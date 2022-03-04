14 актрис, которые работали как проклятые, чтобы воплотить в жизнь популярных мультперсонажей

Создать хороший фильм в принципе непросто. А уж снять картину по мотивам мультфильма, который смотрели многие поколения детей, сложно вдвойне. Нужно подобрать актеров, внешне похожих на мультяшных прототипов, но со своей неповторимой изюминкой, чтобы о них взахлеб говорили и зрители, и профессиональные критики.

Мы в AdMe.ru решили полюбопытствовать, кто из актрис примерил на себя образ мультипликационной героини и насколько хорошо у них это получилось.

Круэлла Де Виль — Эмма Стоун

Яркую и стильную злодейку Круэллу Де Виль из мультфильма «101 далматинец» трудно забыть. В анимационной ленте ее изобразили полностью отрицательным персонажем, который вызывал поток праведного гнева у юных зрителей. В 2021 году на экраны вышла картина «Круэлла», главную роль в которой сыграла актриса Эмма Стоун, и зрители отметили, что она просто рождена для этой роли. Круэлла показана как жертва обстоятельств, и в фильме раскрываются причины, по которым дама с внешностью высококлассной фотомодели превратилась в самую презираемую злодейку во вселенной Disney.

Анна и Эльза — Джорджина Хэйг и Элизабет Лэил

Создатели сериала «Однажды в сказке» посвятили сюжетную линию 4-го сезона юным скандинавским принцессам из мультфильма «Холодное сердце». И надо сказать, сходство актрис с мультяшными прототипами весьма впечатлило поклонников сериала. Роль Эльзы, обладающей волшебным даром, исполнила актриса Джорджина Хэйг. Воссоздать образ ледяной принцессы было довольно непросто: с одной только культовой прической гримеры каждый раз возились около 2 часов. Однако зрители были в большем восторге от Элизабет Лэил, которая сыграла Анну. Некоторые фанаты отмечали, что буквально видели на экране персонажа мультфильма.

Белль — Эмма Уотсон

В 1991 году студия Disney представила мультипликационную версию знаменитой французской сказки о юной Красавице и харизматичном Чудовище. А в 2017 году мы познакомились с Белль, которую сыграла Эмма Уотсон. Она очень старалась и даже репетировала знаменитую цену танца с гирями на запястьях, чтобы держать руки определенным образом. Однако фанаты мультфильма все равно посчитали ее чересчур «деревянной».

Малефисента — Анджелина Джоли

В 1959 году вышел полнометражный мультфильм «Спящая красавица». В нем зрители впервые увидели злую колдунью, которая погрузила юную принцессу Аврору в зачарованный сон. Сюжет мультика был довольно близок к классической сказке Шарля Перро, и колдунья казалась воплощением безжалостности и коварства. А в 2014 году зрителям удалось познакомиться с историей самой Малефисенты. Исполнившая главную роль актриса Анджелина Джоли призналась, что с детства обожала этот мультфильм, но никак не ассоциировала себя со злой колдуньей. Однако на роль согласилась и с мужеством носила на съемочной площадке протезы скул и костюм, в котором чувствовала себя ужасно неловко.

Джейн Портер — Марго Робби

Жизнерадостная Джейн из мультсериала «Легенда о Тарзане» стала отличной парой главному герою, который вырос в племени обезьян. Вместе с любимым они ловко летали на лианах, спасали обитателей джунглей от разных опасностей и заботились о профессоре Портере. В фильме 2016 года роль Джейн исполнила Марго Робби. И хотя зрители не отнесли эту кинокартину к числу великих, игру актрисы они назвали хорошей.

Фея Динь-Динь — Джулия Робертс

Про спутницу Питера Пэна фею Динь-Динь в 2008 году сняли полнометражный мультфильм — саундтрек к нему исполнила тогда еще мало кому известная 16-летняя певица Селена Гомес. В фильме «Капитан Крюк» (1991) феей стала Джулия Робертс. Актриса очень переживала из-за расставания со своим возлюбленным, которое случилось во время съемок, и, видимо, это отразилось на ее игре: после премьеры зрители высказывали сомнение, что она была лучшим выбором для этой роли.

Мулан — Лю Ифэй

История о мужественной китайской девушке, которая стала отважным воином, знакома всем по мультфильму «Мулан». В 2020 году в мировой прокат вышел полнометражный фильм «Мулан», полностью посвященный девушке-воину. Роль той, что притворялась мужчиной, сыграла Лю Ифэй. Зрителям понравилась ее игра и особенно зацепило то, что актриса сама исполнила финальную песню.

Аврора — Эль Фэннинг

Аврора, более известная как Спящая красавица, стала одной из первых диснеевских принцесс, которой посвятили полнометражный мультфильм. В фильме «Малефисента» роль юной белокурой принцессы исполнила Эль Фэннинг. Сюжетная линия в фильме значительно отличается от мультипликационной версии, но сама героиня так и искрится позитивом, что не могло не понравиться зрителям. Критики даже высказались, что в картине могло бы быть чуть меньше батальных сцен с драконами и больше — с Эль Фэннинг.

Велма и Дафна — Линда Карделлини и Сара Мишель Геллар

В этом мультсериале помимо веселого дога главными действующими лицами являются две симпатичные, но очень разные девушки: Дафна и Велма. В полнометражном фильме, снятом на основе анимационного источника, роль красотки Дафны исполнила Сара Мишель Геллар, а ее умную подругу сыграла актриса Линда Карделлини. Зрители посчитали, что актрисам удалось идеально воплотить в жизнь их любимых 2D-персонажей.

Жасмин — Наоми Скотт

У мультяшной 15-летней принцессы Жасмин из Аграбы очень интересная и яркая жизнь. Она влюбляется в бедного, но обаятельного парня, дружит с настоящим джинном, летает по ночам на ковре-самолете и наслаждается обществом ручного тигра. В фильме «Аладдин» 2019 года роль восточной красавицы исполнила актриса Наоми Скотт. Критики отметили, что киношная Жасмин явно взрослее своей мультяшной предшественницы, ведь она вполне готова занять место своего отца-султана. Зрителям же особенно понравилось, что их любимица и в кино по-прежнему отлично поет — все партии принцессы Наоми исполнила сама.

Алиса — Миа Васиковска

Добрый и красочный мультфильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла вышел в 1951 году. Главная героиня — девочка по имени Алиса — последовала за кроликом и попала через его нору в удивительную Страну чудес. Там она столкнулась с обитателями чудесного места, многие из которых стали ее друзьями. В фильме 2010 года нам показывают продолжение знакомой истории. Изначально на роль Алисы планировали пригласить Энн Хэтэуэй, но та отказалась, и место опытной актрисы заняла юная Миа Васиковска. В ее исполнении Алиса — взрослая барышня на выданье, только вот замуж героине совсем не хочется, и, на ее счастье, кролик вновь уводит ее в Страну чудес за приключениями. Зрители разбили в пух и прах многих персонажей фильма, а про главную героиню сказали, что она красива, но не совсем убедительна.

Русалочка — Поппи Дрейтон

За приключениями рыжеволосой Ариэль и ее морских друзей следили все дети 90-х. Образ принцессы подводного мира был основан на героине сказки Ганса Христиана Андерсена, но оригинальная история куда печальнее, чем нам показали в мультфильме. В 2018 году вышел фильм-фэнтези «Рассказы русалочки». Картина стала вольной интерпретацией сказки Андерсена. По сюжету юная русалка Элизабет из-за коварного волшебника вынуждена жить в аквариуме в качестве звезды бродячего цирка. Морскую деву в фильме сыграла актриса Поппи Дрейтон, чьей игре зрители поверили. Уже в 2023 году планируется выход очередного фильма, и там новой русалочкой будет актриса и певица Холли Бэйли.

Золушка — Лили Джеймс

Трудно в это поверить, но диснеевскому мультфильму о трудолюбивой и доброй Золушке исполнился 71 год. Эта история известна каждому: угнетенная девушка живет с мачехой и двумя вредными сестрицами и трудится изо всех сил, чтобы попасть на бал. В 2015 году состоялась премьера музыкального фильма по одноименной истории. Его сюжет несколько отличается от мультипликационной версии, но самое главное в нем осталось: добрая и искренняя девушка в исполнении Лили Джеймс встречает своего прекрасного принца, и не последнюю роль в этой истории играет хрустальная туфелька. Создатели кинокартины решили повторить эффектное одеяние Золушки из мультфильма и украсили ее бальное платье и прическу 10 000 кристаллов Swarovski.

Рапунцель — Маккензи Мози

В мультфильме Рапунцель предстает перед нами юной принцессой с не в меру длинными белокурыми волосами. Выросшая в заточении девушка стремится вырваться на свободу и познакомиться с миром. Она весьма общительна, весела и покоряет своей искренностью даже самых отпетых разбойников. В фильме-сказке «Чем дальше в лес...» Рапунцель живет в уединенной лесной башне с матушкой-ведьмой, которая прячет ее от всего мира, но от прекрасного принца девушку утаить не удалось. Роль длинноволосой красавицы в мюзикле исполнила актриса Маккензи Мози. И зрители после премьеры говорили, что ее роль в этом фильме могла бы быть больше.