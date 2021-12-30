14 долгожданных кинопремьер, которые порадуют зрителей в 2022 году

В 2022 году нас ожидает множество супергеройских фильмов, сиквелов, приключенческих комедий и качественных ужастиков. Кажется, что на большие экраны вновь возвращаются практически все главные звезды конца 90-х и начала нулевых. Громких премьер в наступающем году ожидается превеликое множество, а также фильмов, которые должны были выйти в прокат давным-давно, но по разным обстоятельствам премьеры переносились.

Мы в AdMe.ru с нетерпением ждем продолжения приключений наших любимых киногероев и готовы встречать первый день нового года под радостное ликование всех маглов на свете вместе с актерами вселенной «Гарри Поттера», о чем отдельно упомянем в бонусе.

1. Крик

Пятая часть полюбившейся многими серии ужастиков про человека в маске. В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой родной город только для того, чтобы столкнуться с таинственным злом. Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс вновь исполнят главные роли во франшизе. Премьера: 14 января 2022 года.

2. Анчартед: На картах не значится

В центре сюжета картины история о том, как из соперников Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор Салливан (Марк Уолберг) превратились в верных союзников и искателей приключений. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории. Премьера: 11 февраля 2022 года.

3. Собака

Армейский рейнджер Бриггс (Ченнинг Тейтум) и его спутница, собака по кличке Лулу, вместе путешествуют по тихоокеанскому побережью. Они спешат проводить в последний путь своего лучшего друга и дрессировщика. Премьера: 18 февраля 2022 года.

4. Бэтмен

Бэтмен (Роберт Паттинсон) гоняется за преступником, которого все называют Загадочник (Пол Дано), чтобы восстановить спокойствие и порядок в Готэме, а также вывести на чистую воду сотрудников городской администрации. Премьера: 4 марта 2022 года.

5. Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Фильм Гая Ричи в жанре шпионского триллера с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Основное действующее лицо фильма — агент МИ-6, которого нанимает международная служба разведки «Пять глаз». Агенту необходимо выследить и остановить тех, кто стоит за продажей одного очень опасного предмета, и в очередной раз спасти человечество. Премьера: 18 марта 2022 года.

6. Аббатство Даунтон: Новая эра

Любимые герои популярного сериала и одноименного фильма «Аббатство Даунтон» вновь встретятся вместе на большом экране, чтобы рассказать еще одну историю уже известной на весь мир британской семьи. Премьера: 18 марта 2022 года.

7. Затерянный город

В центре сюжета известная писательница (Сандра Буллок), которая отправляется в турне для презентации своего нового романа вместе с парнем (Ченнинг Тейтум) с обложки ее же книги. По стечению обстоятельств после попытки похищения они окажутся в джунглях и узнают, что вымышленный город, описанный в романе, может оказаться реальным. Премьера: 25 марта 2022 года.

8. Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Местами действия картины станут Рио-де-Жанейро, Берлин и некоторые провинции Китая и Бутана. А в числе новых персонажей появятся молодой Рубеус Хагрид и юный Том Реддл, который еще не стал Волан-де-Мортом. Премьера: 8 апреля 2022 года.

9. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Доктор Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) продолжает поиски Камня времени и пытается исправить последствия освобождения мультивселенной, но ему мешает друг, ставший врагом, в результате чего Стрэндж высвобождает невообразимое зло. Премьера: 6 мая 2022 года.

10. Мир юрского периода: Господство

Фильм повествует о времени спустя 4 года после событий предыдущего фильма, в котором генетически модифицированные динозавры вырвались на свободу. История расскажет о жизни людей бок о бок с динозаврами, стремящимися захватить каждый уголок планеты, которая из-за их присутствия начинает меняться. Премьера: 10 июня 2022 года.

11. Тор: Любовь и гром

Режиссер Тайка Вайтити выступил еще и в качестве сценариста нового супергеройского фильма. По сюжету, астрофизик (Натали Портман) и бывшая подруга Тора (Крис Хемсворт), которая проходит сложный курс лечения, случайно становится новым супергероем — Могучим Тором, приобретая такие же способности, как у своего возлюбленного. Премьера: 8 июля 2022 года.

12. Аквамен-2

Фильм продолжает историю о том, как Артур Карри, он же Аквамен (Джейсон Момоа) по праву занимает трон владыки Семи морей. Героя ждут новые приключения и непростые отношения со своими родственниками, которые планирую свергнуть его с трона. Премьера: 16 декабря 2022 года.

13. Вавилон

Драматический фильм с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях. Тоби Магуайр выступает в качестве исполнительного продюсера и играет одного из персонажей киноленты. Премьера: 25 декабря 2022 года.

14. Фокус-покус — 2

Кинолента станет продолжением известного фильма 1993 года «Фокус-покус». Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими вновь предстанут перед зрителями на большом экране в образе очаровательных ведьм. Премьера: В конце 2022 года.

Бонус: «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс»

Документальный фильм о вселенной Гарри Поттера, премьера которого состоится уже 1 января 2022 года. В нем будут раскрыты подробности съемок главной франшизы о волшебниках. В фильме появятся: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдмен, Том Фелтон, Эванна Линч, Мэттью Льюис, Марк Уильямс и многие другие актеры.