14 британских сериалов с высоким рейтингом, о которых известно немногим. А зря

Холодные зимние вечера просто созданы для посиделок с сериалами, теплым какао и пушистым пледом. И когда кажется, что пересмотрел уже все, что только можно, на помощь приходит Туманный Альбион. Мы постарались выбрать малоизвестные рейтинговые киносериалы родом из Британии, чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть. И пусть некоторые из них сняты довольно давно, все равно от них невозможно оторваться.

Редакция AdMe.ru очень старалась выбрать абсолютно разные жанры, чтобы каждый мог найти что-то для себя.

Отец Браун (2013—...)

Рейтинг IMDb — 7,7

— 7,7 Жанр — драма, криминал, детектив Скромный и неприметный священник из Англии благодаря таким своим качествам, как проницательность и умение «считывать» человека, которым позавидовал бы даже Шерлок Холмс, распутывает самые сложные преступления.

Разум и чувства (2008)

Рейтинг IMDb — 8,0

— 8,0 Жанр — драма, мелодрама Экранизация одноименного романа Джейн Остин раскрывает историю двух весьма разных по темпераменту сестер — Элинор и Марианны. Их положение в свете резко меняется после банкротства семьи, и перед девушками становится нелегкий выбор.

Кот Саймона (2008)

Рейтинг IMDb — 8,2

— 8,2 Жанр — мультфильм, комедия Мультипликационная история прожорливого котика, который всяческими способами пытается намекнуть (чтобы не сказать докричаться) хозяину, что он голоден. Ну и после таких намеков Саймону приходится ох как несладко.

Метод Крекера (1993–1996)

Рейтинг IMDb — 8,4

— 8,4 Жанр — драма, криминал, детектив Главный герой раскрывает самые зловещие преступления, он способен разгадать любые мотивы преступника, и никому от него не скрыться. Этот отмеченный множеством наград сериал о профессиональном психологе докторе Фитцжеральде, которого играет Робби Колтрейн — актер, знакомый нам по роли Хагрида из вселенной Гарри Поттера.

Бархатные пальчики (2005)

Рейтинг IMDb — 7,9

— 7,9 Жанр — драма, мелодрама, криминал Любовно-криминальная история разворачивается в Лондоне 1862 года, в Викторианскую эпоху. Карманница Сью Триндер и мошенник Ричард Риверс решают осуществить хитроумную аферу. Все должно было бы идти по плану, если бы не одно но — вспыхнувшее между героями страстное чувство.

Жены и дочери (1999)

Рейтинг IMDb — 8,1

— 8,1 Жанр — драма Старая как мир история. Юная Молли Гибсон оказывается заложницей обстоятельств, когда ее отец приводит в дом властную мачеху с невоспитанной дочерью. Однако Молли не отчаивается, а пытается выжить в этом хаосе, попутно разбираясь в семейных тайнах.

Четыре тысячи четыреста (сериал 2004–2007)

Рейтинг IMDb — 7,3

— 7,3 Жанр — фантастика, триллер, драма, детектив Когда ровно 4 400 человек, которые без вести пропадали на протяжении всего XX века, неожиданно возвращаются к себе домой, причем в том же виде, в котором исчезли, правительство открывает расследование. Однако его итоги могут стать шоком для всего человечества.

Ад на колесах (сериал 2011–2016)

Рейтинг IMDb — 8,3

— 8,3 Жанр — драма, вестерн Месть за погибшую жену приводит бывшего солдата Конфедерации Каллена Бохэннэна на строящийся участок трансконтинентальной железной дороги. Ему предстоит найти и разобраться со всеми солдатами Союза, причастными к преступлению.

Лексс: Темная зона (сериал 1997–2002)

Рейтинг IMDb — 7,3

— 7,3 Жанр — фантастика, фэнтези, комедия, приключения



Четверо главных героев — воин уничтоженной расы Бруннен-Джи, младший помощник вспомогательного заместителя курьера Стенли Твидл, красивая девушка с инстинктами и повадками межзвездного ящера и голова-робот 790 — решают захватить живой космический корабль «Лексс» с целью найти в необъятной вселенной свой дом. Однако на пути к заветной цели им придется столкнуться со множеством испытаний.

Эпизоды (сериал 2011–2017)

Рейтинг IMDb — 7,8

— 7,8 Жанр — комедия Семья сценаристов Шон и Беверли Линкольн получают заманчивое предложение — адаптировать свой успешный британский сериал под американцев. Полные энтузиазма, они прилетают в Лос-Анджелес, еще не подозревая, чем для них обернется эта затея.

Розмари и Тайм (сериал 2003–2006)

Рейтинг IMDb — 7,6

— 7,6 Жанр — драма, криминал, детектив Детективный сериал от создателей «Игры престолов» порадует любителей классических британских фильмов. Две взрослые подруги, любительницы ландшафтного дизайна, решают стать настоящими детективами.

Торчвуд (2006–2011)

Рейтинг IMDb — 7,7

— 7,7 Жанр — ужасы, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, драма, детектив Любителям «Секретных материалов» эта кинолента точно придется по вкусу. Команда во главе с храбрым капитаном Джеком Харкнессом при помощи инопланетных технологий берется за расследование нашумевших преступлений. Торчвуд — это ответвление от популярного телесериала «Доктор Кто». Английское слово Torchwood является анаграммой Doctor Who.

Елизавета I (2005)

Рейтинг IMDb — 7,9

— 7,9 Жанр — драма, мелодрама, биография, история Биографический сериал с великолепной Хелен Миррен в главной роли повествует о жизни одной из самых прославленных правительниц Британии — Елизавете I.

Быть человеком (2008–2013)