — это смотреть фильмы того времени. Ведь тогда не было широко доступного интернета, а соцсети были не так популярны. Время было непростое, динамичное, и волей-неволей оно отражалось в кино. Наверное, поэтому именно в ту пору выходило так много разноплановых лент. Режиссеры не всегда имели достаточно средств для воплощения своих задумок, поэтому часто шли на ухищрения.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что осталось за кадром по-настоящему народных фильмов.
1. Ширли-мырли (1995)
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Валерий Гаркалин практически не имел опыта съемок в кино. Он постоянно переживал, что режиссер Меньшов не доволен его работой. В какой-то момент он даже сказал ему: «Все, ухожу! Вы же меня не любите!» Тогда Меньшов упал на колени и воскликнул: «Ну как, как я могу доказать свою любовь?!» После этого на все сцены с участием Гаркалина он вставал рядом с оператором, улыбался и показывал актеру большой палец.
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В квартире Иннокентия Шниперсона можно увидеть бронзовую фигуру лошади. До этого зрители уже встречали ее в комедии «Служебный роман».
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По сценарию, Вера Алентова должна была сниматься в роскошном свадебном платье. Актриса сказала, что лично будет ездить по свадебным салонам и искать «платье своей мечты». Дело в том, что у самой Алентовой была очень скромная студенческая свадьба без красивых нарядов. Так что актриса была счастлива, что сможет хотя бы в фильме побыть прекрасной невестой.
2. Кавказский пленник (1996)
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Сергей Бодров — старший долго не мог найти актера на роль Ивана Жилина. Режиссер вовсе не собирался снимать в главной роли своего сына — Сергей-младший поехал вместе с ним на съемки в качестве ассистента. Но в итоге режиссер все-таки решил провести с ним пробы и понял, что он идеальный Жилин.
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Сам Бодров-младший по поводу своего дебюта в «Кавказском пленнике» говорил так: «Мне искренне казалось тогда, что это все чудовищно. Я видел себя на экране в рабочих материалах и думал только о том, что кино и актерство — это не мое дело».
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Ближе к концу фильма съемочную группу чуть не взяли в заложники. На месте съемок, на Кавказе, им выделили охрану из 3 человек. Вскоре охранники прочитали в газете, что на фильм Бодрова было потрачено $ 1,5 млн. Тогда они потребовали от режиссера выкуп в $ 50 тыс., иначе никто домой не уедет. В итоге договорились на сумму в $ 5 тыс., и «охранники» тут же бесследно исчезли. Кстати, позднее старший брат одного из вымогателей пришел извиняться и даже пригласил режиссера к себе в гости.
3. Утомленные солнцем (1995)
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На роль Маруси Михалков собирался пригласить Елену Яковлеву. Правда, когда на пробах режиссер увидел молодую актрису Ингеборгу Дапкунайте, он ее сразу утвердил. Позднее режиссер говорил, что она «получила роль за улыбку, странность и хрупкость».
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Михалков начал съемки фильма гораздо раньше, чем планировал, чтобы его дочка Надя не успела выйти из возраста героини Нади. Правда, работала далась ей непросто: во время съемок в бане девочка даже упала в обморок от перегрева.
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А вот летняя жара в кадре совсем не соответствовала тому, что было в реальности. По сценарию, все события происходили в августе, но на самом деле съемки пришлось проводить поздней осенью, когда многие деревья уже опали. Чтобы это исправить, режиссер заказал искусственную листву. Так что съемочная группа вынуждена была нанизывать 150 тыс. зеленых листьев на ветки деревьев.
4. На Дерибасовской хорошая погода (1992)
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Главную женскую роль могла исполнить не Келли Мак-Грил, а Милла Йовович.
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Сцена, где арабский шейх едет на верблюде, была снята в США и произвела фурор. Многие американцы решили, что это настоящий шейх.
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В фильм есть эпизод, где появляется режиссер картины — Леонид Гайдай. Он сыграл сумасшедшего игрока в казино Лас-Вегаса. Что интересно, у Гайдая действительно было серьезное пристрастие к азартным играм. Перед началом съемок в казино группа даже потеряла режиссера, так как тот ушел играть в автоматы.
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По одной из версий, крылатая фраза «Где, где?.. В Караганде!» была впервые произнесена именно в этом фильме.
5. Сибирский цирюльник (1998)
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Этот фильм стал самой дорогой постановкой в истории российского кино на то время. Его бюджет составил более $ 35 млн. Съемки фильма напоминали настоящую военную операцию. В них было задействовано несколько тысяч актеров массовки, 40 экипажей, самолеты и вертолеты.
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Ради фильма на 10 часов было отключено освещение кремлевских звезд — для этого Михалков обратился к президенту. Они могли попасть в кадр, и получился бы диссонанс, ведь звезды были установлены в 1937 году, а события картины разворачивались гораздо раньше. До этого подсветка звезд была отключена один раз — во время начала Великой Отечественной войны.
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Во время съемок масленичной сцены температура на Новодевичьих прудах поднялась до +12. Чтобы актеры и декорации не провалились под лед, съемочной группе пришлось срочно обкладывать пруд искусственным сухим льдом и поливать жидким азотом.
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Лесоуборочный комбайн «Сибирский цирюльник» был построен специально для фильма на одном из секретных военных заводов. Однажды машину пытались украсть со съемок, но воры не справились с управлением и лишь завели аппарат в овраг, а сами сбежали.
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Правда, в итоге картина провалилась в прокате: при таком внушительном бюджете «Сибирский цирюльник» собрал только $ 2,6 млн. В СМИ фильм назвали «мерседесом, расписанным под хохлому» и «комиксом а-ля рюс».
6. Вор (1997)
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Сюжет картины был частично взят из жизни. Режиссеру Павлу Чухраю ранее кто-то рассказал историю о воре, который переодевался в военную форму, ходил по квартирам с женщиной и ребенком, чтобы устроиться на ночлег. У него никто не спрашивал документы, так как он был в военной форме, а армии в те времена доверяли.
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Мальчика на главную детскую роль нашли в обычной подмосковной школе. До этого Миша Филиппчук не снимался в кино. Режиссер очень переживал, как ребенок справится со своей задачей, но результат превзошел все ожидания. Чухрай был просто в восторге: «Я понимал, что этот парень для меня просто находка. И мы его все обожали на съемках! Он очень веселый, совершенно затравил нас анекдотами всяческими школьными». Правда, свою жизнь Миша связал не с искусством, а с наукой — он поступил в физико-технический институт.
7. Француз (2003)
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Мария Голубкина была очень занята в театре, поэтому часто опаздывала на съемки. Режиссер Вера Сторожева однажды не выдержала и отчитала актрису. После этого опаздывающая актриса с порога падала на колени перед Сторожевой и просила прощения. В какой-то момент кто-то решил подшутить над французским актером Тьерри Монфреем и сказал, что в России именно так принято приветствовать режиссера. Тьерри был в шоке и заявил, что он француз и ни за что не будет так делать. В это время вся съемочная группа просто умирала со смеху.
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В Париже для съемок нужна была квартира с живописным видом из окна. Когда подходящее место было найдено, необходимо было договориться с ее хозяином, чтобы тот дал свое разрешение на съемки. По удивительному стечению обстоятельств оказалось, что у него в жизни случилась почти такая же истоия, что и в фильме. Он познакомился по переписке с девушкой из Казани, а потом приехал в Россию и увез невесту в Париж.
8. Ворошиловский стрелок (1999)
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На роль Кати претендовали 2 актрисы, обе студентки Гнесинки — Юлия Началова и Анна Синякина. В итоге режиссер сказал Михаилу Ульянову, чтобы тот сам выбрал себе «внучку». Так на роль утвердили 17-летнюю Анну.
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Правда, на пробах Анна показала себя не лучшим образом: у нее никак не получалось заплакать. Позднее она рассказывала об этом так: «Помню, когда я зашла, Ульянов сидел в кресле. Такой хороший, что сразу захотелось к нему подойти, рядышком сесть. Меня просили плакать на пробах. Первый раз я заплакала, а второй и третий — не смогла. Все, ступор! Режиссер ругается: «Ты ничего не можешь!» И вдруг Ульянов говорит: «Вы знаете, а я тоже никогда сам не плачу».
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Фильм снимали в Калуге. Было решено обойтись без декораций, поэтому все съемки проходили в настоящих квартирах и дворах, а в кадр постоянно попадали местные жители, которые были счастливы пообщаться со знаменитым актером Ульяновым.
9. Страна глухих (1998)
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В основе фильма лежит повесть Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать».
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Дина Корзун 3 месяца учила язык глухонемых и посещала специальную школу. Правда, в итоге она придумала собственный язык и манеру говорить, чтобы та была понятна зрителям.
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Картина была снята за рекордные 2 месяца, но при этом рабочие смены длились по 16 часов.
10. Ты у меня одна (1993)
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У фильма был совсем небольшой бюджет, а для персонажа Анны, которая приехала из Америки, нужно было отыскать модный гардероб. Наряды искали по всей Москве, но самым сложным оказалось раздобыть шубу: свою никто отдавать не хотел, а на покупку не было денег. В итоге шубу взяли напрокат и берегли ее как зеницу ока. Когда во время одной из сцен актриса бросила шубу на лестницу, реквизиторы подбежали к ней с криками: «Ты что, обалдела, что ли? Куда же ты ее кидаешь?!»
11. Приходи на меня посмотреть (2001)
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По сценарию, Олег Янковский должен был дать пощечину своей партнерше — Ирине Купченко. Однако актер наотрез отказался ударить женщину. В итоге ссору главных героев зрители видят издалека, а вместо пощечины слышат лишь закадровый звук хлопка.
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Мальчика, который по сюжету любит бросать банановые шкурки на лестничной клетке, сыграл внук Янковского Иван.
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Это был режиссерский дебют Олега Ивановича. Сам он говорил про картину так: «Это была проба пера. В потоке чудовищно-черного кино захотелось вдруг снять какую-то добрую, светлую историю, захотелось какой-то сказки и доброты».
12. Сирота казанская (1997)
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В основу сценария легла реальная история: сценарист как-то просматривал газету и увидел объявление сельской учительницы, которая после смерти матери решила найти своего отца.
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Актеру Николаю Фоменко съемки в этом фильме дались нелегко. Особенно сильно он пострадал во время эпизода с елкой, которую он якобы вырвал с корнем и приволок домой. По сюжету, на улице в это время была метель, поэтому на актера был направлен мощный ветродуй. Сам Фоменко позднее вспоминал: «От мощности ветродуя температура понизилась до 35 градусов мороза. И я из-за этого ветра весь покрылся ледяной коркой».
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Для актеров Валентина Гафта, Льва Дурова и Олега Табакова приглашение на съемки в этом фильме стало настоящим праздником, поскольку в те годы они довольно редко снимались в кино.
13. Особенности национальной охоты (1995)
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Роль коровы Кузьмича на самом деле исполняли 3 буренки. Чтобы у всех животных совпадали расцветка, количество и форма пятен, гримеры перед каждой съемкой раскрашивали коров гуашью.
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Для съемочной группы было очень важно взять в картину настоящего финна. В итоге актера Вилле Хаапасало нашли в петербургском театральном институте. Якобы когда он пришел поступать на 1-й курс, он знал по-русски только 3 слова: «да», «нет» и «Станиславский», но потом довольно быстро выучил язык.
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Во время съемок в бане все актеры стеснялись и старались прикрыть то, что ниже пояса, поскольку в съемочной команде были женщины. А вот Вилле ничуть не смущался своей наготы, потому что в Финляндии считается нормой, когда женщины и мужчины моются вместе.
14. Любить по-русски (1995)
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Лариса Удовиченко вспоминала, что режиссер постоянно говорил: «Ты не должна быть женственной, в тебе этого и так с избытком» и советовал поменьше кокетничать на камеру.
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После съемок фильма аткрису Ольгу Егорову, которая сыграла красавицу Полину, завалили предложениями поработать фотомоделью.
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Никита Джигурда попал в картину случайно. Режиссер Евгений Матвеев впервые увидел артиста в ресторане Останкинской башни, где тот пел какую-то песню. Правда, на съемках эксцентричный Джигурда чуть не довел Матвеева до инфаркта. Он много кричал и рвал на себе рубаху даже в тех сценах, где это не требовалось по сценарию. Говорили, что режиссер грозился переписать сценарий и поскорее «пристрелить» героя, которого играл Джигурда.
Вам нравятся фильмы того времени? Часто ли вы их пересматриваете? Или они кажутся вам уже неактуальными и немного наивными?
Фото на превью Любить по-русски / Мосфильм