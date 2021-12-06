14 неожиданных фактов о диснеевских принцессах, узнав которые мы захотели заново пересмотреть любимые мультфильмы

Когда мы говорим: «Она похожа на принцессу», — чаще всего имеем в виду ту или иную красавицу из мультфильмов Disney. Первая мультяшная принцесса — Белоснежка — появилась на свет в 1937 году. А сейчас официально известно уже 12 коронованных прелестниц, каждая из которых имеет особенную внешность и неповторимый характер.

Мы столько раз смотрели мультфильмы Disney, что не задумываясь напеваем песни оттуда своим детям вместо колыбельных. Однако мы в AdMe.ru обнаружили несколько интригующих фактов, которые могли ускользнуть от взгляда даже очень внимательного зрителя.

Золушка появилась на свет в золотой век Disney, а Рапунцель — современная принцесса

Считается, что Белоснежка, Золушка и Спящая красавица олицетворяют золотой век Disney, когда принцессы были мягкими и нежными. Но в 1989 году аниматоры попытались сломать идеальный шаблон, и на свет появилась Ариэль, а за ней Белль, Жасмин и Мулан. Эти девушки относятся уже к эпохе Возрождения, они умны, самостоятельны и жаждут приключений.



Принцессы современности начинаются с Тианы. Они не ставят себе цель выйти замуж за принца, зато хорошо разбираются в реальной жизни и знают цену настоящей дружбе.

Прическа Белль выглядит неидеально не просто так

Волосы Белль всегда немного растрепаны, а одна непослушная прядь все время падает на лицо. И это сценаристы сделали неслучайно: тем самым они подчеркнули несовершенство принцессы и то, что она выглядит как обычная девушка.

Ариэль могла бы быть блондинкой

Зрители могли бы никогда не увидеть культовые рыжие волосы Ариэль, ведь изначально она задумывалась блондинкой. Однако аниматоры решили, что так она будет слишком похожа на русалку из популярного фильма «Всплеск», который вышел на экраны за несколько лет до диснеевской «Русалочки».



К тому же рыжий цвет настолько гармонирует с изумрудным хвостом Ариэль, что теперь мы уже не можем представить ее в ином образе.

Перчатки могут многое сказать о принцессе

Все принцессы Disney или родились коронованными особами, или вышли замуж за принцев, или же получили свой статус благодаря героизму. По картинке из мультфильма легко понять, каким образом каждая из них стала (или станет) принцессой: бальные перчатки носят лишь те, кто впоследствии наденет корону в результате замужества, а девушки королевских кровей предпочитают танцевать без них.

Лишь несколько принцесс из мультфильмов Disney достигли совершеннолетия

Глядя на притягательную Жасмин или отважную Мериду, сложно поверить, что на самом деле они совсем юные девушки: восточной красавице лишь 15 лет, а рыжеволосой воительнице — 16. Всего только 4 диснеевские принцессы совершеннолетние, и самые старшие из них — Золушка и Тиана: им обеим по 19 лет.

Белль единственная из всей деревни носит одежду синего цвета

Обращали внимание, что жители деревни одеты в красное, желтое, зеленое, и только юная красавица Белль носит синее платье? Этим создатели фильма подчеркивают, что она отличается от всех остальных и стремится к чему-то большему. Кстати, Чудовище тоже предпочитает синий. Значит, они действительно созданы друг для друга!

Аврора — самая молчаливая принцесса

Несмотря на то, что мультфильм полностью посвящен ей, сама Спящая красавица находится на экране всего лишь 18 минут в совокупности. И она довольно молчалива: во второй половине мультика вообще не говорит. Правда, Аврора компенсирует свое молчание прекрасным вокалом: еще бы, ведь ее партию исполняет профессиональная оперная певица Мэри Коста!

Мы не знаем, как поет Мерида

Не отстают от Авроры и остальные принцессы Disney. У одних есть сольные партии, другие поют с кем-то дуэтом. За исключением Мериды: она единственная, кто не демонстрирует в мультфильме свои вокальные данные. Возможно, у этой рыжеволосой активистки просто нет на это времени?

Жасмин говорит и поет разными голосами

Принцессу Жасмин озвучила актриса Линда Ларкин. Однако в запоминающемся дуэте с Аладдином звучит не ее голос, а певицы Леа Салонги. Она же впоследствии пела и за Мулан. Есть мнение, что Ларкин не решилась исполнять партию Жасмин, полагая, что ее голос является не слишком подходящим для принцессы.

В гардеробе Покахонтас только одно платье

Это единственная из всех принцесс, которая не переодевается в течение всего мультфильма: она постоянно носит одну и ту же одежду. Еще дочь вождя кардинально отличается цветом своего платья: если другие девушки предпочитают синий, то Покахонтас выбирает оттенок, гармонирующий с ее внешностью.

Жасмин — первая принцесса с неевропейской внешностью

Вплоть до 1992 года в списке диснеевских принцесс были только европейские девушки. Все изменилось, когда на экране появилась Жасмин из восточной Аграбы. Мультфильм с ее участием взял несколько «Оскаров», а чувственная красавица моментально завоевала симпатии зрителей.



После этого среди принцесс Disney появились китаянка Мулан, темнокожая Тиана и другие.

Тиана — единственная из принцесс, кто знает, что такое работа

Первая и единственная из всех диснеевских принцесс, кто озаботился карьерным ростом, — это Тиана. Только она знает, что значит ходить на работу и зарабатывать деньги. Пока все прочие коронованные особы из мультиков Disney проживают свои сказочные жизни, Тиана изо всех сил старается реализоваться в реальном мире.

У Ариэль есть дети

Зрители с восторгом следят за тем, как развиваются события в любимых мультфильмах, однако порой даже не догадываются, что у культовых картин о принцессах есть продолжения.



Сиквелы зачастую выпускают спустя несколько десятков лет после выхода первой истории. А потому поклонники могут и не знать, что любовь Мулан и генерала Ли Шанга впоследствии подвергалась серьезным испытаниям, а дочь Ариэль и Эрика повторила путь матери и попала в лапы злой колдуньи. К счастью, все закончилось хорошо — как и всегда бывает в сказке.

Принцессы Disney делают вид, что не знакомы друг с другом

Каждая диснеевская принцесса живет в своей вселенной, в которой протекает ее жизнь. Кроме того, по мотивам каждого мультика создаются различные атрибуты, которые родители могут купить своим детям: от одежды до аксессуаров.



Когда все девушки собираются вместе, например на плакате, их взгляды не пересекаются и они как будто не подозревают о существовании друг друга. Считается, что это сделано специально, чтобы их вселенные не смешивались и мир каждой из принцесс крутился только вокруг нее.