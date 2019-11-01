14 актрис, которые сыграли довольно сложные роли, будучи беременными (Джулия Робертс ловко обвела нас вокруг пальца)

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Съемки фильмов сами по себе тяжелый процесс, а когда актрисам приходится играть роль, ожидая малыша, мы можем только снять шляпу перед самоотверженными женщинами. В некоторых случаях сценаристы, гримеры, костюмеры и даже операторы вынуждены выкручиваться, чтобы будущие мамы не выдали своего интересного положения (на результат их работы вы можете посмотреть в этой статье), а в других беременность очень даже хорошо вписывается в сюжет.

Глядя на любимых героинь, мы в AdMe.ru ни за что не догадались бы, что они находятся в интересном положении по-настоящему. А вы?

Джиллиан Андерсон — «Секретные материалы»

Юная Джиллиан Андерсон только-только получила утверждение на судьбоносную для своей карьеры роль и еще до съемок узнала, что забеременела. Боссы студии пытались было заменить актрису, но Крис Картер (исполнительный продюсер) ни за что не хотел отдавать роль Даны Скалли кому-то другому. Растущий живот скрывали мешковатой одеждой и удачными ракурсами, а на последнем сроке умело обыграли, изменив сюжетную линию. Кстати, Джиллиан дала своей дочери имя Пайпер Мару, и такое же название имеет одна из серий «Секретных материалов».

Синтия Никсон — «Секс в большом городе»

О том, как скрывала пикантное положение Сара Джессика Паркер, мы уже писали, но она не единственная звезда сериала, забеременевшая во время съемок. Однако так как героиня Синтии Никсон Миранда вполне могла оказаться в интересном положении и по сценарию, ей не пришлось прятать свой заметно округлившийся живот.

Лиза Кудроу — «Друзья»

В 4-м сезоне героиня Лизы Кудроу Фиби по сюжету соглашается стать суррогатной матерью для сводного брата, а все потому, что забеременела актриса по-настоящему. Правда, Фиби вынашивала тройню, а Лиза – одного ребенка, и для девушки была придумала подушка, имитирующая огромный живот.

Джулия Робертс — «Двенадцать друзей Оушена»

Любопытно, что Джулия играла женщину, которая лишь притворялась беременной, в то время как сама звезда в это время была в положении по-настоящему. И хотя фильм провалился в прокате, Робертс благополучно родила двойню.

Мария Кожевникова — «Батальонъ»

Пройдя сложный кастинг и получив утверждение на роль, Мария начала готовиться к ней еще за год до начала съемок. Но запуск работы над фильмом все время откладывался, а в жизни звезды произошло важное событие: как вы уже догадались, актриса забеременела, о чем и поставила в известность сценариста и продюсера кинокартины Игоря Угольникова. Тот, конечно, не был рад подобной новости, и в результате Мария сыграла совсем другую роль, о чем нисколько не жалеет.

Марсия Кросс — «Отчаянные домохозяйки»

Незадолго до своего 45-летия актриса узнала, что беременна близнецами, и сюжет сериала приобрел неожиданный поворот: чопорная Бри Ван де Камп (героиня Марсии) во избежание семейного позора притворяется, что находится в интересном положении. Под конец беременности актриса так плохо себя чувствовала, что съемки перенесли в ее квартиру, однако все закончилось благополучно — рождением Идена и Саванны.

Элисон Ханниган — «Как я встретил вашу маму»

Элисон Ханниган за время съемок сериала умудрилась забеременеть дважды. В 1-й раз интересное положение звезды скрывалось всевозможными способами (ракурсы и правильно подобранные костюмы), а вот во 2-й раз сценаристы решили не мучиться и одарили героиню Элисон Лили Олдрин материнским счастьем.

Хэлли Берри — «Люди Икс: Последняя битва»

Беременность во время съемок блокбастера стала настоящим сюрпризом для Хэлли Берри, ведь ее персонаж Шторм никак не мог красоваться в столь интересном положении. Режиссер Брайан Сингер что только не делал, что бы скрыть это факт от зрителей: участие Шторм в сюжете свели к минимуму, переделали ее суперкостюм, а в батальных сценах актрису успешно заменила дублерша.

Кейт Бланшетт — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Кейт Бланшетт поистине уникальная актриса. О своей 1-й беременности она узнала после приглашения на главную роль в фильме «Шарлотта Грей», 2-я настигла ее во время съемок в «Водной жизни Стива Зиссу», а 3-го ребенка Кейт вынашивала уже на съемочной площадке картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», где ей предстояло играть долгожданную роль злодейки. Самоотверженной звезде не помешало огромное количество сложных трюков, которые она выполняла самостоятельно.

Пенелопа Крус — «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

В 4-м фильме про капитана Джека Воробья Пенелопа Крус была вынуждена играть на раннем сроке беременности. И хотя увеличение живота звезды еще не было заметно, операторы больше брали крупных планов актрисы, чтобы скрыть и намек на ее интересное положение. Несмотря на то, что по сюжету персонажи много времени проводили в воде, актриса благополучно прошла через все опасности первого триместра.

Наоми Уоттс — «Порок на экспорт»

Несмотря на то, что Наоми узнала о своем положении сразу после начала съемок, как и многие женщины, она решила не распространяться о беременности, пока срок еще не так велик. О скором прибавлении в семействе звезды догадался только костюмер, который увидел, что актриса перестала помещаться в одежду своего персонажа.

Джоди Фостер — «Комната страха»

Актриса не планировала сниматься в триллере, но после ухода Николь Кидман согласилась на роль Мэг Олтман. Однако в процессе съемок выяснилось, что Джоди ждет 2-го ребенка. Хорошо сыграть роль это ей не помешало, а по признанию звезды, лишь добавило сил. Все те сцены, где ее героиня выполняет сложные трюки и ходит в обтягивающих майках, отсняли в самом начале беременности.

Кира Найтли — «Эверест»

О том, что у пары (актриса замужем за Джеймсом Райтоном) родилась дочь, общественность узнала случайно, после публикации фото Киры с коляской. Будучи в интересном положении, звезда снималась в фильме «Эверест», где играла беременную жену альпиниста. Но то, что беременность настоящая, не знали даже члены съемочной группы.

Галь Гадот — «Чудо-женщина»

Галь тщательно скрывала факт своей беременности от членов съемочной группы и выполняла трюки сама. Но, конечно же, на досъемках фильма (через пару месяцев после официального окончания работы актеров просят повторить некоторые сцены) ее интересное положение стало очевидным. Звезде пришлось носить специальную модель костюма, с зеленой вставкой в районе живота, чтобы его смогли скрыть при помощи визуальных эффектов.