14 фильмов, в которых актеры сыграли влюбленных так, что после просмотра становится жалко, что это всего лишь фильм

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Любовь — неисчерпаемая и вечная тема для режиссеров. Как же умело им удается показать идеальные отношения в самых разных и порой очень непростых ситуациях. При просмотре таких фильмов хочется грустно вздохнуть и сказать: «Как жаль, что в жизни так не бывает!» AdMe.ru решил собрать 14 самых запоминающихся любовных историй, при просмотре которых возникало желание оказаться на месте главного героя и испытать такие же сильнейшие эмоции.

1. P.S. Я люблю тебя (2007)

Не все способны справиться с утратой любимого человека. Так и главная героиня фильма, потеряв смысл жизни, погружается в длительную депрессию — не выходит из дома, теряет работу и живет воспоминаниями о счастливом прошлом. К сожалению, только в таких фильмах любимый человек может все предугадать и успеть подготовить инструкцию для дальнейшей жизни без него, которая поможет справиться с болью, а рядом окажется тот, кто готов поддержать в такой непростой ситуации.

2. Дневник памяти (2004)

Трогательная история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, которые влюбились друг в друга совсем юными, и хотя жизнь преподнесла немало испытаний, они не отказались от своего счастья. К сожалению, такое редко увидишь в жизни, и вряд ли кто-то закружит в танце прямо на дороге.

3. Искупление (2007)

Фантазия ребенка смогла разрушить жизнь нескольких людей, но как же все красиво начиналось: ощущение головокружительной любви, сильнейшие эмоции и безграничное счастье. Во время просмотра фильма многие зрители забыли, что это всего лишь актеры, а не влюбленные, которые дышать друг без друга не могут.

4. Виноваты звезды (2014)

Несмотря на всю тяжесть болезни, герои фильма «Виноваты звезды» рискнули быть счастливыми. Конечно, финал в такой ситуации предрешен, но нужна немалая смелость, чтобы отважиться и впустить в свою жизнь человека, зная, что эта сказка не закончится словами «И жили они долго и счастливо».

5. Мулен Руж! (2001)

Париж — где, если не в этом городе можно поверить в настоящую любовь? Ту самую, которая не признает никаких условностей. Буйство красок уносит в мир настоящей любви, где любят все и любят так, что искры летят, луна поет, а смерть вынуждена подождать и дать время двум влюбленным. После таких историй трудно возвращаться в наш обыденный и реальный мир.

6. Фонтан (2006)

Одна из самых трогательных и красивых историй о силе любви. Главный герой готов пойти на любые жертвы — пренебрегая последними часами общения с любимой, он отправляется в безумное путешествие, которое кажется единственным возможным спасением.

7. Шоколад (2000)

В реальной жизни редко встретишь человека, который умеет делать людей вокруг себя счастливее с помощью простых вещей и истин. А вот у молодой и привлекательной Виенн настоящий дар. Пройдет время, и она сможет достучаться до чувств не всегда приветливых жителей городка, а также очаровать странника. И странник этот тоже необыкновенный — бунтарь снаружи, но заботливый и добрый внутри. В такого невозможно не влюбиться.

8. Ванильное небо (2001)

Что необходимо для счастья? «Тот самый» человек или вещь, идеальная внешность или неограниченные финансовые возможности? Порой эти мысли делают реальность невыносимой. Герой фильма прочувствовал на себе, как прекрасна жизнь, когда ты молод, богат, красив, и как рушится все, потеряй лишь оболочку. Но любовь способна снять маски с любого.

9. Сладкий ноябрь (2001)

Проблемы главного героя фильма знакомы каждому из нас: постоянная занятость и неумение жить полной жизнью. Проломиться через черствость характера героя сможет только такая девушка как Сара, которая восхищает одновременно силой и хрупкостью, всегда легка на подъем, но при этом очень чувственная натура.

10. Хоть раз в жизни (2013)

Творчество, отношения, дружба и шанс начать все заново — более идеального сценария и придумать нельзя. «Вот что я люблю в музыке — даже самая банальная сцена внезапно наполняется великим смыслом». Жаль, что нашу жизнь не сопровождают берущие за душу саундтреки.

11. До встречи с тобой (2016)

В темные времена особенно хорошо видно светлых людей. Лу врывается в жизнь Уилла словно фейерверк — в странных нарядах и со своеобразным взглядом на мир. Иногда всем нам необходима встреча с таким человеком, который смог бы поверить в тебя, бескорыстно подарив не только уверенность в себе, но и ощущение того, что жизнь наполнена смыслом.

12. Влюбись в меня, если осмелишься (2003)

Взрослые не играют в детские игры, а вот герои фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» так и не смогли остановиться. Тяжело представить в реальной жизни такие безумные отношения. Больше друг друга они любят только свои сумасшедшие поступки, а вы смогли бы сказать тому, кого любите: «Слабо не видеться 10 лет?» — и сдержать свое слово?

13. Один день (2011)

Они познакомились на выпускном, романтические отношения не сложились, но они остались друзьями на долгие 20 лет. Эмма умна, интересна и всегда готова помочь, Декстер — красивый и безответственный, которому постоянно нужна эта помощь. Он рассказывает ей обо всех своих девушках, а она, сдерживая внутренние переживания и боль, становится поддержкой и опорой. Они все время ищут альтернативные варианты и не решаются признаться в своих чувствах. В жизни тоже зачастую кажется, что любое счастье недолговечно и ненадежно и лучше оставить свои чувства при себе. Как жаль, что многим так и не хватает решительности, как героям фильма «Один день».

14. Вечное сияние чистого разума (2004)

Нельзя просто так расстаться с человеком, который когда-то был дорог. В памяти останутся какие-то мелочи, вечно напоминающие о нем: особенные слова, песни, безделушки, которые обретают смысл только в определенном контексте, и многое другое. Вот и Джоэль совершает ошибку, решив уничтожить воспоминания о бывшей, но вовремя понимает, насколько сильно он любит эту эксцентричную девушку, и пытается сохранить ее в своей памяти любым способом. Но если бы была возможность стереть из памяти воспоминания, захотели бы вы это сделать? В порыве сильных эмоций, возможно, да, но потом точно бы жалели об этом.