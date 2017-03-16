14 актерских импровизаций в любимых фильмах, которые внезапно оказались шедеврами

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В съемках фильмов задействованы сотни, а то и тысячи людей, полностью контролировать которых практически невозможно. Особенно актеров, чья импровизация или случайная заминка только добавляют картине шарма и оригинальности. AdMe.ru нашел 14 сцен, в которых все пошло не по сценарию на радость зрителям и режиссерам. Ведь именно такие фишки делают кино узнаваемым и... любимым.

Во время неловкой, но неожиданно сексуальной сцены стриптиза Джейми Ли Кертис действительно потеряла равновесие. На заднем плане можно увидеть, как Арнольд Шварценеггер вздрагивает и уже собирается подняться, чтобы помочь Джейми, но актриса сразу же возвращается в образ и продолжает свое представление. Джеймсу Кэмерону сцена очень понравилась, он сказал, что она подчеркнула характер героини — обычной и немного неуклюжей домохозяйки.

В одной из лучших сцен фильма, где Джек собирался рисовать Розу, он должен был попросить ее прилечь на диван, но вместо этого довольно сконфуженный ДиКаприо сказал: «На ту кровать, ну я имею в виду диван». Помарку Лео режиссер Джеймс Кэмерон решил оставить в фильме, ведь фраза и неуверенность, с которой он ее произнес, отлично показала, как сильно Джек нервничал.

Одна из самых культовых фраз в истории кино «Я король мира» на самом деле была импровизацией. Леонардо ДиКаприо просто ее придумал. Именно эта реплика и сделала сцену гениальной и мегаузнаваемой.

Герой Вуди Аллена решает впервые в жизни попробовать кокаин. Его предупреждают о том, что это дорогая штука, он аккуратно открывает коробочку, берет немного порошка на пробу и вдруг чихает так сильно, что в воздухе повисает белое облако. Остальные актеры не смогли сдержать смех. Вот так случайный чих сделал сцену забавной и запоминающейся.

Помните сцену, в которой Вигго Мортенсен бьет стальной шлем орка, оставленный возле потухшего костра, и издает крик, полный отчаяния? Режиссер Питер Джексон был так впечатлен игрой Мортенсена, тем, как тот передал боль и переживания за судьбу двух хоббитов. Но оказалось, что боль была вполне реальной: актер сломал о шлем два пальца ноги, но продолжил играть, чем еще больше восхитил Джексона.

Во время съемок первой части трилогии Вигго также доказал, что достоин роли отважного Арагорна, как никто другой. По сценарию вождь орков должен был метнуть кинжал в сторону Арагорна, но не целиться в него. Однако из-за специальных глазных протезов актер немного промахнулся, и кинжал полетел прямо в Мортенсена. Тот не растерялся и отбил оружие. Такую сцену грех было бы вырезать.

Сцена, где героев фильма выстраивают в линию для полицейского опознания и просят прочитать одну фразу, ненамеренно превратилась в настоящий каламбур. Все актеры должны были спокойно зачитать слова, написанные на бумажке, но кто-то начинал мямлить, кто-то дурачиться, заставляя смеяться остальных. Снять серьезный дубль никак не получалось. Раздосадованный режиссер Брайан Сингер оставил сцену как есть — с хохочущими актерами. В итоге она стала одной их самых знаковых в истории кино.

Одна из самых знаменитых сцен фильма — та, в которой Эдвард преподносит Вивьен коробку с дорогим колье. Как только героиня Джулии Робертс протягивает к украшению палец, Ричард Гир быстро захлопывает коробку, чем сильно удивляет Джулию, ведь ничего подобного по плану не было. В результате получился замечательный дубль с искренним смехом Робертс, который режиссер Гэрри Маршалл включил в фильм.

Харизматичный и веселый Крис Прэтт много импровизирует и выдает смешные остроты. Но в этой сцене он просто оказался неуклюжим и случайно выронил опасный артефакт, а потом подхватил его у самой земли. Сцена подчеркнула характер персонажа Прэтта и, конечно, осталась в фильме.

Стэнли Кубрику удалось снять фильм ужасов, каждый кадр которого стал культовым, а одной из самых узнаваемых сцен — та, где персонаж Джека Николсона выламывает дверь топором и, прорубив достаточно большое отверстие, просовывает туда голову. В этот момент он говорит: «А вот и Джонни!» Фразы не было в сценарии, Николсон позаимствовал ее у ведущего популярного вечернего телешоу Джонни Карсона, который каждый раз начинал этим приветствием эфир.

После того как Джокера посадили за решетку, он притих и просто наблюдал за происходящим. Вскоре он становится свидетелем повышения поймавшего его Джима Гордона. Все полицейские аплодируют новому комиссару. И тут Хит Леджер тоже начинает хлопать, медленно, не изменяя жутковатого выражения своего разукрашенного лица. Этого не было в сценарии, зато теперь есть в копилке любимых сцен любого киномана.

Все фанаты франшизы «Звездные войны» знают и любят сцену, где принцесса Лея признается в любви Хану Соло, которого вот-вот должны заморозить в карбоните. По сценарию в ответ на слова Леи «Я люблю тебя» Хан должен был сказать «Я тоже тебя люблю», но вместо этого Харрисон Форд произнес «Я знаю». Эта импровизация не только лучше раскрыла персонажа Хана, но и сделала сцену культовой. По слухам, эту сцену переснимали бесконечное число раз, и именно поэтому Форд решил сказать «Я знаю» — ведь он уже столько раз слышал слова любви от принцессы Леи.

Одной из самых жутких сцен этого культового триллера по праву считается сцена первого диалога Клариссы Старлинг с каннибалом Лектером. Фразу из сценария «Я съел его печень с бобами и бокалом отличного „Кьянти“!» Энтони Хопкинс дополнил неожиданным звуком, который привел Джоди Фостер в неописуемый ужас. По словам актрисы, она боялась разговаривать с Хопкинсом в перерывах между съемками — настолько убедительно он играл.