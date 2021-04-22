14 европейских актеров, от одного взгляда на которых сердце начинает биться чаще

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Может показаться, что талантами и притягательной красотой славятся исключительно американские актеры. Однако на самом деле среди них немало красавцев родом из Британии, Испании, Франции и прочих европейских стран.

Например, происхождение Джерарда Батлера, Жана Дюжардена, Луи Гарреля и прочих звезд мировой величины вы уже наверняка знаете. В этой статье AdMe.ru не устоял перед соблазном и решил познакомить вас с новыми лицами, в которые можно влюбиться с первого взгляда.

Джереми Ирвин

Где можно увидеть: «Игры разумов», «Возмездие», «Боевой конь», «Сейчас самое время», «Игра на выживание» и др.

Анейрин Барнард

Где можно увидеть: «Цитадель», «Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса», «Белая королева», «Дюнкерк» и др.

Кристиан Кук

Где можно увидеть: «Город мечты», «Робин Гуд», «Доктор Кто», «Испытание невиновностью» и др.

Марио Касас

Где можно увидеть: «Три метра над уровнем неба», «Невидимый гость», «Парамедик», «Летний дождь», «Прощай» и др.

Гаспар Ульель

Где можно увидеть: «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Ева», «Соблазн» и др.

Чарли Ханнэм

Где можно увидеть: «Хулиганы», «Цена страсти», «Багровый пик», «Сыны анархии», «Джентльмены» и др.

Джек О’Коннелл

Где можно увидеть: «Несломленный», «Финансовый монстр», «Тюльпанная лихорадка», «Испытание огнем» и др.

Джек Рейнор

Где можно увидеть: «Что сделал Ричард», «Отец-молодец», «Странный ангел», «Солнцестояние», «Трансформеры: Эпоха истребления» и др.

Люк Паскуалино

Где можно увидеть: «Явление», «Звездный крейсер „Галактика“: Кровь и хром», «Большой куш», «Сквозь снег», «Мушкетеры» и др.

Джошуа Боуман

Где можно увидеть: «Тринадцать часов», «Месть», «Агент под прикрытием» и др.

Том Старридж

Где можно увидеть: «Рок-волна», «В ожидании вечности», «Читая мысли», «В дороге», «Вдали от обезумевшей толпы» и др.

Тэрон Эджертон

Где можно увидеть: «Кингсман», «Легенда», «Клуб миллиардеров», «Рокетмен» и др.

Джейми Кэмпбелл Бауэр

Где можно увидеть: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Телохранитель», «Аноним», «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» и др.

Сэм Клафлин

Где можно увидеть: «До встречи с тобой», «Белоснежка и охотник», «Во власти стихии», «Столпы Земли», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Моя кузина Рэйчел» и др.