14 экранизаций, которые настолько исказили сюжеты книг, что фанаты освистали их в ответ

Кинематографисты любят брать за основу для сценариев успешные литературные произведения. Они сразу получают продуманный мир, убедительных персонажей, а также заинтересованную аудиторию, состоящую из фанатов книги. Но все эти плюсы могут превратиться в минусы, если историю подстраивать под более массового зрителя, внося в нее хорошо заметные изменения.

Мы в AdMe.ru нашли несколько ярких примеров того, как преданные поклонники книг встретили экранизации в штыки. И речь не всегда идет о кинолентах, провалившихся в прокате — в нашем списке есть и несколько оскароносных фильмов.

Дивергент

Экранизация трилогии Вероники Рот «Дивергент» должна была стать следующим блокбастером для молодежи после «Голодных игр». Продюсерам казалось, что в романах-антиутопиях есть все те же составляющие успеха, выхода киноленты ждала армия поклонников книг. Однако фильм ждал сокрушительный провал, фанаты трилогии были в ярости. Основной их претензией стал плохой сценарий: многие ключевые сцены были вырезаны. Из-за этого стала непонятна мотивация целого ряда персонажей и зрители не получили ответы на целый ряд важных вопросов. Высказывались претензии и к качеству актерской игры.

Я не фанатка «Дивергента», но прочитала все 3 книги, и, хотя последняя была немного сомнительной, серия мне понравилась. Вчера вечером пошла на премьеру киноленты. Я уверена: если кто-то читал книги, а потом посмотрел фильм — они рыдали. Никогда в кино, снятом по книге, я не видела таких масштабных неточностей и подводных камней. Они убрали много частей из 1-й книги и добавили части 2-й. Кто так делает? © brianmoon / Reddit

Этот фильм был одной из худших экранизаций, которые я видела. Большинство важных сцен было вырезано, а некоторые сюжетные линии полностью изменены. Между персонажами не было никакой химии, особенно между Трис и Фором. © ellabella567 / Reddit

Перси Джексон и Олимпийцы

Рик Риордан, автор книг о приключениях современных подростков, чьими родителями оказались древнегреческие боги, так охарактеризовал свое отношение к экранизации: «Для вас, ребята, это развлечение на пару часов. Для меня работа всей моей жизни пропущена через мясорубку, хотя я умолял не делать этого». Читатели не понимают, зачем нужно было делать героя и его друзей старше — в первых книгах им около 12 лет, — менять всем внешность и зачем вообще было приступать к экранизации серии, если решено было оставить от нее лишь некую общую канву.

Ни один из троицы не выглядел даже отдаленно так, как я их себе представлял. Единственное, что меня заинтересовало в этом фильме, — это Шон Бин в дурно слепленных доспехах. © imjustafangirl / Reddit

А теперь представьте, что вы тот, кто фанатично обожает эти книги, и, как только заканчиваете читать последнюю, узнаете, что выходит фильм! Отлично! Появляются трейлеры. Вау! Они выглядят великолепно! Но подождите... Почему Аннабет брюнетка? Почему им всем по 17? О нет, о нет, о нет! © TheSilentEskimo / Reddit

Лига выдающихся джентльменов

«Лига выдающихся джентльменов» — комикс Алана Мура, в котором для борьбы со злом собраны самые популярные литературные герои, — пользовался огромным коммерческим успехом. Фильм, вышедший вскоре, казался идеальной возможностью сделать хит. Однако сложности с правами на определенные персонажи привели к тому, что изначальная команда была изменена: среди героев появились Дориан Грей и повзрослевший Том Сойер, Фу Манчи просто исключили из истории, Человека-невидимку заменили на преступника, выкравшего секретную формулу, а Мина из волевой и умной превратилась просто в могущественную вампиршу. Все это привело к тому, что сюжетное сходство с оригиналом стало поверхностным, что никак не могло понравиться фанатам оригинального произведения.

Комиксы замечательные и источник всего хорошего, что есть в фильме. Я рекомендую их всем. Но фильм... Я думаю, что просто хочу, чтобы он мне понравился, поэтому прощаю ему огромное количество его недостатков. © TimeForTiffin / Reddit

Эрагон

Роман «Эрагон», 1-я книга тетралогии «Наследие», — бестселлер среди детских фантастических романов начала 2000-х. Эта 500-страничная книга была смята в полуторачасовой фильм, что не могло не отразиться на связности истории. Многие важные для читателя вещи в экранизации упущены, сюжет и персонажи изменились до неузнаваемости.

Огромная часть истории посвящена ребенку, растущему вместе с драконом, их отношениям, развитию персонажей. В фильме дракон вылупляется, улетает, мальчик грустит, через несколько секунд уже выросший дракон возвращается и сюжет движется дальше . © SonicRaptra / Reddit

У драконов чешуя, а не перья. Это была не та Сапфира, которую я помнил, это была курица-переросток. © Vikas Somakumar / Quora

Золотой компас

Трилогия Филипа Пулмана «Темные начала» не просто детская сказка. Это сложное произведение, затрагивающее самые разные темы. Фильм «Золотой компас» получился стандартной фантастической приключенческой лентой. Поклонникам трилогии не понравилось то, что в угоду более широкой аудитории из сценария убрали философскую направленность, трагический конец, который в книге ждал некоторых персонажей, удалили и поменяли хронологию событий.

Трилогия «Темные начала» — одна из моих любимых. Это сложная история о любви, философии и физике. Книги невероятно красиво написаны. Фильм обычный: плоский, детский, с говорящими животными. Это ужасно. © Vishal Kanani / Quora

Великий Гэтсби

«Великий Гэтсби» — классический роман, которым восхищаются уже много лет. Критики и поклонники всегда были придирчивы к любым его экранизациям. Амбициозная адаптация База Лурмана получила «Оскары» за работу художника-постановщика и за костюмы, «Грэмми» — за саундтрек, но немалое число зрителей не поняли режиссерских и сценарных изысков. Особенное недоумение вызвал музыкальный ряд: на вечеринке у Гэтсби создатели фильма включили попсу вместо джаза. Современные хиты воспринимаются именно так, когда заменяют ставшие классикой мелодии. Не все фанаты приняли и идею превратить рассказчика, от лица которого звучит история, в самого автора. Другим же не понравилось, что Дэйзи оказалась более глубоким персонажем, чем ее изобразил Фицджеральд.

Давайте не будем забывать, что это история Ника. Не Гэтсби. © PunkShocker / Reddit

Моя самая большая проблема в том, что образ Дэйзи кажется мне неточным. Есть так много строк, которые указывают на то, что она не вышла бы замуж за Гэтсби без его денег. Так много вещей, которые изображают ее мелкой, взбалмошной и эгоистичной. Новый фильм, на мой взгляд, не показал этого. © havestronaut / Reddit

Честно говоря, я никогда не видел, чтобы режиссер так неправильно понимал центральные темы книги. Да, есть адаптации и интерпретации произведений, но возникает вопрос: читал ли когда-нибудь Лурман книгу? Похоже, если читал, то в первый и последний раз в 3-м классе. © lanfair / Reddit

Алая буква

«Алая буква» — классический роман о жизни в Америке в те времена, когда прибывают первые пуританские поселенцы и это меняет образ жизни во всей стране. Экранизация особенно возмутила зрителей тем, что сценаристы решили, что ей необходим счастливый конец.

Они полностью изменили сюжет. Адаптация может быть хорошей, а иногда сделать фильм лучше, но когда речь идет о произведениях новых или не очень хорошо известных авторов. Если же речь идет о классике, то это просто странно. © Liliana Dones / Quora

Автостопом по Галактике

В книге «Автостопом по Галактике» герои путешествуют по вымышленной вселенной и рассказывают, что ждет туристов на разных планетах. Получился большой и подробный «путеводитель», который оказалось сложно уместить в один фильм. Но хуже всего то, что экранизация не смогла передать искрометный юмор автора. Лента получилась абсолютно несмешной.

Продюсеры могли бы разбогатеть, если бы не напортачили. А они сделали что-то совершенно несмотрибельное. © FVBAR / Reddit

Загадочная история Бенджамина Баттона

Нелегко из короткого рассказа сделать целую киноленту, еще сложнее снять зрелищное кино по истории о времени и смысле жизни. Продюсеры решили вопрос легко — практически полностью переписали произведение, превратив его в сентиментальную историю любви.

Экранизация замечательного рассказа Ф. С. Фицджеральда «Загадочная история Бенджамина Баттона» — длинный фильм, сохранивший лишь основную идею писателя: главный герой родился старым, а умер юным. Все остальное не имеет никакого отношения к оригинальному произведению. © Joe Hamilton / Quora

Щегол

Еще один пример того, как продюсеры пытаются сделать из объемного произведения всего одну киноленту. В 2013 году роман Донны Тарт «Щегол» стал значимым литературным событием, и неудивительно, что кто-то захотел заработать на этом. Но проблема в том, что первоисточник — сложная, хорошо продуманная книга, недаром получившая Пулитцеровскую премию. Сценаристы нашинковали из нее историю, которая непонятна массовому зрителю и неприятна поклонникам романа. Сама писательница оказалась настолько недовольна тем, что ей не дали поучаствовать в работе над сценарием, что уволила своего литагента, продавшего права на экранизацию.

Я прочитал книгу и полюбил ее. Знаете, в чем проблема с фильмом? История нелинейная, в отличие от книги. Каждая отдельная сцена вроде бы отличная и прямо из романа, но порядок расположения их неправильный. © icamefromtheinternet / Reddit

Через 15–20 лет по роману снимут мини-сериал HBO и он получит признание, которого заслуживает. Книга — шедевр, и попытка рассказать всю историю в фильме была обречена с самого начала. © thefilmer / Reddit

Последние 20 минут фильма выглядят скомканно, будто у режиссера заканчивалась пленка и он поспешно урезал оставшиеся сцены. © Смотритель.Кино / Яндекс.Дзен

Дом странных детей мисс Перегрин

Фантастический роман Рэнсома Риггса был экранизирован Тимом Бертоном с присущим ему визуальным размахом. В ленте снялись такие звезды, как Ева Грин, Джуди Денч и Сэмюэл Л. Джексон. Так чего же не хватило поклонникам истории? Оригинальной сюжетной линии книги. И возраст, и суперспособности воспитанников мисс Перегрин были изменены в угоду романтике.

Они изменили возраст и способности детей, чтобы навязать нам ненужный романтический сюжет, и фактически заставили Эмму, самую крутую в книге, во всем полагаться на Джейкоба. © Vishal Kanani / Quora

Гордость и предубеждение

Многие поклонники знаменитого романа Джейн Остин ценят экранизацию 2005 года наравне с культовым мини-сериалом 1995 года. Другие же находят ее слишком далекой от настоящих реалий викторианской Англии, достаточно подробно описываемых в романе и не являющихся тайной для пытливых умов. Поведение в различных ситуациях, наряды дам и кавалеров, обстановка в доме — все было четко регламентировано правилами приличия. В фильме же весьма вольно обращаются с материалом, заставляя, к примеру, героиню в одном и том же платье гулять в лесу и отправляться с визитами. Не понравился критикам и образ, воплощенный Кирой Найтли. Они сочли его слишком фривольным: героиня бегает по полям, как крестьянка, простоволосая и в том же платье идет встречать гостей. Нападкам подверглась и обстановка в доме Беннетов: они не так бедны, как показано в фильме. Они просто не обладают таким состоянием, чтобы поддерживать образ жизни, предписываемый людям их класса, но это не значит, что им приходится прозябать практически в нищете.

Прически, костюмы, состояние дома Беннета... Мистер Беннет — джентльмен. Хотя его семья небогата, она все еще принадлежит к среднему классу: его дочери и жена никогда не имели бы дела со свиньями и домашним скотом. Осовремененное поведение Лиззи — это то, что действительно беспокоит меня в этом фильме. Я знаю, что распущенные волосы — мелочь, но эта деталь в моем восприятии полностью рушит историю. © leavesoflorienn / Reddit

Найтли играет Лиззи, как будто она 15-летний современный подросток. Ее манеры, эмоции, отражающиеся на лице, закатывание глаз... Я много лет преподавала в средней школе, и все это напомнило мне семиклассниц. © an_imperfect_lady / Reddit

Кира играет слишком современно. У ее героини нет достоинства, которое есть у Элизабет Беннет. © DaisyDuckens / Reddit

Солярис

Произведение Станислава Лема — это роман, в котором весьма условный сюжет служит лишь поводом для того, чтобы автор смог поставить перед читателем невероятно сложные вопросы бытия. Сценарист и режиссер экранизации 2002 года Стивен Содерберг умышленно упростил сюжетную линию, сведя ее, по сути, к трагедии главного героя, потерявшего самого дорогого человека.

Мне пришло в голову, что если я никогда не прочитаю роман, то буду думать, что Солярис — это какая-то мистическая сила, исполняющая желания. Фильм полностью о том, как Джордж Клуни имеет дело со своими внутренними демонами. Вся научная фантастика и все, что касается самого Соляриса, исключены. © 299314 / Reddit

Пролетая над гнездом кукушки

Выпущенная в 1975 году экранизация Кена Кизи получила целый букет «Оскаров» — за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшие мужскую и женские роли, а также за лучший адаптированный сценарий. Сейчас она по праву считается классикой кино. Тем не менее поклонники книги пишут длинные эссе, в которых скрупулезно перечисляют, сколько неточностей в киноленте, если сравнивать ее с оригинальным произведением. Основная их претензия звучит так: рассказчик в книге — индеец по кличке Вождь Бромден, повествование идет от его лица, а Милош Форман вывел на первый план брутального Макмерфи. Джек Николсон настолько блестяще справился с ролью, создав один из самых ярких образов во всей истории кино, что для зрителя, незнакомого с романом, фильм навсегда стал историей именно его героя.

Конечно, фильм получил «Оскар», но, видимо, в жюри не читали книгу. Кстати, Кен Кизи фильмом тоже не вдохновился.