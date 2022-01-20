14 деталей из фильмов и мультфильмов, которые нашли ну очень глазастые и внимательные зрители

В любом фильме или мультфильме первое, на что смотрит большинство зрителей, — это история. Но иногда создатели так умело прячут всякие мелкие детали и пасхалки, что их потом годами открывают особо пытливые умы.

Мы в AdMe.ru всегда рады узнавать о дорогих сердцу лентах что-то новое. И надеемся, что вы испытываете те же чувства.

В мультфильме «Гадкий я» (2010) номер на билете Грю — 072069. Это дата первой высадки на Луну — 20 июля 1969 года (ее Грю наблюдал во флешбэке). © Numerous-Lemon / Reddit

В фильме «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и платяной шкаф» (2005), если внимательно присмотреться к фонарному столбу, можно увидеть, что у него есть корни, как у дерева. Это связано с тем, что в книгах о Нарнии фонарный столб был выращен из куска железа, оторванного от лампы в Лондоне. © Numerous-Lemon / Reddit

«Матрица: Перезагрузка» (2003). Во вселенной «Матрицы» костюмы агентов слегка зеленоватые, но у агента Смита во втором фильме он становится черным после воскрешения (в первом фильме Нео уничтожает его). © jj-sickman / Reddit

В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) Джека можно увидеть с костью в волосах. Это «марлинспайк» — свайка, сделанная из кости голени северного оленя. Моряки использовали ее для ремонта парусов и такелажа. © GuyLikeMartyMcFly / Reddit

«Бэтмен возвращается» (1992). Тень от очков на лице Селины Кайл выглядит как маска Женщины-кошки. © stianenko / Reddit

В фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) у маленького Тома Реддла на подоконнике его комнаты лежало 7 камней. Именно столько крестражей он и создаст позднее уже под другим именем. © Numerous-Lemon / Reddit

В мультфильме «В поисках Дори» (2016) Александр Гоулд — оригинальный голос Немо из первого мультфильма — озвучивает одного из второстепенных персонажей. © Numerous-Lemon / Reddit

В «Звонке» (2002) дерево с огненно-красными листьями — японский клен. Плоды, которые дает это дерево, называются «самара». Антагонистку в фильме зовут Самара Морган. © Str33twise84 / Reddit

В «Гарри Поттере и узнике Азкабана» (2004) женщина и ребенок на картине слева — это жена и дочь режиссера фильма Альфонсо Куарона. © Russian_Bagel / Reddit

В мультфильме «Кунг-фу Панда» (2008), если в нужный момент сделать паузу во время сцены, в которой По заканчивает обучение, можно увидеть, как Шифу с улыбкой позирует перед камерой, крадя пельмешку у По. © josuacc / Reddit

«Матрица» (1999). В финальной сцене боя у лифта все еще висит полицейская сигнальная лента, которой обозначили место преступления в первой сцене фильма. © LongjumpingParamedic / Reddit

«Мулан» (1998). В начале фильма у Мулан длинные ресницы (обычная техника, используемая художниками, чтобы показать женственность). Пока она притворяется мужчиной, ее длинные ресницы исчезают, но, когда ее разоблачают, у нее внезапно снова появляются длинные ресницы. © jradio610 / Reddit