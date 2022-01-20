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14 деталей из фильмов и мультфильмов, которые нашли ну очень глазастые и внимательные зрители

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В любом фильме или мультфильме первое, на что смотрит большинство зрителей, — это история. Но иногда создатели так умело прячут всякие мелкие детали и пасхалки, что их потом годами открывают особо пытливые умы.

Мы в AdMe.ru всегда рады узнавать о дорогих сердцу лентах что-то новое. И надеемся, что вы испытываете те же чувства.

  • «Матрица: Перезагрузка» (2003). Во вселенной «Матрицы» костюмы агентов слегка зеленоватые, но у агента Смита во втором фильме он становится черным после воскрешения (в первом фильме Нео уничтожает его). © jj-sickman / Reddit
  • В мультфильме «В поисках Дори» (2016) Александр Гоулд — оригинальный голос Немо из первого мультфильма — озвучивает одного из второстепенных персонажей. © Numerous-Lemon / Reddit
  • В «Звонке» (2002) дерево с огненно-красными листьями — японский клен. Плоды, которые дает это дерево, называются «самара». Антагонистку в фильме зовут Самара Морган. © Str33twise84 / Reddit
  • В мультфильме «Кунг-фу Панда» (2008), если в нужный момент сделать паузу во время сцены, в которой По заканчивает обучение, можно увидеть, как Шифу с улыбкой позирует перед камерой, крадя пельмешку у По. © josuacc / Reddit
  • «Матрица» (1999). В финальной сцене боя у лифта все еще висит полицейская сигнальная лента, которой обозначили место преступления в первой сцене фильма. © LongjumpingParamedic / Reddit
  • «Мулан» (1998). В начале фильма у Мулан длинные ресницы (обычная техника, используемая художниками, чтобы показать женственность). Пока она притворяется мужчиной, ее длинные ресницы исчезают, но, когда ее разоблачают, у нее внезапно снова появляются длинные ресницы. © jradio610 / Reddit

А какие яркие детали в кино и мультфильмах подмечали вы?

Фото на превью Mulan / Walt Disney Pictures
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