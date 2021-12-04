14 деталей из «Гарри Поттера», которые многие проглядели, даже если смотрели фильмы сотню раз

Как же много секретов таит в себе любимая многими волшебная сага о мальчике со шрамом. Наверное, можно подумать, что за столько времени после выхода финальной части все тайны, спрятанные в фильмах, уже давно нашли. Но эта вселенная магии и волшебства настолько обширна, что фанаты, пересматривающие фильмы раз за разом, продолжают находить что-то новое.