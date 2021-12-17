14 человек, которые доказали, что повторное использование старых нарядов — это будущее моды

В одной лишь Америке количество выбрасываемой одежды увеличилось за последние 20 лет с 7 до 14 млн тонн в год. Кажется, нам стоит задуматься о том, чтобы перестать выкидывать вещи. Вместо этого их можно отдавать кому-нибудь или перешивать. Помимо очевидной пользы для окружающей среды передача одежды «по наследству» вызывает сентиментальные чувства.

AdMe.ru отыскал для вас фотографии, которые наглядно демонстрируют, как наряд передается младшим поколениям.

1. Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт

2. Кэрол Миддлтон и Кейт Миддлтон

3. Брук Шилдс и ее дочь Роуэн Фрэнсис

4. Кортни Кокс и Коко Аркетт

5. Виктория Бекхэм и ее дочь Харпер

6. «Я превратила бабушкино и мамино свадебное платье в платье своей мечты!»

7. «Платье моей мамы было для меня слишком коротким спереди, и я его перешила»

8. Лиза Ринна и Делила Бель

9. Крис Дженнер и Ким Кардашьян

10. «Обновила мамино платье»

11. «На мне было мамино платье из 1980-х»

12. Анджелина Джоли и Захара Джоли-Питт

13. «Я оставила юбку и сделала совершенно новый топ. У меня также были пуговицы от платья моей мамы, теперь они на спине»

14. «Эволюция бабушкиного свадебного платья»