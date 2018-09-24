14 экранизаций, которым удалось переплюнуть книгу

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«Книга лучше!» — самый популярный комментарий к большинству экранизаций. Принято считать, что кино проигрывает литературе в способности будоражить фантазию человека, погружающегося в придуманный мир писателя. Однако, когда за дело берется талантливый режиссер, сюжет начинает играть новыми красками и иногда история становится даже интереснее.

AdMe.ru подготовил для вас небольшую подборку достойных экранизаций, которые смогли сделать первоначальную историю ярче и в чем-то даже превзошли первоисточник.

1. Первому игроку приготовиться (2018)

Снят по книге: «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна Во многом Эрнест Клайн написал книгу «для своих», с огромным количеством отсылок к старым играм и поп-культуре 1980-х. Фильм Стивена Спилберга облек сюжет о полном погружении в компьютерную игру, поиске сокровищ внутри нее и противостоянии системе в более понятную и логичную форму. Он отдал дань уважения и другим популярным сюжетам: вы точно узнаете, например, отсылки к фильмам «Терминатор-2: Судный день», «Стальной гигант», «Назад в будущее», «Сияние», «Кошмар на улице Вязов» и прочим. Визуальное воплощение получилось выше всяких похвал, и аллюзии сработали на все 100 %. Рейтинг IMDb — 7,6

2. Свет в океане (2016)

Снят по книге: «Свет в океане» Марго Стедман Книга Марго Стедман представляет собой прекрасный образец драмы: здесь вам и темы любви, и семейная история, и тяжелый выбор героев. Однако многие читатели также отмечают чрезмерную мелодраматичность, сентиментальность и искусственность сюжета. Режиссеру Дереку Сиенфрэнсу удалось избавиться от недостатков сюжета и идеально передать характер главных героев (Алисия Викандер и Майкл Фассбендер). Автор книги была на премьере фильма и рассказывала потом, что проплакала весь вечер после: настолько ее впечатлила экранизация. Рейтинг IMDb — 7,2

3. Американские боги (2017—...)

Снят по книге: «Американские боги» Нила Геймана Роман Нила Геймана о сосуществовании в современной Америке старых и новых богов и их борьбе за выживание прекрасен и многогранен, но спутанность и туманность повествования способны отпугнуть «неопытного» читателя. Сериальная адаптация получилась куда дружелюбнее: намеки на истинную сущность персонажей прозрачнее, отсылки к мифологии нагляднее, а образы всех героев бьют прямо в цель. В одном из интервью Нил Гейман даже признался, что в следующий раз, когда он будет писать о Мистере Среде, перед его глазами будет Иэн Макшейн, а Лора Мун теперь выглядит для него как Эмили Браунинг. Рейтинг IMDb — 8,1

4. Белль и Себастьян (2013)

Снят по книге: «Белль и Себастьян» Сесиль Обри Замечательная, позитивная книга Сесиль Обри о приключениях мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль хоть и отличалась некоторой шаблонностью и картонностью персонажей, но стала прекрасным первоисточником для одноименного фильма. Завораживающие пейзажи, приятная музыка, светлая добрая история (несмотря на то что действие происходит во время войны) — все это составило прекрасную семейную картину из числа тех, которых нам так не хватает иногда среди блокбастеров. Рейтинг IMDb — 6,9

5. Пылающий (2018)

Снят по книге: «Сжечь сарай» Харуки Мураками Первоисточник этого фильма — небольшая лирическая зарисовка, в которой почти нет действия. Корейский режиссер Ли Чхан Дон на этой основе сумел развернуть глубокий психологический детектив о взаимоотношениях трех молодых людей с элементами драмы и даже триллера. Множество подтекстов — психологических, социальных и даже политических — сделали фильм похожим на головоломку (некоторые критики даже сравнили его с «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча) и принесли ему рекордно высокие оценки критиков на 71-м Каннском фестивале. Рейтинг IMDb — 7,7

6. Оно (2017)

Снят по книге: «Оно» Стивена Кинга Атмосферность и напряжение — вот что добавила экранизация 2017 года к сюжету культового романа Стивена Кинга. У Андреса Мускетти вышел добротный классический фильм ужасов о древнем зле, орудующем в маленьком городе, без рек крови, но с интересным, незатянутым и последовательным сюжетом, при этом уважительно относящийся к оригиналу. Особо стоит отметить великолепную игру Билла Скарсгарда, чей образ клоуна Пеннивайза получился настолько убедительным, что актер напугал и даже довел до слез юных коллег при первом появлении на площадке в гриме. Рейтинг IMDb — 7,4

7. Охотник за разумом (2017—...)

Снят по книге: «Охотник за разумом: В элитной команде следователей ФБР» Джона Дугласа и Марка Олшейкера Что и говорить, мемуары бывшего агента ФБР, работавшего над методиками составления психологического портрета маньяков, — интересный, но крайне специфический материал, погружение в который выдержит далеко не каждый. Однако, когда за постановку берется Дэвид Финчер, неровное повествование романа превращается в отточенный, хоть и неторопливый триллер с полным погружением в сюжет, атмосферу и характеры героев, а также с традиционными для этого режиссера великолепной операторской работой и множеством загадок и хитросплетений. Рейтинг IMDb — 8,6

8. Уличный кот по кличке Боб (2017)

Снят по книге: «Уличный кот по имени Боб и как он спас мне жизнь» Джеймса Боуэна Книга о трогательной дружбе уличного музыканта и кота, буквально спасшей Джеймса от наркозависимости, была переведена на более чем 30 языков и провела свыше 76 недель на вершине списка бестселлеров The Sunday Times. Однако многие читатели наряду с вдохновляющим сюжетом отмечали довольно простой, местами даже примитивный язык. Отличная экранизация с красивой «картинкой», колоритными актерами и прекрасной музыкой смогла вдохнуть новую жизнь в эту историю. Интересно, что появляющийся в фильме кот и есть тот самый Боб, а его хозяин — Джеймс Боуэн — снялся в эпизоде, где берет автограф и благодарит за книгу своего героя. Рейтинг IMDb — 7,4

9. Исчезнувшая (2014)

Снят по книге: «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» — роман Гиллиан Флинн, своей экранизацией открывший писательнице дорогу в сценаристы Голливуда. В оригинале он страдал затянутостью в начале и грубостью авторского стиля. Но в интерпретации Дэвида Финчера вышел мощный от начала и до конца психологический триллер с элементами драмы, за развитием которого хочется следить до конца, чтобы понять, кто в этой казавшейся сначала банальной семейной истории убийца, а кто — жертва. И вряд ли получится разобраться быстро: неожиданные сюжетные твисты не раз выбьют почву у вас из-под ног. Рейтинг IMDb — 8,1

10. Жизнь Кабачка (2016)

Снят по книге: «Автобиография Кабачка» Жиля Пэриса Необычная, простая, но запоминающаяся кукольная анимация — это то, что окончательно превращает недетскую историю об осиротевшем мальчике в немного сюрреалистичную драму с черным юмором. При этом странности лишь оттеняют сюжет — до самой концовки мультфильм остается простым, трогательным и светлым, хоть и грустным. «Жизнь Кабачка» заслуженно получила номинацию на «Оскар» в 2017 году как лучший анимационный фильм. Рейтинг IMDb — 7,8

11. Видоизмененный углерод (2018—...)

Снят по книге: «Видоизмененный углерод» Ричарда Моргана Ричард Морган выпустил свой роман о расследовании убийства в мире, где личность можно скопировать, оцифровать и сохранить на носителе, в далеком 2002 году, сохранив стилистику 90-х. В его книге было много действия, драк, оружия и крутых персонажей. Сценаристы Netflix в телеадаптации постарались на славу: они дописали линии многих героев, добавили колоритных новых, сделали сюжет более логичным (не потеряв при этом в драйве), а дополнили впечатление продуманные визуальные эффекты. Именно они окончательно превратили средний фантастический боевик в потрясающе красивый киберпанк. Рейтинг IMDb — 8,2

12. Во власти стихии (2018)

Снят по книге: «Красное небо поутру над морем. Реальная история любви, потери и выживания» Тэми Эшкрафт Книга, написанная действительно пережившей одиночный дрейф в открытом море Тэми Эшкрафт, грешит некоторой сухостью в изложении событий. В киноверсии Балтазара Кормакура история получает объем и краски. Отличная игра Шейлин Вудли и Сэма Клафлина заставляет сопереживать героям. И это несмотря на то, что на протяжении съемок почти вся съемочная группа, по словам Шейлин, сильно страдала от морской болезни: 90 % фильма снимали в открытом море, в двух часах хода от берега. В результате получился крепкий сплав из фильма-катастрофы и мелодрамы с потрясающе красивыми пейзажами. Рейтинг IMDb — 6,6

13. Фантастические твари и где они обитают (2016)

Снят по книге: «Фантастические звери и места их обитания» Джоан Роулинг Это издание — справочник волшебных существ без сюжетной линии — было выпущено в благотворительных целях как приложение к серии о Гарри Поттере. Однако на его основе возникла новая замечательная история о мире магии и Хогвартса до Гарри Поттера, раскрывающая эту вселенную с другой стороны и глубже погружающая зрителя в ее историю и атмосферу. Изначально предполагалось, что первый фильм станет началом трилогии. Однако в 2016 году создатели серии подтвердили, что будет целых 5 частей и всеми сценариями будет заниматься лично Джоан Роулинг. Рейтинг IMDb — 7,4

14. Мистер Мерседес (2017—...)

Снят по книге: «Мистер Мерседес» Стивена Кинга Книгам мастера ужасов далеко не всегда везет на экранизации: в 2 случаях из 3, как правило, выходит невыразительное проходное кино. Но первому опыту Кинга в жанре крутого детектива (далеко не лучшему в его творчестве) о противостоянии детектива старой закалки в отставке и молодого психопата-хакера повезло. Создатели сериала очень бережно обошлись с оригиналом, сумели сохранить его дух и атмосферу, а внесенные изменения лишь сделали сюжет более цельным и интересным. До мурашек убедительный Гарри Тредэвэй и, как всегда, органичный в роли бывалого копа Брендан Глисон — еще две причины обратить внимание на этот сериал. Рейтинг IMDb — 8

А как считаете вы: какие фильмы смогли сломать стереотип и получились даже ярче первоисточника?