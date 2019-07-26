14 фактов о мультфильме «Король Лев», которые откроют этот шедевр с новой стороны
Истории о приключениях львенка Симбы в этом году исполнилось целых 25 лет. А в кинотеатрах тем временем показывают киноверсию легендарного мультипликационного фильма. И если киновоплощение этой истории пришлось по вкусу далеко не всем, то ставший уже классическим мультик обожают миллионы зрителей по всему миру.
AdMe.ru собрал любопытные факты об истории создания «Короля Льва» и некоторые детали, которые могли упустить даже те, кто знает каждую сцену и цитату наизусть.
- Вряд ли вы обращали внимание, но шрам на лице Шрама — это практически точная копия рубца на лице Тони Монтаны в исполнении Аль Пачино из фильма «Человек со шрамом».
- Среди рабочих названий мультфильма были «Король Калахари» и «Царь зверей», но впоследствии картину решили назвать «Король джунглей». Правда вскоре создатели вспомнили, что в джунглях львы не живут, и в результате мультику дали название «Король Лев». Кстати, говорят, что в Диснейлендах можно найти футболки с первоначальным названием «Король джунглей»: может быть, у кого-то из наших читателей есть такая?
- Первоначальная идея мультфильма очень отличалась от конечного результата. Режиссировать его должен был Джордж Скрибнер: он планировал сделать что-то вроде документальной анимационной картины в стиле National Geographic. Когда команда решила делать из мультфильма мюзикл, Скрибнер покинул проект.
- Сюжет также претерпел значительные изменения: изначально это должна была быть история о войне между львами и бабуинами, Тимон и Пумба были друзьями детства Симбы, а сам Симба из-за интриг Шрама становился ленивым и неряшливым персонажем.
- Создатели не раз утверждали, что вдохновением для этой истории послужил "Гамлет" Шекспира и библейские истории об Иосифе и Моисее. Кстати, в мультике есть сцена, где Шрам играет с черепом, - своеобразная отсылка авторов к истории о принце датском.
- По правде говоря, в успех «Короля Льва» верили далеко не все. Многие сотрудники студии сильно сомневались в том, что история о львенке, обвиненном дядей в убийстве отца, на фоне музыки Элтона Джона понравится зрителям. Даже сценаристы относились к нему скептически: Бренда Чапман не хотела браться за работу, потому что «история не очень хороша», а писатель Барни Маттисон говорил: «Я не знаю, кто будет его смотреть».
- «Король Лев» считался второстепенным проектом — все ставки студии были сделаны на «Покахонтас». Что ж, пессимистичным прогнозам скептиков не суждено было сбыться, и «Король Лев» стал одной из самых успешных анимаций в мировой истории, а еще он ознаменовал собой ренессанс мультипликации Disney начала 1990-х. И да, сравните общие сборы «Короля Льва» и «Покахонтас»: $ 968 млн против $ 346 млн.
- Не все персонажи, разработанные для сценария, вошли в окончательную версию: так, был вырезан Миту, братишка Налы, которого Симба должен был спасти во время давки. Исчезли из мультфильма мудрая лисица и подруга Налы Бати, ящерица Игги и еще один сурикат Тесма.
- Имена персонажей имеют свое значение в переводе с африканский наречий: Симба означает «лев», Рафики — «друг», Пумба — «простак», Банзай — «прячущийся», Шензи — «неотесанный», а Муфаса — это имя последнего короля народа, обитавшего в Кении до ее колонизации англичанами.
- Кстати, о Кении: для воссоздания африканской флоры и фауны аниматоры ездили в Кению и изучали местную природу. Благодаря многочисленным зарисовкам и наброскам Кенийского национального парка были визуализированы земли прайда, которые мы видим в картине. Создатели мультфильма консультировались с экспертами по дикой природе, чтобы поведение и повадки персонажей были максимально естественными и реалистичными. И да, знаменитую фразу «Акуна матата» киношники также впервые услышали в Африке.
- Любопытная деталь: если присмотреться, то Скала Предков похожа на поднятую к небу пасть большого животного. Возможно, это крокодил, или лев, или медведь — как вы думаете, есть ли в этом какой-то секрет?
- Спустя 23 года после выхода мультфильма режиссер и продюсер неожиданно признались в одном из интервью, что Муфаса и Шрам не являются генетическими братьями! Создатели картины заявили, что это скорее соперничающие между собой львы, живущие в одном прайде, которые хоть и называли друг друга братьями, но таковыми не являлись. После такой новости Шрам уже не кажется столь беспощадным, но от сцены в ущелье вряд ли когда-то перестанет щемить сердце!
- Авторами всех песен в мультфильме являются Элтон Джон и Тим Райс: было записано множество песен, но в окончательную версию попали лишь 5. Тяжелее всего дался легендарный трек «Can You Feel the Love Tonight»: Тим Райс написал около 15 текстов для песни в течение нескольких лет, но в результате был выбран первый из написанных. Затем начались сомнения в том, как поступить с заглавной строчкой «Ты чувствуешь любовь сегодня ночью?». Она казалась не совсем уместной в истории отцов и детей. Но песню все-таки оставили, и не зря: она полюбилась зрителям и принесла авторам заслуженный «Оскар».
- Изначально Тимон и Пумба должны были петь песенку про поедание жуков, но создатели передумали ее вставлять. Вскоре вспомнили о фразе «Акуна матата», о которой узнали в Африке, — тогда Тим Райс сказал, что она чем-то похожа на песню «Бибиди-бобиди-бу» из «Золушки». Так и родилась легендарная песня «Акуна матата».
Давайте проголосуем в комментариях, что лучше: анимационный «Король Лев» или его киноремейк?