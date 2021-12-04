14 деталей из «Гарри Поттера», которые многие проглядели, даже если смотрели фильмы сотню раз
Как же много секретов таит в себе любимая многими волшебная сага о мальчике со шрамом. Наверное, можно подумать, что за столько времени после выхода финальной части все тайны, спрятанные в фильмах, уже давно нашли. Но эта вселенная магии и волшебства настолько обширна, что фанаты, пересматривающие фильмы раз за разом, продолжают находить что-то новое.
Мы в AdMe.ru внимательно рассматриваем детали каждого фильма о Гарри Поттере, которые доказывают, насколько создатели тщательно продумывали многие сцены.
- В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» Гарри, Рон и Гермиона легко обходят или побеждают тролля, пауков, оборотня и дементоров. Все эти монстры являются противниками троицы в первых трех фильмах и демонстрируют, насколько сильными стали наши главные герои.
- В мире магии и волшебства есть хлопья для завтраков, похожие на реально существующие мировые бренды хлопьев.
- В «Узнике Азкабана» в сцене драки главных героев с Малфоем, если постараться, то можно заметить руку Гермионы из будущего. И как мы узнаем дальше по ходу фильма, путешествующая во времени Гермиона пряталась именно в этом месте.
- В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» можно увидеть, что в одной из сцен, когда Гарри попадает в захваченный Хогвартс, Снейп на стороне добра. В ходе дуэли он перенаправляет заклинания Макгонагалл на Пожирателей смерти.
- В 5-м фильме Гарри на собраниях отряда Дамблдора носит кардиган на пуговицах, похожий на тот, что носил профессор Люпин.
- В «Ордене Феникса» в одной из сцен на заднем плане можно увидеть, как девушка случайно сталкивается с фестралом, потому что не видит его.
- В «Узнике Азкабана» есть мимолетная сцена, где Драко толкает Невилла рукой, которую повредил Клювокрыл, что доказывает, что с ней все хорошо.
- В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» до того, как Гарри втягивается в дневник Тома Рэддла, он сидит за столом и освещен свечами. Когда он в дневнике, где все черно-белое, мы все еще можем видеть мерцающий свет свечей на нем.
- В «Философском камне» в финальных титрах Волан-де-Морт указан как «Тот, кого нельзя называть».
- В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» в сцене дуэли главных героев с Пожирателями смерти в поместье Малфоев Люциус не отражает удар от Гарри, потому что ранее в фильме Волан-де-Морт сломал его палочку.
- Во 2-й части «Гарри Поттера и Даров Смерти» одно из орудий великанов в битве при Хогвартсе — сломанная стойка ворот для квиддича.
- В «Философском камне» тренер команды Гриффиндора по квиддичу Вуд говорит, что снитч «чертовски быстр и его почти невозможно увидеть», и теряет его из виду. В то же время Гарри без труда следит за ним, что доказывает, что он от природы одарен.
- В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» можно увидеть часы в доме Уизли, которые показывают местоположение членов семьи.
- В 6-м фильме в приютской комнате Тома Рэддла можно увидеть 7 камней на подоконнике, которые предвещают появление 7 крестражей.
А вы сами обращали внимание на эти моменты? А может, знаете еще какие-то уникальные детали?
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