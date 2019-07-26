14 фактов о мультфильме «Король Лев», которые откроют этот шедевр с новой стороны

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Истории о приключениях львенка Симбы в этом году исполнилось целых 25 лет. А в кинотеатрах тем временем показывают киноверсию легендарного мультипликационного фильма. И если киновоплощение этой истории пришлось по вкусу далеко не всем, то ставший уже классическим мультик обожают миллионы зрителей по всему миру.