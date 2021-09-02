14 фактов о мультфильме «Тайна Коко», от финала которого глаза еще долго будут на мокром месте

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Мультфильм «Тайна Коко» вышел в 2017 году и сразу же завоевал сердца публики. Трогательная история о ценности семьи и самоопределении собрала немалую кассу и получила огромное количество престижных наград.

Мы в AdMe.ru уже неоднократно пересматривали этот шедевр и решили открыть вам историю его создания.

Идея мультфильма о мексиканском Дне мертвых возникла у создателей в 2010 году. И компания сразу оказалась в центре скандала. Специалисты Disney попытались запатентовать торговую марку и товарный знак с названием мексиканского праздника, и реакция представителей латиноамериканского сообщества не заставила себя ждать. Люди были возмущены желанием корпоративного гиганта нажиться на национальной культуре. Один из авторов мультфильма признал, что этот шаг был большой ошибкой.

Первоначально мультфильм должен был рассказывать о мальчике, которого отец везет в Мексику, чтобы познакомить с культурой матери-мексиканки, трагически ушедшей из жизни. В конце герой должен был смириться с потерей и «отпустить» маму. Однако потом создатели осознали, что суть Дня мертвых как раз в том, чтобы никогда не отпускать близких.

Работа над мультфильмом продолжалась 6 лет. Это самый длинный график производства за всю историю студии Pixar.

Имя бабули Коко, как и название мультфильма, изменили для бразильского проката, чтобы избежать неприличной трактовки. Ведь слово cocô можно перевести как, мягко скажем, «продукт жизнедеятельности человека» 💩. Бабулю назвали Лупитой, а сам мультик озаглавили «Вива! Жизнь — это вечеринка».

Оранжевые цветы, которые мы видим на протяжении всего мультфильма, — это ацтекские бархатцы (известные также как мексиканские бархатцы или Cempasúchil). Эти цветы действительно являются атрибутом Дня мертвых: по преданию, они помогают умершим родственникам встретиться с живыми.

Изначально Мигель должен был только играть на гитаре. Но когда режиссер Ли Анкрич узнал, что Энтони Гонсалес, озвучивавший Мигеля, на самом деле талантливый певец, было решено, что герой будет и играть, и петь, чтобы раскрыть неожиданно обнаруженный талант маленького актера. А ниже вы можете посмотреть, как Энтони вживую исполняет главные песни мультфильма.

Музыкальная составляющая фильма проработана с невероятной точностью. Расстановка пальцев персонажей на гитарном ладу точно соответствует аккордам в исполняемых ими песнях.

Помимо людей в Стране мертвых есть много давно устаревших гаджетов. На некоторых кадрах можно обнаружить компьютеры Macintosh из далеких 80-х и рации. В каком-то смысле это уже практически «мертвые» технологии.

Один из руководителей команды анимации привез бабушку жены из Мехико в Pixar, где ее в течение нескольких часов просили показать злость. Все это было сделано для того, чтобы воспроизвести шею бабулиты Елены, которая, по словам аниматоров, оказалась очень сложным графическим элементом. Задачка разозлить женщину тоже была не из простых, ведь ей откровенно нравилось происходящее. Благо через несколько часов у них все получилось.

Спойлер. Намек на то, что Эрнесто не прапрадед Мигеля, есть перед сценой, в которой охрана забирает мальчика. Дважды до того, как Эрнесто пытается дать Мигелю свое благословение, оранжевый лепесток не светится. Ведь это происходит только тогда, когда именно умершие члены семьи хотят отправить своих родственников обратно в мир живых.

Намек на то, что Эрнесто не прапрадед Мигеля, есть перед сценой, в которой охрана забирает мальчика. Дважды до того, как Эрнесто пытается дать Мигелю свое благословение, оранжевый лепесток не светится. Ведь это происходит только тогда, когда именно умершие члены семьи хотят отправить своих родственников обратно в мир живых. Дух Фриды Кало в мультфильме узнает в Данте, питомце Мигеля, собаку породы ксоло (ксолоитцкуинтли). Это отсылка к реальной истории. Фрида и ее муж Диего Ривера очень любили собак этой породы, а Фрида даже рисовала их на своих картинах, чем повышала их популярность.

Как и все другие работы Pixar, мультфильм «Тайна Коко» под завязку набит отсылками к предыдущим лентам студии. В определенные моменты можно увидеть всю суперсемейку, часть персонажей из «Истории игрушек», Майка Вазовски из «Корпорации монстров». И это далеко не все упоминания других мультфильмов.

Оказывается, бабуля Коко существует в реальной жизни. Старушку зовут Мария Салюд Рамирес Кабальеро, ей 107 лет. Команда создателей мультфильма сфотографировала ее во время сбора материалов. Когда мультик «Тайна Коко» вышел, сотни поклонников и различные новостные агентства начали слетаться в маленький мексиканский городок, чтобы увидеть чудесную старушку.

Мультфильм получил 2 «Оскара»: как лучший анимационный фильм и за лучшую песню.