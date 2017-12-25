14 интересных сериалов последних двух лет, о которых мало кто знает

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Мировая киноиндустрия выпускает такое огромное количество сериалов, что мало кому под силу отслеживать все новинки, а на фоне громких премьер некоторые интересные проекты и вовсе могут не попасть в поле зрения.



AdMe.ru собрал для вас менее известные, но не менее достойные сериалы, которые вы могли пропустить.

В лучшем мире The Good Place

Рейтинг IMDb — 7,9

Главная героиня Элеонор никогда не была ангелом во плоти. Свою жизнь она прожила на полную катушку, развлекаясь и используя других людей. И по всем правилам божественного распределения девушка должна была после смерти отправиться в место, где довольно жарко и неприятно, однако из-за бюрократической ошибки в небесной канцелярии героиня попадает в «лучшее место».

Одаренные The Gifted

Рейтинг IMDb — 8,0

В центре сюжета сериала «Одаренные» — совершенно обычные родители, которые даже представить себе не могли, что их дети обладают необычайными, сверхъестественными способностями. То, что могло показаться даром, обернулось серьезными проблемами, ведь правительство настроено негативно по отношению к тем, кто отличается от большинства. Пребывая в страхе за жизни своих детей, герои присоединяются к подпольной организации, в которой состоят суперлюди.

Каратель The Punisher

Рейтинг IMDb — 9,0

Спокойная жизнь главного героя Фрэнка Кастла перевернулась с ног на голову после трагической гибели его семьи. И тогда Фрэнк обещает себе, что отомстит всем бандитам Нью-Йорка. Хладнокровно уничтожая своих врагов и борясь с преступностью, в глазах людей он становится Карателем. Динамичный и жестокий проект Netflix и Marvel переносит нас в очередную вселенную, где супергерою для борьбы со злом не нужны суперсилы.

Медичи: Повелители Флоренции Medici: Masters of Florence

Рейтинг IMDb — 8,0

Историческая драма переносит зрителей в Италию эпохи Возрождения, показывая путь становления семейства Медичи от обычных торговцев до самого влиятельного и могущественного клана Италии. Зачастую пренебрегая законами морали и наживая многочисленных врагов, семья оказывает существенное влияние на духовное, экономическое и культурное процветание Флоренции.

Жирным шрифтом The Bold Type

Рейтинг IMDb — 8,1

Мелодраматичная комедия будет интересна фанатам «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada». В центре сюжета жизнь трех близких подруг, которые работают в модном глянцевом издательстве для женщин. Главные героини ищут себя, строят карьеру, исследуют свою сексуальность, учатся отстаивать свои интересы, совмещать работу и личную жизнь и не забывают поддерживать друг друга на этом порой непростом пути.

Методом проб и ошибок Trial & Error

Рейтинг IMDb — 7,9

Комедия абсурда про арест и судебный процесс над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии. Всеми любимый до сего дня персонаж обвиняется в жестоком убийстве своей жены. Невиновность профессора берется доказывать начинающий адвокат Джош Сигал. Но ни сам подзащитный, ни нелепая команда, доставшаяся адвокату, помогать как будто вовсе и не собираются.

Типа моя жена Imposters

Рейтинг IMDb — 7,8

В центре комедийной драмы очаровательная девушка, в которую с первого взгляда влюбляются все мужчины. Героиня зарабатывает на жизнь тем, что обманывает своих избранников, исчезая после свадьбы с деньгами. Но однажды очередной обманутый муж начинает собирать информацию о своей роковой «жене» и находит других таких же неудачников. В результате три жертвы девушки объединяют свои силы, чтобы найти мошенницу и заставить ее заплатить по счетам.

Нетипичный Atypical

Рейтинг IMDb — 8,4

18-летний Сэм страдает расстройством аутического спектра. Перед ним стоят обычные для парня его возраста проблемы: устроить личную жизнь, найти свое призвание и стать самостоятельным. Но его расстройство создает дополнительные трудности, ведь окружающим поведение Сэма может казаться странным. Пока главный герой пытается со всем этим разобраться, проблем меньше не становится, и решать их зачастую приходится близким парня.

Брокмайр Brockmire

Рейтинг IMDb — 8,0

Джима Брокмайра знают все: он знаменитый комментатор игр главной бейсбольной лиги. Но узнав о многочисленных изменах жены, он слетает с катушек в прямом эфире, в момент разрушив свою блистательную карьеру. После 10 лет загула и попыток забыться в многочисленных пьянках главный герой старается реанимировать свою карьеру и устраивается комментатором в самую низшую бейсбольную лигу в крохотном провинциальном городке.

Озарк Ozark

Рейтинг IMDb — 8,4

Главный герой криминальной драмы — Марти Берд, финансовый консультант. Он промышляет тем, что находит лазейки по отмыванию денег для наркокартеля, но после того как его партнер крадет у босса деньги, Марти грозит расплата. Для спасения своей семьи он предлагает отмыть для барона крупную сумму денег и, чтобы это реализовать, переезжает в маленький живописный город у озера Озарк.

ОА The OA

Рейтинг IMDb — 7,8

Мистическая история возвращения молодой девушки домой после исчезновения 7 лет назад. За это время страдавшая врожденной слепотой героиня каким-то образом обрела зрение, а на ее теле появились загадочные шрамы. Она отказывается рассказать семье и агентам ФБР, что с ней происходило все это время, но открывает душу 5 избранным.

Орвилл The Orville

Рейтинг IMDb — 7,9

Остроумная комедийная пародия на культовый «Звездный путь» переносит зрителей на 400 лет вперед. В центре сюжета молодой командир экипажа, вынужденный работать не только с разношерстной командой, но и с бывшей женой, разбившей ему сердце, изменив с инопланетянином.

Охота на Унабомбера Manhunt: Unabomber

Рейтинг IMDb — 8,2

Захватывающий документальный проект канала Discovery рассказывает реальную историю охоты на террориста Теодора Качинского по прозвищу Унабомбер, рассылавшего по почте самодельные бомбы. Специалист по лингвистике из ФБР Джим Фицджеральд благодаря своим передовым методикам смог поймать преступника после 20 лет поисков.

Невероятная миссис Мэйзел The Marvelous Mrs. Maisel

Рейтинг IMDb — 9,0

Новый сериал от продюсера и сценариста «Девочек Гилмор» переносит нас в конец 50-х, время, где основной критерий женского успеха — наличие мужа. Идеальная жизнь образцовой жены и домохозяйки Мириам Мэйзел рушится в один момент, когда ее супруг объявляет, что уходит к своей секретарше. Крепко напившись, отчаянная миссис Мэйзел приходит в клуб, где выдает такой остроумный стендап, который многим мужчинам-комикам даже и не снился.

А вам попадались в последнее время крутые, но малоизвестные сериалы, которые стали для вас приятным открытием?