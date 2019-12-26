14 фактов о фильме «Реальная любовь», который создает новогоднюю атмосферу не хуже мандаринов и селедки под шубой

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Режиссер Ричард Кертис однажды понял, что ему не хватит жизни, чтобы воплотить все свои задумки, и он решил объединить их в одном сценарии. Так на свет появился фильм «Реальная любовь» (Love Actually), который мгновенно влюбил в себя зрителей по всему миру. Пожалуй, наиболее точную характеристику ему дала кинокритик Сьюзен Влощина, которая сравнила киноленту с «многослойным комедийным пирогом, который щедро полили глазурью и подали в Лондоне на Рождество».

В преддверии Нового года AdMe.ru решил побольше узнать о том, как проходили съемки этой уже ставшей классикой романтической комедии. Мы как следует прошерстили интернет и узнали несколько занимательных фактов о картине.

1. Разница в возрасте у Киры Найтли и Томаса Броди-Сангстера составляет всего 5 лет

Сообщение о разнице в возрасте между этими двумя актерами не звучало бы так ошеломляюще, если бы в фильме они не играли настолько разных персонажей. На момент съемок Кире было 18 лет, но она убедительно сыграла взрослую женщину, которая недавно вышла замуж. А вот Томасу было 13 лет, и он отлично справился с ролью 10-летнего школьника.

2. Кира Найтли прятала синяк

Помните момент, когда Джульет приходит к Марку за свадебным видео? Ей на глаза низко надвинута кепка, и это не случайно. На момент съемок этой сцены актриса поранилась, и синяк на лбу пришлось прятать под головным убором.

3. Эндрю Линкольн не был в восторге от своего героя

За блестяще сыгранную роль романтичного Марка Линкольн был номинирован в категории «Любимый телеактер». Но вот сам Эндрю практически ненавидел своего персонажа. Он считал свою зацикленность на жене лучшего друга нелепой, а признание ей в любви — ненормальным: «Этот Марк — самый настоящий преследователь. Я спросил у Ричарда Кертиса: „Не кажется ли тебе, что у нас получился какой-то сталкер?“ А он сказал: „Нет-нет. Только не с твоим лицом, милый“».

4. Сцены с плакатами могло и не быть

У Ричарда Кертиса было 5 вариантов того, как именно Марк должен признаться в любви Джульет. Он собрал всех женщин, которые работали рядом, и спросил, какой из сценариев им кажется наиболее романтичным. В итоге они сразу отмели идею заполнить весь двор вокруг дома героини розами, хотя именно она особенно нравилась режиссеру, и выбрали вариант с табличками. Кстати, слова на них Эндрю Линкольн написал сам.

5. Хью Грант до последнего отказывался исполнить свой знаменитый танец

Сцена, в которой премьер-министр, герой Хью Гранта, после тяжелого дня решает расслабиться и начинает танцевать, — одна из любимейших у зрителей. А вот сам актер считал, что британский премьер-министр никогда бы не повел себя подобным образом, и постоянно откладывал репетиции этого эпизода. В итоге танец снимали в последний день. Грант так разошелся, что незаметно для себя начал подпевать. Эти моменты и вошли в финальную версию.

6. Билли Боба Торнтона «пугали» антикварной мебелью и фотографией британского премьер-министра

Как известно, у Билли Боба множество фобий, с 2 из которых ему пришлось столкнуться на съемочной площадке. Одна из них — боязнь антикварной мебели. Хью Грант с удовольствием попытался заставить Торнтона противостоять ей и постоянно обращал его внимание на предметы старины, которым больше 500 лет. Также актера пугает острая бородка британского премьер-министра Бенджамина Дизраэли. Режиссер вспоминал: «Очевидно, это единственный фильм в истории, где ему пришлось бы ходить мимо портрета Бенджамина Дизраэли. Поэтому я сказал ему: „Плохие новости, Билли Боб“».

7. Эмме Томпсон пришлось плакать весь день

Актрисе досталась роль уставшей домохозяйки Карен, которая тащит на своих плечах семью. По сюжету она узнает, что у ее мужа есть любовница, и начинает плакать. Эту сцену снимали весь день. Актриса делала небольшие перерывы, а затем снова возвращалась на съемочную площадку и рыдала. И так целых 12 раз. Позднее актриса рассказала, что в жизни у нее была похожая история с мужем и она перенесла свой опыт на героиню.

8. Зрители спорили, действительно ли Гарри изменял Карен

После выхода фильма относительно героя Алана Рикмана мнение зрителей разделилось. Кто-то был уверен, что он действительно изменял своей жене, но нашлись и те, кто посчитал, что его отношения с секретаршей — просто неуместный флирт. Точку в этом деле поставила редактор сценария Эмма Фрейд. Она заявила, что у Гарри был самый настоящий роман, а Карен потом все же не ушла от мужа.

9. Актерам пришлось «плавать» на коленях

Глубина озера, в котором герои Лусии Монис и Колина Ферта ловили листы рукописи, на самом деле всего лишь 45 см. Актерам пришлось потрудиться, чтобы эта сцена выглядела реалистичной. А Колина вдобовок еще и покусали москиты, да так, что его локоть раздулся до размеров авокадо, и пришлось вызвать медиков.

10. Чтобы выбрать белье для Лусии Монис, понадобилось 45 минут

Режиссер и другие участники фильма долго обсуждали, какое именно белье должно быть на Аурелии, когда ей придется скинуть свитер и прыгнуть в озеро. Нужно было выбрать что-то не слишком роскошное, ведь героиня бедна, но в то же время красивое. Им понадобился почти час и 20 разных комплектов белья, чтобы решить этот вопрос.

11. Клаудия Шиффер получила солидный гонорар

По сюжету герой Лиама Нисона неоднократно упоминает Клаудию Шиффер. Режиссер долго искал похожую на нее девушку и, не найдя, предложил эту роль знаменитой модели. И хотя Клаудия появляется на экране буквально на минуту, ее гонорар составил почти четверть миллиона долларов.

12. Герой Лиама Нисона неслучайно появляется с зубочисткой

Нисон во время съемок фильма пытался бросить курить и часто ходил с зубочисткой в зубах, так как она хоть как-то заменяла ему сигареты. Кертису понравилась эта деталь, и он разрешил Лиаму сделать это особенностью своего персонажа.

13. Голос Оливии Олсон был слишком хорошим

Ближе к финалу фильма Джоанна, в которую был влюблен Сэм, поет на школьном концерте. Голос маленькой актрисы был настолько сильным, что его пришлось ухудшить и сделать более похожим на детский.

14. Сцены со встречами в аэропорту настоящие

В фильме много сцен, в которых люди встречаются в аэропорту. В них нет ни капли актерской игры, ведь все они настоящие. Съемочная группа практически разбила лагерь в Хитроу. Они снимали всех подряд, а затем бегали за ними и просили разрешения использовать отснятые кадры.

А у вас есть любимый фильм, который вы пересматриваете каждый год?