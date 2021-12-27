14 фактов о фильме «Звонок», который крепко потрепал людям нервишки словами «Тебе осталось 7 дней...»
Если вы не помните темноволосую девочку, которая может ни с того ни с сего вылезти из телевизора, это значит, что вы по-настоящему никогда не боялись. Американский фильм «Звонок» не был оригинальной идеей, но за его созданием стоит много занимательных историй.
AdMe.ru напоминает, что «Звонку» в 2022 году исполнится целых 20 лет, и уже сейчас хочет пригласить вас на «производственную кухню» этого шедевра.
- Эта леденящая душу история принадлежит перу японского писателя Кодзи Судзуки, который в далеком 1991 году выпустил довольно успешный роман «Звонок». Книга получила целых 6 экранных воплощений, и только потом ею заинтересовались голливудские киноделы.
- Первый раз режиссер Гор Вербински посмотрел одну из японских экранизаций «Звонка» на видеокассете с ужасным качеством. По его словам, это добавляло фильму еще больше загадочности.
- Исполнительница главной роли, Наоми Уоттс, тоже решила сделать свой киновечер более атмосферным и смотрела фильм на маленьком телевизоре в гостиничном номере. В одном из интервью она рассказала, что найти кассету с малоизвестной японской картиной в глубинке Англии было очень сложно. Продавцы просто глупо таращились, услышав ее запрос. Сама лента впечатлила и здорово напугала актрису.
- На съемочной площадке даже природа была на стороне создателей. Штат Вашингтон любезно одарил команду гнетущей, дождливой и серой погодой, которая только усиливала эффект от происходящего в кадре.
- Одной из самых сложных задач, по словам режиссера, было создание видеоряда злополучной кассеты. Нужен был визуал, который казался бессмысленным лишь на первый взгляд, но по мере продвижения сюжета получал объяснения. Гор Вербински умело использовал кадры из японской ленты, внес туда щепотку личных страхов, и в итоге получилась всеми узнаваемая жуть.
- Мартин Хендерсон, сыгравший бывшего мужа главной героини, и Наоми Уоттс постоянно подкалывали друг друга из-за речевых акцентов (актер из Новой Зеландии, а актриса из Австралии). На площадке было что-то вроде шутливого соревнования, в котором каждый пытался доказать, что его страна круче.
- Большая часть жутких моментов в ленте — результат качественного монтажа, крутых спецэффектов и музыки. А на самой площадке исполнители главных ролей часто говорили между дублями: «Это нелепо, над нами будут смеяться!» По словам Хендерсона, они просто слепо надеялись, что происходящее напугает зрителя и он не будет чувствовать себя глупо.
- На создание грима той самой девочки Самары, несмотря на кажущуюся простоту, уходило больше 6 часов. Немалую часть времени создатели потратили и на устройство, которое позволяло создавать эффект капающей воды с ее тела в момент передвижения.
- Если вы внимательно посмотрите на актеров в сценах на улице, то заметите, что у них нет теней. Это было сделано для того, чтобы персонажи выглядели «словно парящими в космосе», что повышало градус тревожности кадра.
- Во время начала рекламной кампании «проклятый» ролик просто крутили по телевидению. Без каких-либо объяснений. Представьте, какое недоумение и страх испытывали зрители.
- На первых показах в кинотеатрах Канады и США зловещую кассету просто клали на зрительские кресла, и ничего не подозревающие киноманы погружались в атмосферу таинственности еще до начала картины.
- На DVD с фильмом есть жуткий бонус для желающих посмотреть видео на кассете. После включения видео из меню диска вы не сможете остановить его или перемотать. А перед самым концом ролика неожиданно прозвучат 2 звонка и вам вновь откроется меню диска.
- Исполнительница роли жуткой Самары настолько испугалась саму себя, когда смотрела фильм на премьере, что постоянно закрывала глаза в моменты своего появления. А некоторые зрители после сеанса со страхом таращились на маленькую актрису.
- У фильма были отличные кассовые результаты для ремейка. Только за первые сутки с момента выхода на видео было продано больше 2 млн дисков.
А какой фильм вас пугает до дрожи в коленках?
Фото на превью The Ring / DreamWorks
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