14 фактов о легендарных фильмах, которые заставят удивиться даже киноманов

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Мы в редакции AdMe.ru думали, что знаем все о любимых фильмах. Но натолкнувшись на историю о гангстерах и «Крестном отце», поняли, что это совсем не так. Поэтому мы решили собрать малоизвестные факты о знаменитых фильмах и поделиться ими с вами. Теперь вы тоже знаете все.

«Старикам здесь не место»/ «Женаты... с детьми»

Вот уже 40 лет одна и та же газета кочует из одного голливудского фильма в другой, например ее можно увидеть в сериале «Женаты... с детьми», начавшемся в 1987 году, и драме 2007 года «Старикам здесь не место».

«Крестный отец»

Многие из тех, кто участвовал в массовке при съемках сцены свадьбы дона Корлеоне в «Крестном отце», — настоящие гангстеры и их родственники. Так как это был первый фильм, так подробно показывающий внутренний мир мафиозных кланов, к тому же фактически «благословленный» их влиятельными членами, многие хотели принять участие в его съемках.

«Молчание ягнят»

Энтони Хопкинс, получивший «Оскара» за «Молчание ягнят», в общей сложности присутствует на экране всего лишь 16 минут. И да, вопреки распространенному мнению, Ганнибал Лектер в исполнении актера все же моргает.

«Адвокат дьявола»

Боксерский поединок, который смотрят герои Аль Пачино и Киану Ривза в фильме «Адвокат дьявола», настоящий. Бой за звание чемпиона мира с участием Роя Джонса — младшего проходил в Нью-Йорке 4 октября 1996 года и окончился победой спортсмена над Брайантом Брэнноном уже во втором раунде.

«Полицейская академия»

После «Полицейской академии» имя Теклберри стало нарицательным. В органах США, ответственных за правопорядок, термин «теклберри» означает сотрудников, которые любят участвовать в перестрелках и при любом удобном случае применяют оружие.

«Форрест Гамп»

Как известно, история Форреста Гампа начинается с детства героя, и за период фильма мы видим его ребенком, подростком и взрослым мужчиной. В каждой сцене, открывающей новый этап в жизни Форреста, он одет в голубую клетчатую рубашку. В рубашку той же расцветки одет и сын героя в финальной сцене фильма.

«Друзья»

Как подсчитал один из фанатов сериала «Друзья», за все 10 сезонов ситкома Джоуи задолжал Чендлеру $ 119 760.

«Сияние»/ «История игрушек»

Ковер перед комнатой Сида в мультфильме «История игрушек» в точности повторяет ковровое покрытие в одном из коридоров отеля «Оверлук» в фильме «Сияние». Именно того коридора, в котором герой Джека Николсона пытается убить топором жену и сына.

Постер «Молчания ягнят»

Все знают, что на постере «Молчания ягнят» изображена бабочка с черепом. Но мало кто обращал внимание на то, что череп на самом деле состоит как минимум из трех обнаженных тел девушек.

«Титаник»

Знаменитый портрет Роуз, нарисованный Джеком в фильме «Титаник», на самом деле сделан Джеймсом Кэмероном, впрочем, как и другие зарисовки в альбоме Джека.

Фильм «Крик»/ Картина Мунка «Крик»

Знаменитый фильм ужасов «Крик» обязан своим названием одноименной картине Мунка. Более того, маска, которая была на убийцах, практически срисована с лица человека, изображенного художником.

«Пролетая над гнездом кукушки»

В массовке фильма «Пролетая над гнездом кукушки» снимались настоящие пациенты клиники для душевнобольных.

«Терминатор»

У актрисы Линды Гамильтон, исполнявшей роль Сары Коннор, есть сестра Лесли, похожая на нее как две капли воды. В эпизоде, где Т1000 принимает облик Сары, роль двойника исполнила именно она. В полной версии «Терминатора-2» есть сцена с зеркалами, где также снималась сестра-близнец.

«Криминальное чтиво»

И наконец о том, что на самом деле находилось в чемодане из «Криминального чтива». И да, это не душа Марселласа Уоллеса.