14+ доказательств того, что киношники эксплуатируют одни и те же образы из раза в раз

Не только заядлые киноманы, но и люди, лишь изредка смотрящие фильмы и сериалы, знают, что типажи персонажей кочуют из одной кинокартины в другую. Иногда это вызвано популярностью какой-то темы (например, про вампиров), а иногда создатели кино берут за основу старый образ киноперсонажа и переосмысливают его.

Мы в AdMe.ru сравнили персонажей фильмов и сериалов и выявили их общие черты. Оказывается, в кинематографе действительно часто встречаются одни и те же типажи героев.

1. Милашка со стальным характером

Пусть никого не смущают большие глазки и вздернутый носик. Эти красотки еще могут выпустить когти, ведь за милой внешностью таится сильный характер. Обычно эти героини имеют лидерские качества, умело манипулируют людьми и упорно идут к поставленной цели. Однако они делают это тайно и аккуратно, сбивая всех с толку образом наивной девицы. Где можно встретить: Маргери, сериал «Игра престолов»; Екатерина, сериал «Великая»; Белая Королева, «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье».

2. Добрый «травоядный» вампир

Некогда вампиры воспринимались исключительно как монстры, которых стоило бы бояться. Но потом что-то пошло не так, и киношники стали эксплуатировать образ вампира как таинственную женскую фантазию. А чтобы как-то примирить вампирскую природу и большую и светлую любовь, режиссеры делают этих персонажей «травоядными» — вампиры пьют только кровь животных, чтобы не причинять вред людям, соблюдают правила человеческого общежития. И вот перед перед нами уже не монстр, а отказавшийся от своих вредных привычек обворожительный и загадочный парень. Примечательно, что вместе с новым вампирским образом сильно изменились и атрибуты, связанные с вампирами. Теперь многие из них не боятся выходить на свет, перестали быть восприимчивыми к чесноку, святой воде и серебру. Где можно встретить: Эдвард, серия фильмов «Сумерки»; Стефан, сериал «Дневники вампира»; Ангел, сериал «Ангел», сериал «Баффи — истребительница вампиров».

3. Девушка, которая перевоплощается в парня

Обычно такая героиня занимается или хочет заниматься деятельностью, которая считается «мужской». Но она не имеет свободного доступа к этой деятельности. Героиня перевоплощается в мужчину, чтобы обойти гендерный порог, и становится довольно успешной на «мужском» поприще. Где можно встретить: Виола, «Она — мужчина»; Мулан, «Мулан»; Виола, «Влюбленный Шекспир».

4. Женщина с магической красотой

Среди женских персонажей кино часто встречаются те, кто жаждет исправить недостатки или вернуть свою молодость. Но одно дело — поменять одежду, макияж и прическу. И совершенно другое — прибегнуть к магии.

Однако у всего есть цена. Такой неестественный метод изменения внешности, как правило, всегда означает, что во имя красоты и молодости придется пожертвовать чем-то более дорогим. Где можно встретить: Йеннифэр, сериал «Ведьмак»; Хэлен и Медлин, «Смерть ей к лицу».

5. Бунтарь, плюющий на правила

Особенность такого типа персонажей — они всегда чертовски очаровательны. Обычно они не считаются с чьим-либо мнением, эгоистичны и одиноки. И, конечно же, впоследствии место в их сердце занимает главная героиня, и герой исправляется. Где можно встретить: Дэймон, сериал «Дневники вампира»; Аче, серия фильмов «Три метра над уровнем неба»; Люцифер, сериал «Люцифер».

6. Страдающий супергерой

Если одни супергерои гордо несут звание спасителя мира, то другие постоянно жалуются на свои неудачи в жизни из-за суперспособностей. Да, спасать мир — задача не из легких. Поэтому некоторые персонажи, избранные на борьбу со злом, весь фильм страдают от своей «избранности» и иногда даже пытаются от нее избавиться. Как правило, эти персонажи приобрели свой особенный статус случайно. Где можно встретить: Питер Паркер, серия фильмов о Человеке-пауке; Сэм Винчестер, сериал «Сверхъестественное»; Фродо Бэггинс, серия фильмов «Властелин колец».

7. Путешественница

Героиня — это женщина в тяжелом жизненном положении, как правило, после развода или расставания. Она бросает все и уезжает в путешествие с целью переосмыслить свою жизнь и начать все с чистого листа. Где можно встретить: Элизабет, «Ешь, молись, люби»; Аманда и Айрис, «Отпуск по обмену»; Шерил, «Дикая».

8. Хрупкая, но невероятно могущественная девушка

Героиня обычно с самого рождения наделена могуществом или властью, но либо не знает об этом, либо предпочитает ждать удобного момента, чтобы проявиться. С виду это всегда хрупкая и нежная девушка, о которой совсем не скажешь, что она обладает такими силами. Где можно встретить: Дейенерис, сериал «Игра престолов»; Цирилла, сериал «Ведьмак»; Фина, «Вечные».

9. Сумасшедшая подруга главного злодея

Любовь порой сводит с ума, что и произошло с этим типажом героинь. Они готовы на все ради любимого, нередко идут на более свирепые злодейства, чем сам главный злодей. По характеру безрассудны и обычно имеют несуразный, не невероятно яркий и запоминающийся стиль. Где можно встретить: Харли Квинн, фильмы «Отряд самоубийц», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»; Беллатриса Лестрейндж, серия фильмов о Гарри Поттере; Миссис Ловетт, «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

10. Злодей с тяжелым прошлым

Сложное детство и ломающие трагедии в зрелости сделали из обычного человека злодея. Персонаж поначалу пытается следовать всем правилам, но жизнь постоянно подставляет подножку. И в момент кризиса герой плюет на все и становится злодеем. В этом есть драма, ведь раньше нужно было спасать этого персонажа от общества, а теперь общество нужно спасать от него. Обычно после такого кризиса персонаж становиться очень ярким, харизматичным и свободным от каких-либо правил. Некоторым злодеям со временем все же удается отыскать доброту в своем сердце. Где можно встретить: Джокер, «Джокер», фильмы про Бэтмена, «Отряд самоубийц», сериал «Готэм», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»; Круэлла, «Круэлла»; Джон Крамер, фильмы «Пила», Малефисента, «Малефисента».

11. Странная девочка, которая рано повзрослела

Особенность этих героинь в том, что они потеряли близкого человека, им пришлось рано повзрослеть. Но при этом они не сломались, а продолжили тихо идти к своей цели. Остальным персонажам эти героини кажутся странными — обычно они мало говорят и практически никому не открываются. Где можно встретить: Канг Сэ Бёк, сериал «Игра в кальмара»; Бет, сериал «Ход королевы».

12. Второстепенный герой, который делает всю грязную работу за главного злодея

Злодеи не всегда действуют в одиночку. У некоторых из них есть целая свита помощников. И часто можно встретить второстепенного персонажа, который действует по поручению злодея. Иногда это происходит, потому что помощник злодея не наделен высокими умственными способностями, а иногда — напротив, это самый способный и лояльный приспешник зла. Но одно остается неизменным: всю «грязную» работу приходится делать помощнику. Где можно встретить: Хвост, серия фильмов о Гарри Поттере; агент Смит, фильмы «Матрица»; Мейзекин, сериал «Люцифер».

13. Стильный глава мафии или банды

Иногда кажется, что авторитет таких персонажей поддерживается не силой, а невероятным стилем, который они себе создали. Строгие костюмы, манера речи и прагматичность принимаемых решений — каждая деталь образа главы мафии продумана до мелочей. Где можно встретить: Майкл Корлеоне, фильмы «Крестный отец»; Томас Шелби, сериал «Острые козырьки»; Реджинальд Крэй, «Легенда».

14. Второстепенный персонаж, который всегда не к месту

Обычно это второстепенные положительные герои, которые не входят в «команду мечты» главного положительного персонажа. Герой «не к месту» может быть слишком болтлив, прилипчив или неуклюж. Но нередко так получается, что именно этот персонаж очень даже полезен в борьбе со злом, а иногда играет в фильме почти ключевую роль. Где можно встретить: Лютик, сериал «Ведьмак», Невилл Долгопупс, серия фильмов о Гарри Поттере.

Бонус: говорящие коты

Говорящие коты обычно являются нейтральными персонажами. Они создаются для того, чтобы остальные герои смогли посмотреть на себя со стороны или, наоборот, взглянуть вглубь себя. Обычно в комичной или мистической форме эти персонажи проецируют образ героя или даже телезрителя. Где можно встретить: Гарфилд, фильмы о Гарфилде; кот Салем, сериал «Сабрина — маленькая ведьма»; Чеширский кот, фильмы и мультфильмы по сказке «Алиса в Стране чудес».